Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone 1.000 mbps simetrik fiber internet sunmaya başladı

    Vodafone Türkiye'de 1.000 Mbps eşit download ve upload hızları sunan simetrik internetin kullanıma sunulduğunu açıkladı. XGS-PON teknolojisi devreye girdi.       

    Vodafone 1.000 mbps simetrik fiber internet sunmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, fiberde upload hızlarını yükseltti. Daha önce müşterilerine 1.000 Mbps’ye varan download hızı sunan şirket şimdi de upload hızlarını 1.000 Mbps’ye varan hıza yükseltti.

    GPON fiber altyapısında upload hızında yapılan iyileştirme ile XGS-PON (10G Simetrik Pasif Optik Şebeke) teknolojisi müşterilerin hizmetine sunuldu. Uygun altyapıdaki müşteriler 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızdan faydalanabiliyor.

    100 GB'lık dosyalar 13 dakikada upload ediliyor

    Bu teknoloji sayesinde 100 GB boyutundaki bir dosya 13 dakika 20 saniyede dowload veya upload yapılabilecek. İçerik üreten, internet üzerinden para kazanan ve sosyal medyada yüksek boyutlu paylaşım yapan kullanıcılara büyük zaman tasarrufu sağlayacak.

    Vodafone Fiber’de iki ayrı tarife seçeneği mevcut. 200 Mbps hızındaki internet 659 TL, 1.000 Mbps hızındaki internet ise 959 TL olarak ücretlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RoyalSalute +88 SequentiaL +65 Gravaze +45 ultrAslan-BH +31 mert1907 +21 sahinbey66 +17 RichesMen +16 @KlavYE@ +15 -BraveHeart- +13 limitsizce +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    51 Kişi Okuyor (7 Üye, 44 Misafir) 9 Masaüstü 42 Mobil
    erkayer62, dmxemoo, sis651 ve 3 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1646 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vodafone, vodafone türkiye ve
    3 etiket daha fiber internet Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    termal macun nerede satılır 1.3 multijet 3000 deviri geçmiyor güvercin yumurtasını ellersen ne olur saça elma sirkesi kullananlar radyatör havası nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum