İmtiyazı yenilenen Türk Telekom’un hedefi: 5 yılda 3 milyon aboneye fiber internet

Tam Boyutta Gör Türkiye’de sabit internet ve sabit telefon altyapısının iyileştirilmesi için Türk Telekom’la 2001 yılında imzalanan imtiyaz sözleşmesi 2026 yılında sona eriyordu. Türk Telekom ve BTK arasında yapılan yeni anlaşma ile 2,5 milyar dolar imtiyaz bedeli karşılığında imtiyaz süresi 2050 yılına kadar uzatıldı.

Türk Telekom tarafından düzenlenen basın toplantısında, 2050 yılına kadar 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlanacağı açıklandı. İmtiyaz süresi boyunca fiber internet, veri merkezi ve siber güvenlik yatırımları yapılacak.

Son açıklanan verilere göre Türk Telekom’un ülkemizdeki fiber uzunluğu 506 bin kilometreyi aştı, fiber hane kapsaması 33,8 milyona ulaştı ve fiber abone sayısı da 14,1 milyona çıktı. Ortalama bağlantı hızı ise 383 Mbps olarak kayıtlara geçti.

Türk Telekom'un 2030 hedefi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yenilenen imtiyaz çerçevesinde Türk Telekom’un 2030 hedefini açıkladı. 2030 yılına kadar fiber erişiminin 33,8 milyon haneden 37 milyonhaneye, fiber abone sayısının 14,1 milyondan 17 milyona yükselmesi ve ortalama fiber bağlantı hızının ise 7 katına çıkılması hedefleniyor. 5 yıllık süreçte 3 milyon yeni fiber abone hedefinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Fibere internet isteyen milyonlarca abonenin uzun süre daha beklemesi gerekecek.

