Vodafone 1.000 mbps simetrik fiber internet sunmaya başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, fiberde upload hızlarını yükseltti. Daha önce müşterilerine 1.000 Mbps’ye varan download hızı sunan şirket şimdi de upload hızlarını 1.000 Mbps’ye varan hıza yükseltti.

GPON fiber altyapısında upload hızında yapılan iyileştirme ile XGS-PON (10G Simetrik Pasif Optik Şebeke) teknolojisi müşterilerin hizmetine sunuldu. Uygun altyapıdaki müşteriler 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızdan faydalanabiliyor.

Windows 11, yerleşik internet hız testi aracı kazanıyor 21 sa. önce eklendi

100 GB'lık dosyalar 13 dakikada upload ediliyor

Bu teknoloji sayesinde 100 GB boyutundaki bir dosya 13 dakika 20 saniyede dowload veya upload yapılabilecek. İçerik üreten, internet üzerinden para kazanan ve sosyal medyada yüksek boyutlu paylaşım yapan kullanıcılara büyük zaman tasarrufu sağlayacak.

Vodafone Fiber’de iki ayrı tarife seçeneği mevcut. 200 Mbps hızındaki internet 659 TL, 1.000 Mbps hızındaki internet ise 959 TL olarak ücretlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: