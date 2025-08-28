Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İmtiyazı yenilenen Türk Telekom’un hedefi: 5 yılda 3 milyon aboneye fiber internet

    İmtiyaz sözleşmesi 2050 yılına kadar uzatılan Türk Telekom'un 2030 hedefi açıklandı. Türk Telekom 5 yılda 3 milyon yeni aboneye fiber internet ulaştıracağını duyurdu.

    Türk Telekom’un hedefi 5 yılda 3 milyon aboneye fiber internet! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de sabit internet ve sabit telefon altyapısının iyileştirilmesi için Türk Telekom’la 2001 yılında imzalanan imtiyaz sözleşmesi 2026 yılında sona eriyordu. Türk Telekom ve BTK arasında yapılan yeni anlaşma ile 2,5 milyar dolar imtiyaz bedeli karşılığında imtiyaz süresi 2050 yılına kadar uzatıldı.

    Türk Telekom tarafından düzenlenen basın toplantısında, 2050 yılına kadar 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlanacağı açıklandı. İmtiyaz süresi boyunca fiber internet, veri merkezi ve siber güvenlik yatırımları yapılacak.

    Son açıklanan verilere göre Türk Telekom’un ülkemizdeki fiber uzunluğu 506 bin kilometreyi aştı, fiber hane kapsaması 33,8 milyona ulaştı ve fiber abone sayısı da 14,1 milyona çıktı. Ortalama bağlantı hızı ise 383 Mbps olarak kayıtlara geçti.

    Türk Telekom'un 2030 hedefi

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yenilenen imtiyaz çerçevesinde Türk Telekom’un 2030 hedefini açıkladı. 2030 yılına kadar fiber erişiminin 33,8 milyon haneden 37 milyonhaneye, fiber abone sayısının 14,1 milyondan 17 milyona yükselmesi ve ortalama fiber bağlantı hızının ise 7 katına çıkılması hedefleniyor. 5 yıllık süreçte 3 milyon yeni fiber abone hedefinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Fibere internet isteyen milyonlarca abonenin uzun süre daha beklemesi gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    standartlarabidesi +138 alexander vasilievich +103 turco8181 +65 xperince +59 mert1907 +55 buradan bir taytlı geçti +46 erdem552 +46 Ömer farukDemir RWSJT +45 Scream5 +45 Krone +32
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    34 Kişi Okuyor (4 Üye, 30 Misafir) 8 Masaüstü 26 Mobil
    Janpoll, gbzlim, [_AlucarD_] okuyor
    J
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1081 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, türk telekom ve
    3 etiket daha fiber internet Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burun üstünde kıl çıkması kalorifer böceği yavrusu trafik cezası e devlette gözükmüyor thomson streaming box plus 270 dacia sandero stepway kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum