Nokia, dünyanın ilk 5G demiryolu ağını hizmete aldı

Yeni sistem, Nokia AirScale radyo ekipmanları ile optimize edilmiş 5G Standalone çekirdek ağı üzerine kuruldu. Yüksek erişilebilirlik için otomatik hata yönetimi, kendi kendini iyileştirme ve gerçek zamanlı izleme gibi gelişmiş özellikler barındırıyor. Sistem, Almanya’nın Erzgebirge bölgesinde bulunan DB’nin dijital demiryolu test sahasında başlatıldı.
FRMCS’ye geçiş için önemli basamak
Nokia yalnızca Almanya’da değil, Hollanda’nın ProRail operatörüyle de benzer bir dönüşüm yürütüyor. Şirket, mevcut GSM-R çekirdek ağını bulut tabanlı hale getirerek FRMCS’ye sorunsuz geçiş için bir temel oluşturuyor. Bu süreç de ağ güvenliğini artırmayı, bakım maliyetlerini azaltmayı ve Avrupa’nın dijital demiryolu dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...