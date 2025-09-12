Giriş
    Vodafone Türkiye CEO’su: “5G’li telefonlarda taksit sınırı kaldırılmalı!”

    Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G ihalesine yönelik çeşitli açıklamalar yaptı. Aksoy, 5G'nin yaygınlaşması için 5G'li telefonlarda taksit sınırının kaldırılmasını önerdi.

    Vodafone Türkiye CEO'su: "5G'li telefonlarda taksit sınırı kaldırılmalı!"
    Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye’de 16 Ekim 2025 tarihinde yapılacak 5G ihalesi hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Vodafone’un bugüne kadar 98 ülkede 5G deneyimi sunduğuna vurgu yapan Aksoy, bu deneyimi Türkiye’ye taşıyacaklarını söyledi.

    5G’li telefonlarda taksit sınırı kaldırılsın talebi!

    Vodafone CEO’su Engin Aksoy, 5G ile uyumlu cihaz ekosisteminin geliştirilmesi ve daha erişilebilir hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Aksoy, “5G uyumlu akıllı telefonlara erişimin önündeki taksit sınırı gibi engellerin kaldırılmasının önümüzdeki süreçte önemli olduğunu değerlendiriyoruz.” dedi.

    Türkiye'de BDDK'nın mevcut düzenlemelerine göre cep telefonlarında kredi kartı ile taksitli satış yapılamıyor. Telefon alımında kullanılan tüketici kredilerinde ise fiyatı 20 bin TL'ye kadar olan telefonlarda 12 taksit, 20 bin TL ve üzerindeki telefonlarda ise 3 taksit yapılabiliyor.

    5G ihalesinde 700 MHz frekansının eşit olması kritik adım!

    Türkiye’de 16 Ekim’de gerçekleştirilecek ihalede 11 farklı frekans paketi satışa sunulacak. Kırsal alanlar için 700 MHz ve kentsel bölgeler için 3.5 GHz frekansları ihaleye açılacak. 700 MHz’de 2x10 bant genişliği tek seçenek, 3.5 Ghz frekansında ise 1x20 ve 1x80 bant genişliği seçenekleri sunulacak. Operatörler 1 Nisan 2026 tarihinde 5G’yi müşterileriyle buluşturacak.

    5G’nin daha iyi çekim gücüyle öne çıkan 700 MHz frekansında 3 adet 2x10 Mhz bant genişliği paketi sunuluyor. 700 Mhz frekansında bant genişliği farkı olmaması sayesinde operatörlerin bu frekanstaki çekim güçleri aynı olacak. Bu konuya vurgu yapan Aksoy, şunları söyledi:

    “700 MHz bandının kapsama bandı olarak eşit şekilde dizayn edilmesi, ülke genelinde dijital kapsayıcılık açısından kritik bir adım. Ayrıca, mobil lisansların 2029 sonrası dönemi de kapsayacak şekilde düzenlenmesini uzun vadeli planlama, yatırım sürdürülebilirliği ve sektörel öngörülebilirlik açısından önemli bir güvence olarak görüyoruz.”

    Vodafone Türkiye CEO’su: “5G’li telefonlarda taksit sınırı kaldır Tam Boyutta Gör

    Vodafone şirketleri arasında teknoloji havuzu olduğunu belirten Aksoy, şunları söyledi:

    “Vodafone olarak bilgi havuzumuz çok geniş. Farklı ülkelerde farklı deneyim ve teknolojileri bu havuzda biriktiriyoruz. Bu havuz, dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri tarafından kullanılıyor. Biz de Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız.”

    “Türkiye’de fiber altyapının yaygınlık kazanması gecikecek”

    BTK ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile sabit altyapıda Türk Telekom’un imtiyaz hakları ile 2,5 milyar dolar imtiyaz bedeli karşılığında 2050 yılına kadar uzatıldı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

    “Maalesef sektör ve kullanıcılar için uzun zamandır talep edilen yapısal dönüşüm fırsatlarının değerlendirilmeden geçildiğini düşünüyoruz. Yapısal ayrışma, başka bir deyişle perakende ve toptan hizmetlerin birbirinden bağımsız olarak yürütülmesi ve ortak altyapı şirketinin kurulması yönündeki çağrılarımızın karşılık bulmaması üzücü. Bu durum, aksak piyasa koşullarından ötürü önümüzdeki 25 yıl boyunca rekabetin istenilen seviyelere çıkamamasına ve yatırım ortamının daralmasına yol açacak. En önemlisi, ülkemizin ihtiyacı olan sabit genişbant altyapısının hızlı bir şekilde yaygınlık kazanması gecikecek. 5G süreciyle birlikte önemi daha da artan fiber altyapının, mobil pazardaki diğer oyuncular açısından bir rekabet dezavantajına dönüşmemesi kritik bir husus. Bu nedenle, sabit altyapıya erişimin tüm işletmeciler için açık, adil ve ayrım gözetmeyen koşullarda sağlanması, mobil pazarın sağlıklı gelişimi açısından da stratejik önem taşıyor.”

