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GIMP çok çekirdekli işlemci ve GPU hızlandırma desteği alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,1b
1
17
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ağırlıklı olarak Linux kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler görüntü düzenleme uygulamalarından GIMP için radikal değişikliker yolda. Adobe Photoshop'un kontrolündeki pazarda fotoğraf sanatçıları, grafikerler ve profesyonel tasarımcılardan daha fazla ilgi görmek adına önemli güncellemelerin planlandığı uygulama için en büyük değişiklik olarak GEGL programlama kütüphanesine geçiş yapılarak performans odaklı yeniliklerin eklenecek olması gösteriliyor.
GIMP için genel olarak iki önemli sorundan bahsediliyor ki bunlar, stabil sürümlerin uzun aralıklarla yayınlanması ve performans tarafında sadece tek bir işlemci çekirdeğinin kullanılıyor olması. Geliştirme sürecini hızlandırmaya karar veren GIMP ekibi, Mozilla'nın Firefox için uygulamaya koyduğu yeni strateji ile benzer şekilde versiyonlar arasındaki yeni özellik sayısını düşürerek daha sık aralıklarla güncelleme yayınlamayı planlıyor. Performans sorununun ise GEGL altyapısı ile çözüleceği zira hem çok çekirdekli işlemcilere destek geleceği hem de OpenCL üzerinden GPU hızlandırma yeteneğinin kazandırılarak grafik işlem birimlerinin paralel işlem yeteneklerinden faydalanılacağı ifade ediliyor.
GIMP cephesinde radikal güncellemeler çok hızlı bir şekilde verilmeyecek. Yolda olan 2.8 sürümünde, geliştirme safhası çok uzun sürdüğü için GPU hesaplama özelliğinin olmayacağı, 2.10 sürümünde ise bunun ekleneceği ve uygulamanın genel olarak iyileştirilerek GEGL dönüşümüne hazır getirileceği belirtiliyor. GIMP 3.0'da ise uygulamanın yeni çekirdek yapısı olarak GEGL'e tam geçiş yapılarak bu sayede hem  çok çekirdekli işlemcilere hem de grafik işlem birimlerine tam destek sunulmaya başlanacak. 

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EddyCue 8 yıl
tek pencerede çalışmaması daha iyi bir özellik değil mi? neden tek pencereye geçmeye çalışıyorsunuz ki?
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çikinoy 8 yıl
Bazen resmi açınca diğer pencereleri ya en alta gidiyor ya da kayboluyor. Çizim yapmaya kalkınca resim ekranı da kayboluyor. İlginç bir çözüm buldum başka bir pencereyi simge durumuna götürünce gimp eski haline geri dönüyor. Tek pencerede olması daha iyi olur.
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lTriviuml 8 yıl
iyi güzelde piyasa photoshop kullanılıyor insanlar neden Windows ustun de gimp vb programlar kullanır ücretsiz olusunu geçiniz.
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Wolf_263 8 yıl

lTriviuml

iyi güzelde piyasa photoshop kullanılıyor insanlar neden Windows ustun de gimp vb programlar kullanır ücretsiz olusunu geçiniz.


Zevk...
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Bl00dyHell 8 yıl lTriviuml
lTriviuml

iyi güzelde piyasa photoshop kullanılıyor insanlar neden Windows ustun de gimp vb programlar kullanır ücretsiz olusunu geçiniz.


Neden insan aynı işi yapan programa yüzlerce lira verir?
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Şahi_13 8 yıl
sis xvier
ah linux ah birkaç problemini aşabilsem bidaha windowsun yüzüne bakmam (oyun dışında) da daha yolun var ama herzaman destekçinim...

+1000. Hep oyunlar yüzünden,vallahi işim olmaz windowla,hatta bi dönem kullandım üniversite zamanı pardusun ilk sürümüydü sanırım ama sonra oyun için mecburen xp'ye geçtim tekrar.
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BlessedSoul 8 yıl
Oyuncu olduğum için Windows kullanmaya mecburum. :(
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positroN 8 yıl
coklu cekirdek ve gpu hizlandirma destegi aliyor ama hala varsayilan olarak tek pencerede acilmiyor
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Bl00dyHell 8 yıl BlessedSoul
BlessedSoul

Oyuncu olduğum için Windows kullanmaya mecburum. :(


Windows versiyonu da var.

positroN

coklu cekirdek ve gpu hizlandirma destegi aliyor ama hala varsayilan olarak tek pencerede acilmiyor



Stabil versiyonlarında tek pencere seçeneği olmasa da 2.7 versiyonunda tek pencere seçeneği eklenmiş. Denemenizi öneririm
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Bl00dyHell 8 yıl
GIMP GNU/Linux dağıtımlarındaki en popüler resim işleme programı sayılabilir. Adobe Photoshop kadar profesyonel olmasa da çok marifetli bir programdır. Programın böyle güzel güncellemelerle daha da yetenekli olacağına sevindim.
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mehmetgirgin 8 yıl
bende linux meraklısıyım bi süre pardus kullandım güzeldi
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Stanislas Xavier 8 yıl
ah linux ah birkaç problemini aşabilsem bidaha windowsun yüzüne bakmam (oyun dışında) da daha yolun var ama herzaman destekçinim...
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