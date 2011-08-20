GIMP çok çekirdekli işlemci ve GPU hızlandırma desteği alacak

Ağırlıklı olarak Linux kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler görüntü düzenleme uygulamalarından GIMP için radikal değişikliker yolda. Adobe Photoshop'un kontrolündeki pazarda fotoğraf sanatçıları, grafikerler ve profesyonel tasarımcılardan daha fazla ilgi görmek adına önemli güncellemelerin planlandığı uygulama için en büyük değişiklik olarak GEGL programlama kütüphanesine geçiş yapılarak performans odaklı yeniliklerin eklenecek olması gösteriliyor.

GIMP için genel olarak iki önemli sorundan bahsediliyor ki bunlar, stabil sürümlerin uzun aralıklarla yayınlanması ve performans tarafında sadece tek bir işlemci çekirdeğinin kullanılıyor olması. Geliştirme sürecini hızlandırmaya karar veren GIMP ekibi, Mozilla'nın Firefox için uygulamaya koyduğu yeni strateji ile benzer şekilde versiyonlar arasındaki yeni özellik sayısını düşürerek daha sık aralıklarla güncelleme yayınlamayı planlıyor. Performans sorununun ise GEGL altyapısı ile çözüleceği zira hem çok çekirdekli işlemcilere destek geleceği hem de OpenCL üzerinden GPU hızlandırma yeteneğinin kazandırılarak grafik işlem birimlerinin paralel işlem yeteneklerinden faydalanılacağı ifade ediliyor.

GIMP cephesinde radikal güncellemeler çok hızlı bir şekilde verilmeyecek. Yolda olan 2.8 sürümünde, geliştirme safhası çok uzun sürdüğü için GPU hesaplama özelliğinin olmayacağı, 2.10 sürümünde ise bunun ekleneceği ve uygulamanın genel olarak iyileştirilerek GEGL dönüşümüne hazır getirileceği belirtiliyor. GIMP 3.0'da ise uygulamanın yeni çekirdek yapısı olarak GEGL'e tam geçiş yapılarak bu sayede hem çok çekirdekli işlemcilere hem de grafik işlem birimlerine tam destek sunulmaya başlanacak.