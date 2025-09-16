Giriş
    Nokia, dünyanın ilk 5G demiryolu ağını hizmete aldı

    Nokia, Almanya’da dünyanın ilk 5G demiryolu ağını devreye aldı. Yeni sistem akıllı bakım, otomatik tren işletimi ve yüksek güvenlikli iletişimle demiryollarında dijital dönüşüm başlatıyor.

    Nokia, dünyanın ilk 5G demiryolu ağını hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Nokia ile Almanya’nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, 15 Eylül’de dünyanın ilk ticari 1900 MHz (n101) frekans bandında çalışan 5G demiryolu ağını devreye aldıklarını duyurdu. Bu yeni altyapı akıllı bakım, arıza sonrası hızlı toparlanma ve otomatik tren operasyonları alanlarında öne çıkacak.

    Yeni sistem, Nokia AirScale radyo ekipmanları ile optimize edilmiş 5G Standalone çekirdek ağı üzerine kuruldu. Yüksek erişilebilirlik için otomatik hata yönetimi, kendi kendini iyileştirme ve gerçek zamanlı izleme gibi gelişmiş özellikler barındırıyor. Sistem, Almanya’nın Erzgebirge bölgesinde bulunan DB’nin dijital demiryolu test sahasında başlatıldı.

    FRMCS’ye geçiş için önemli basamak

    Nokia, dünyanın ilk 5G demiryolu ağını hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Bu adım, Avrupa’nın FP2-MORANE-2 programı kapsamında yürütülen Geleceğin Demiryolu Mobil İletişim Sistemi (Future Railway Mobile Communication System - FRMCS) testlerini destekliyor. FRMCS, demiryollarında kullanılan eski GSM-R iletişim sisteminin 5G tabanlı halefi olarak konumlanıyor. Yeni sistem sürücüler, sinyalizasyon sistemleri ve ekipmanlar arasında anlık ve güvenli iletişim sağlamayı hedefliyor. Böylece güvenliği tehlikeye atmadan trenlerin birbirine daha yakın seyretmesine ve kapasitenin artırılmasına olanak tanıyor.

    Nokia yalnızca Almanya’da değil, Hollanda’nın ProRail operatörüyle de benzer bir dönüşüm yürütüyor. Şirket, mevcut GSM-R çekirdek ağını bulut tabanlı hale getirerek FRMCS’ye sorunsuz geçiş için bir temel oluşturuyor. Bu süreç de ağ güvenliğini artırmayı, bakım maliyetlerini azaltmayı ve Avrupa’nın dijital demiryolu dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

