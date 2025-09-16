Nokia, dünyanın ilk 5G demiryolu ağını hizmete aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nokia ile Almanya’nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, 15 Eylül’de dünyanın ilk ticari 1900 MHz (n101) frekans bandında çalışan 5G demiryolu ağını devreye aldıklarını duyurdu. Bu yeni altyapı akıllı bakım, arıza sonrası hızlı toparlanma ve otomatik tren operasyonları alanlarında öne çıkacak.

Yeni sistem, Nokia AirScale radyo ekipmanları ile optimize edilmiş 5G Standalone çekirdek ağı üzerine kuruldu. Yüksek erişilebilirlik için otomatik hata yönetimi, kendi kendini iyileştirme ve gerçek zamanlı izleme gibi gelişmiş özellikler barındırıyor. Sistem, Almanya’nın Erzgebirge bölgesinde bulunan DB’nin dijital demiryolu test sahasında başlatıldı.

FRMCS’ye geçiş için önemli basamak

Tam Boyutta Gör Bu adım, Avrupa’nın FP2-MORANE-2 programı kapsamında yürütülen Geleceğin Demiryolu Mobil İletişim Sistemi (Future Railway Mobile Communication System - FRMCS) testlerini destekliyor. FRMCS, demiryollarında kullanılan eski GSM-R iletişim sisteminin 5G tabanlı halefi olarak konumlanıyor. Yeni sistem sürücüler, sinyalizasyon sistemleri ve ekipmanlar arasında anlık ve güvenli iletişim sağlamayı hedefliyor. Böylece güvenliği tehlikeye atmadan trenlerin birbirine daha yakın seyretmesine ve kapasitenin artırılmasına olanak tanıyor.

Nokia yalnızca Almanya’da değil, Hollanda’nın ProRail operatörüyle de benzer bir dönüşüm yürütüyor. Şirket, mevcut GSM-R çekirdek ağını bulut tabanlı hale getirerek FRMCS’ye sorunsuz geçiş için bir temel oluşturuyor. Bu süreç de ağ güvenliğini artırmayı, bakım maliyetlerini azaltmayı ve Avrupa’nın dijital demiryolu dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

