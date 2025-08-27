Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 2050 yılına kadar uzatıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de telefon ve internet altyapısının iyileştirilmesi amacıyla 2001 yılında Türk Telekom ile 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştı. Türk Telekom’un 2026 yılında sona erecek imtiyaz sözleşmesinin 2050 yılına kadar uzatılmasına karar verildi.

BTK ve Türk Telekom arasında yapılan görüşmeler neticesinde imtiyaz hakkının 2,5 milyar dolarlık (KDV dahil 3 milyar dolar) imtiyaz bedeli karşılığında 28 Şubat 2050 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı. İmtiyaz bedeli ödemeleri 2026 yılından başlayarak 10 yıla yayılan bir süre içinde taksitli şekilde yapılacak. Tüm ödemeler ilgili yılın son iş gününde yapılacak.

İmtiyaz bedeline ilişkin ödeme takvimi şu şekilde olacak:

2026 ve 2027 yıllarında 500’er milyon ABD doları

2028-2034 dönemi boyunca her yıl 200 milyon ABD doları

2035 yılında 100 milyon ABD doları

İmtiyaz sözleşmesi neleri kapsıyor?

İmtiyaz sözleşmesi, Türkiye’de sabit elektronik haberleşme altyapısının sağlanmasını, işletilmesi ve geliştirilmesini, bu altyapılar ve şebeke üzerinden her türlü toptan ve/veya perakende telekom hizmetlerinin sunulması ve pazarlanmasını ve bunlara ilave olarak, siber güvenlik hizmetleri ile dijital ürünlerin geliştirilmesi ve sunulması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni altyapıların kurulması ve bunlara ilişkin telekom hizmetlerinin sağlanması ve benzeri faaliyetleri kapsamaktadır.

Türk Telekom 17 milyar dolarlık yatırım taahhüt ediyor

Türk Telekom’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre 2050 yılına kadar uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu olacak ve finansal istikrarını koruyacak şekilde 17 milyar ABD doları tutarında yatırım planını hayata geçirmeyi taahhüt ediyor. Bu yatırım planı sabit hizmetlerin yanı sıra yenilikçi teknoloji yatırımlarını da kapsıyor. İmtiyaz kapsamında yapılacak yatırımlar hakkındaki detaylı bilgi yarın paylaşılacak. Türk Telekom’un fiber internet için ne kadar yatırım yapacağı merak ediliyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, imtiyazın 2050 yılına kadar uzatılması hakkında şunları söyledi:

“Uzun ve kapsamlı bir sürecin başarıyla tamamlandığını ve sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İmtiyazın ikinci döneminin, bizim için son derece stratejik olan bu alandaki yetkinliklerimizi artırarak daha fazla değer yaratmanın önünü açacağına eminiz. İmtiyaz anlaşması, yalnızca şirketimiz için değil, aynı zamanda Türkiye'nin devam eden dijitalleşme yolculuğu için de önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Sektörde uzun süredir liderliğini sürdürdüğümüz bu sorumluluğu bir kez daha üstlenmekten onur duyuyoruz. Onlarca yıllık deneyimimizle, Türk Telekom'u ve Türkiye'yi teknoloji dönüşümünün bir sonraki aşamasına taşımaya kararlıyız. Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmak vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası. Şüphesiz yeni anlaşma, bu vizyonu gerçekleştirmeye, ülkenin teknolojik gelişimini hızlandırmaya ve yenilikçi teknolojilere doğru genişlemeye devam etmemizin sigortası niteliğindedir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Next Sosyal'de konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin dijital yolculuğunda tarihi bir adım!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmayla sabit hizmetler imtiyazı 2050 yılına kadar yenilendi.

Bu anlaşma sayesinde;

✅ 20 milyar dolarlık doğrudan ekonomik katkı,

✅ Kesintisiz sabit altyapı yatırımları,

✅ 5G’ye geçişte güçlü bir fiber omurga,

✅ Sürdürülebilir kalkınmaya destek ülkemize kazandırılacak.

Hisselerinin büyük çoğunluğu kamuya ait olan Türk Telekom’un attığı her adım, yaptığı her yatırım Türkiye’nin kazanımıdır.

Bu yeni dönem, dijital dönüşümde ülkemizi geleceğe taşıyacak mihenk taşı olacaktır…"

