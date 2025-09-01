5G ihale tarihi açıklandı! 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Operatörler 16 Ekim saat 09.30’a kadar başvuru yapacak ve 16 Ekim saat 10.30’da ihale yapılacak.

En az 2,1 milyon dolar gelir elde edilecek

İhalede 11 farklı frekans paketi satışa sunulacak. Kırsal alanlar için 700 MHz ve kentsel bölgeler için 3.5 GHz frekansları ihaleye açılacak. 3.5 Ghz frekansında 1x20 ve 1x80 bant genişliği seçenekleri sunulacak.

İhale 11 farklı frekans paketi için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

5G altyapısında yerli ve milli ürün kullanma şartı bulunuyor. Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünlerinin kullanılması zorunlu.

5G, 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında ilk kez net tarih verdi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre operatörler 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren müşterilerine 5G hizmeti verecek.

Operatörler gelirlerinin yüzde 5’ini BTK’ya ödeyecek

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, “Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.” diye konuştu.

5G ihalesine açılacak frekanslar ve bant genişlikleri

5G ne kadar hız sunacak? Özellik 700 MHz (2x10 MHz FDD) 3.5 GHz (80 MHz TDD) 3.5 GHz (100 MHz TDD) Bant Genişliği 20 MHz (2x10 FDD) 80 MHz 80+20 MHz

(NR-CA ile) Teorik Download Hızı ~90–100 Mbps (2x2 MIMO)

~150–180 Mbps (4x4 MIMO) ~800–1000 Mbps ~1000–1400 Mbps Gerçek Download Hızı 40–100 Mbps 300–700 Mbps 400–1200 Mbps Gerçek Upload Hızı 10–25 Mbps 40–120 Mbps 50–150 Mbps Kapsama Alanı Çok geniş

(kırsal, bina içi) Orta (şehir içi)

1–2 km Daha dar (şehir merkezi)

500 m–1 km Gecikme (Latency) 15–25 ms 8–15 ms 8–12 ms Nerede Kullanılacak? Köy, kırsal, dağlık bölgeler Şehiriçi bölgeler Kalabalık şehiriçi noktalar

