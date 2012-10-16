Genius'tan katlanabilir stereo kulaklık: HS-410F

Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tabletlere yönelik aksesuarlar hazırlayan Genius, yeni stereo kulaklığı HS-410F'yi tanıttı. HS-410F, yapısı gereği iki farklı noktadan katlanabiliyor. Böylece kulaklığın daha kolay taşınabilmesi amaçlanmış.



Kafa yapınıza göre kafa bandı uzunluğu ayarlanabilen HS-410F'in kulak pedlerinde rahat kullanım için deri tercih edilmiş durumda. Sarı ve siyah renk seçeneklerine sahip kulaklık, 40 mm'lik sürücüleri bünyesinde barındırıyor. Sürücüler 20 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans değeri ve 102 dB (+/-4 dB) ses hassasiyeti sunuyor. Kablo üzerine yerleştirilen mikrofon donanımının frekans tepki aralığı ise 30 Hz - 16 KHz.

Genius, HS-410F'i 1 yıllık garanti kapsamına 25$'dan satıyor.

