SpaceX, EchoStar’ın spektrum lisanslarını satın alıyor

Tam Boyutta Gör Uydu ve telekomünikasyon şirketi EchoStar, Starlink uydu ağı için SpaceX’e spektrum lisanslarını yaklaşık 17 milyar dolar karşılığında satmayı kabul etti. Anlaşma, şirketin 5G hizmetlerini genişletme sürecinde yaşadığı düzenleyici incelemeleri çözmeyi hedefliyor.

Haberin ardından EchoStar hisseleri piyasa öncesinde yüzde 22’ye yakın değer kazandı. Bu gelişme, Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) EchoStar’ın spektrum kaynaklarını yeterince kullanmadığına yönelik soru işaretlerinin giderilmesi için atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Trump el atmıştı

Daha önce FCC, şirketin 5G yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini sorgulamış ve lisansların iptal edilme ihtimalini gündeme getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da taraflara dostane bir çözüm bulunması için baskı yapmıştı.

Bu anlaşmayla SpaceX, EchoStar’ın lisanslarını kullanarak Starlink’in hizmet alanını genişletecek, özellikle mobil ve “doğrudan hücresel” uydu internetini daha yaygın hâle getirecek. İki şirket arasında ayrıca ticari bir iş birliği de imzalandı. Buna göre, EchoStar’ın Boost Mobile aboneleri Starlink’in doğrudan hücresel uydu hizmetine erişebilecek.

EchoStar, geçtiğimiz Ağustos ayında AT&T’ye yaklaşık 23 milyar dolarlık lisans satışı gerçekleştirmişti. Şirket, SpaceX anlaşmasının da tamamlanmasıyla FCC’nin tüm kaygılarının giderileceğini öngörüyor.

Anlaşmaya göre SpaceX, 8,5 milyar dolar nakit ödeyecek ve aynı tutarda hisse senedi verecek. Ayrıca şirket, EchoStar’ın 2027 sonuna kadar olan yaklaşık 2 milyar dolarlık faiz ödemelerini üstlenecek.

