Türk Telekom zamlarına sınırlama: ÜFE’yi geçmeyecek

Tam Boyutta Gör Türk Telekom altyapısı üzerinden hizmet veren operatörler Türk Telekom’un toptan hizmetlerde yaptığı fiyat artışları karşısında zaman zaman zor durumda kalabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu olaya el attı ve Türk Telekom’un zamları hakkında düzenleme yaptı.

BTK’nın kurul kararı çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan ücretlerine yılda en fazla 2 defa zam yapılabilecek. Her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’da ücretler güncellenecek. Güncellemeler bir ay öncesinde kamuoyuna duyurulacak.

Yapılacak zam miktarına sınırlama getirildi. Türk Telekom’un operatörlere sunduğu hizmetlerdeki zam oranı TÜİK’in ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranını geçemeyecek. Zaman zaman enflasyonun üzerinde artışlar yapılmıştı. Yeni dönemde ÜFE'nin üzerinde zamlar yapılmayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu uygulama 01 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. 1 Ocak 2026 tarihindeki fiyat güncellemesinde ÜFE sınırlaması uygulanmayacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Telekomünikasyon A.Ş. Toptan Tarifelerine İlişkin Düzenleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE’ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.

Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır.

Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır."

