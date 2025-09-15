Vodafone 1.000 mbps simetrik fiber internet sunmaya başladı

GPON fiber altyapısında upload hızında yapılan iyileştirme ile XGS-PON (10G Simetrik Pasif Optik Şebeke) teknolojisi müşterilerin hizmetine sunuldu. Uygun altyapıdaki müşteriler 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızdan faydalanabiliyor.
100 GB'lık dosyalar 13 dakikada upload ediliyor
Bu teknoloji sayesinde 100 GB boyutundaki bir dosya 13 dakika 20 saniyede dowload veya upload yapılabilecek. İçerik üreten, internet üzerinden para kazanan ve sosyal medyada yüksek boyutlu paylaşım yapan kullanıcılara büyük zaman tasarrufu sağlayacak.
Vodafone Fiber’de iki ayrı tarife seçeneği mevcut. 200 Mbps hızındaki internet 659 TL, 1.000 Mbps hızındaki internet ise 959 TL olarak ücretlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı
51 Kişi Okuyor (7 Üye, 44 Misafir) 9 Masaüstü 42 Mobil
1646 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
vodafone, vodafone türkiye ve