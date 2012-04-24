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Genius SP-i175 ile Ortamınızı Şenlendirin

7 yıl
4,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
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Genius SP-i175 ile Ortamınızı Şenlendirin

 

Genius'un yeni taşınabilir hoparlörü SP-i175, hem müzik ziyafeti sunuyor hem de modern tasarımıyla bulunduğu ortama şıklık katıyor.

Daha fazla ses için diğer taşınabilir hoparlörlerle bağlantılı çalışabilen SP-i175, orta frekans ses dengesi ve sağlam bass sunan 40mm sürücüye sahip.


300 mAH dahili bataryası ile sekiz saate kadar çalışabilen taşınabilir hoparlörü şarj etmek için tek yapmanız gereken USB kablosunu masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınıza bağlamak.


Güç adaptörü gerektirmeden 3.5mm ses çıkışına sahip tüm dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, iPad, iPhone, MP3/MP4/CD çalarlar ile çalışan mini hoparlör, konvertörü ile 2.5mm'lik ses aygıtlarına da uyumlu hale getirilebiliyor.


Net ve kaliteli ses sunan SP-i175, içinde saklamanız için özel kesesiyle birlikte satılıyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan SP-i175'in diğer özellikleri arasında ses kontrol düğmesi ve USB ile hızlı şarj bulunuyor.


Son Kullanıcı Fiyatı:39.99TL

 


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