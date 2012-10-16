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Genius'tan katlanabilir stereo kulaklık: HS-410F

6 yıl
1,9b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Genius'tan katlanabilir stereo kulaklık: HS-410F
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Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tabletlere yönelik aksesuarlar hazırlayan Genius, yeni stereo kulaklığı HS-410F'yi tanıttı. HS-410F, yapısı gereği iki farklı noktadan katlanabiliyor. Böylece kulaklığın daha kolay taşınabilmesi amaçlanmış.
Kafa yapınıza göre kafa bandı uzunluğu ayarlanabilen HS-410F'in kulak pedlerinde rahat kullanım için deri tercih edilmiş durumda. Sarı ve siyah renk seçeneklerine sahip kulaklık, 40 mm'lik sürücüleri bünyesinde barındırıyor. Sürücüler 20 Hz - 20 KHz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans değeri ve 102 dB (+/-4 dB) ses hassasiyeti sunuyor. Kablo üzerine yerleştirilen mikrofon donanımının frekans tepki aralığı ise 30 Hz - 16 KHz.
Genius, HS-410F'i 1 yıllık garanti kapsamına 25$'dan satıyor.
Genius'tan katlanabilir stereo kulaklık: HS-410F
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DH Misafiri 6 yıl
d&r.com a girin çeşit çeşit binlerce kulaklık var
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alito 6 yıl
ben bunu kırarım
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gokooo 6 yıl
Siz bi' de UrbanEars'ları görün ben Plattan kulanıyorum ve ses kalitesi rakipsiz geliyor bana Beatsleri filan denedim ama hiç beğenmedim yalıtım olarak da süperler

vimeo.com/...
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BERK BEY 6 yıl
Degisik
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FERFEROS 6 yıl
Yine Mesut Çevik jet hızıyla incelesin bu kulaklığı :)
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FFadeleSS 6 yıl
Bose'nin bazı modellerinde vardı bu özellik diye biliyorum
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4w3e 6 yıl
güzelmiş valla
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