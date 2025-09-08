Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, EchoStar’ın spektrum lisanslarını satın alıyor

    EchoStar, spektrum lisanslarını 17 milyar dolara SpaceX’e satma kararı aldı. Anlaşma, FCC’nin baskılarını hafifletirken Boost Mobile abonelerine Starlink hizmeti erişimi de sağlayacak.

    SpaceX, EchoStar’ın spektrum lisanslarını satın alıyor Tam Boyutta Gör
    Uydu ve telekomünikasyon şirketi EchoStar, Starlink uydu ağı için SpaceX’e spektrum lisanslarını yaklaşık 17 milyar dolar karşılığında satmayı kabul etti. Anlaşma, şirketin 5G hizmetlerini genişletme sürecinde yaşadığı düzenleyici incelemeleri çözmeyi hedefliyor.

    Haberin ardından EchoStar hisseleri piyasa öncesinde yüzde 22’ye yakın değer kazandı. Bu gelişme, Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) EchoStar’ın spektrum kaynaklarını yeterince kullanmadığına yönelik soru işaretlerinin giderilmesi için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

    Trump el atmıştı

    Daha önce FCC, şirketin 5G yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini sorgulamış ve lisansların iptal edilme ihtimalini gündeme getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da taraflara dostane bir çözüm bulunması için baskı yapmıştı.

    Bu anlaşmayla SpaceX, EchoStar’ın lisanslarını kullanarak Starlink’in hizmet alanını genişletecek, özellikle mobil ve “doğrudan hücresel” uydu internetini daha yaygın hâle getirecek. İki şirket arasında ayrıca ticari bir iş birliği de imzalandı. Buna göre, EchoStar’ın Boost Mobile aboneleri Starlink’in doğrudan hücresel uydu hizmetine erişebilecek.

    EchoStar, geçtiğimiz Ağustos ayında AT&T’ye yaklaşık 23 milyar dolarlık lisans satışı gerçekleştirmişti. Şirket, SpaceX anlaşmasının da tamamlanmasıyla FCC’nin tüm kaygılarının giderileceğini öngörüyor.

    Anlaşmaya göre SpaceX, 8,5 milyar dolar nakit ödeyecek ve aynı tutarda hisse senedi verecek. Ayrıca şirket, EchoStar’ın 2027 sonuna kadar olan yaklaşık 2 milyar dolarlık faiz ödemelerini üstlenecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 3 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 4 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 5 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aöf den örgüne geçiş şartları pre safe çalışma kapsamı sınırlandırıldı bmw f30 paket sıralaması akü kutup başı neden oksitlenir 7g dct şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum