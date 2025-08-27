Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom zamlarına sınırlama: ÜFE’yi geçmeyecek

    Türk Telekom'un operatörlere sunduğu hizmetlere ilişkin fiyat artışları tartışma yaratıyordu. BTK tarafından alınan karara göre zamlar artık ÜFE'yi geçemeyecek. 

    Türk Telekom zamlarına sınırlama: ÜFE’yi geçmeyecek Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom altyapısı üzerinden hizmet veren operatörler Türk Telekom’un toptan hizmetlerde yaptığı fiyat artışları karşısında zaman zaman zor durumda kalabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu olaya el attı ve Türk Telekom’un zamları hakkında düzenleme yaptı.

    BTK’nın kurul kararı çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan ücretlerine yılda en fazla 2 defa zam yapılabilecek. Her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’da ücretler güncellenecek. Güncellemeler bir ay öncesinde kamuoyuna duyurulacak.

    Yapılacak zam miktarına sınırlama getirildi. Türk Telekom’un operatörlere sunduğu hizmetlerdeki zam oranı TÜİK’in ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranını geçemeyecek. Zaman zaman enflasyonun üzerinde artışlar yapılmıştı. Yeni dönemde ÜFE'nin üzerinde zamlar yapılmayacak.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu uygulama 01 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. 1 Ocak 2026 tarihindeki fiyat güncellemesinde ÜFE sınırlaması uygulanmayacak.

    Türk Telekom'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Türk Telekomünikasyon A.Ş. Toptan Tarifelerine İlişkin Düzenleme

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.
    Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.
    Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE’ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.
    Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır.
    Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır."

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    standartlarabidesi +101 alexander vasilievich +71 buradan bir taytlı geçti +45 mert1907 +32 Krone +31 -Apeiron- +31 xperince +27 Megavolt +25 Ömer farukDemir RWSJT +24 erdem552 +24
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    102 Kişi Okuyor (19 Üye, 83 Misafir) 28 Masaüstü 74 Mobil
    ~HaLo~, DARKBLUE82, ufuk_y42 ve 12 üye daha okuyor
    ~
    D
    U
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3145 kez okundu.
    29 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    türk telekom, Türkiye Haberleri ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sportage yakıt tüketimi güvenilir tefeciler her yerden engelleyen kişiye nasıl ulaşılır kastan kilo almak migros internet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-S1011NT
    HP Victus 16-S1011NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum