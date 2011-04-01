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Gigabyte AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 16 yeni anakart modelini pazara sunuyor

8 yıl
22b
1
36
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 16 yeni anakart modelini pazara sunuyor
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AMD'nin Bulldozer kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemcileri için geri sayım devam ediyor. Mevcut yol haritasına göre 11 Haziran'da lanse edilmesi beklenen işlemci ailesi, farklı fiyat segmentleri için dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerden oluşacak. Bulldozer işlemcilerini Soket AM3+ formunda hazırlayan AMD, yeni işlemcilerin mevcut çipsetlerle sahip anakartlarda çalışmayacağı yönünde açıklamalar yapsa da, anakart üreticileri bir yandan 9 serisi yonga setlerini kullanan yeni nesil anakartlar üzerinde çalışırken, öte taraftan Soket AM3+ formundaki Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 8 serisi anakartlarını duyurmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük üreticilerinden Gigabyte, 13'ü hazır olmak üzere Soket AM3+ desteği sunan 16 yeni anakart modelini pazara sunacağını açıkladı.

Gigabyte'ın yeni modelleri sıfırdan tasarlanan modeller değil. Mevcut anakart modellerinin VRM tasarımında güncellemeye giden firma, gözden geçirdiği yeni versiyonları 3.1 revizyon numarası ve siyah renkli soket yapısıyla eski versiyonlardan ayırıyor. Bulldozer işlemcilerine ek olarak AMD'nin güncel ürün gamında yer alan mevcut AM3 işlemcilere tam destek sunan anakartlar, Gibyte'ın geleneksel Ultra Durable III tasarımını baz alıyor ve yüksek kaliteli komponentler kullanıyorlar. Modeline göre 8 serisi çipsetlerin herhangi birine veya 7 serisinden 770 veya 760 yonga setlerine sahip olan anakartların önümüzdeki günlerde raflardaki yerlerini alması bekleniyor.

Gigabyte'ın Soket AM3+ destekli yeni revizyon anakartları hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.gigabyte.com/MicroSite/274/mb-am3plus.html adresini de ziyaret edebilirsiniz.

Gigabyte AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 16 yeni anakart modelini pazara sunuyor
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Gigabyte AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 16 yeni anakart modelini pazara sunuyor
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ilkerxxx 8 yıl
bence bu uyumluluk halleri çakma uyumluluk.
buldozer ile tam uyumlu anakartların directx 11 destekli olmalarıda gerekmiyormu?
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6.cadde 8 yıl
buldozer işlemcilerden çok beklentim yok. amd ne zaman sokey yuvasını değiştirip intel gibi kilitli bir sokete sahip olur ve geriye dönük uyumluluk diye işlemcilerin performansını kısıtlamazsa o zaman AMD alınır.

bence sırf bu geriye dönük soket uyumu yüzünden AMD yeni işlemcilerinde performans çıtasını yükseltemiyor.
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sars 8 yıl
belirtilen modellerden birine sahip olmak bulldozer kullanabilmek için yeterli değil. Bu belirtilen modellerin yeni versiyonlarında çalışacak bulldozer. Bu yeni anakartlarda işlemcinin konulduğu bölge siyah renkte belirtilmiş anlaşılması için.
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otomania 8 yıl
Bende core2quad'dan sonra i7 veya i5 dusundum ama oc icin saglam bi anakart intel platformunda gercekten el yakiyo. Tercihimi phenom x6 olarak yapicaktim ama cok uzak olmayan gecmiste bulldozer'i duyunca yine amd'ye gitti aklim.
Sizlere sorum acaba intel'in yeni seri islemcilerine karsi bulldozer'in fiyat/performans durumu ne olur?
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Tiegro 8 yıl

otomania

Bende core2quad'dan sonra i7 veya i5 dusundum ama oc icin saglam bi anakart intel platformunda gercekten el yakiyo. Tercihimi phenom x6 olarak yapicaktim ama cok uzak olmayan gecmiste bulldozer'i duyunca yine amd'ye gitti aklim.
Sizlere sorum acaba intel'in yeni seri islemcilerine karsi bulldozer'in fiyat/performans durumu ne olur?

Dostum senin şuan yazdığın herşey benim dururumla aynı
bende buldozeri bekliyorum ama fiyat olarak muhtemelen en iyi modeli 650tlyi geçmez
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peters 8 yıl
Bence yeni soketin rengi çok kötü olmuş yanmış gibi gözüküyor gerçi işlemci takılıyken gözükmicek ama yinede uyumsuz.
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babaeski39 8 yıl
keşke gigabyte ta diğer firmalar yaptığı gibi am3 anakartlara bulldozer desteği sunsaydı biosla asus tan sonra msi de biosla destek sundu

bir gigabyte kaldı yeni mimariye almak zorunda bırakıyor kazanç sağlamak için gerçekten biz kullanıcılar için üzücü bir haber bu
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legend_cem 8 yıl
9 serisini bekliyorum fx ile tam uyumlu olur
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Annalyze 8 yıl
AM3+ / DDR3 / 4 adet pcıE x16 slotu var , ama hala IDE ve floppy bağlantı noktaları koyuyorlar şu anakartlara.. bu devirde kullanan kaldımı ya floppy

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Klasör.:X:. 8 yıl

weast60

AM3+ / DDR3 / 4 adet pcıE x16 slotu var , ama hala IDE ve floppy bağlantı noktaları koyuyorlar şu anakartlara.. bu devirde kullanan kaldımı ya floppy



Ben kullanıyorum hem flopy hem IDE... ankartım
0A ud3.
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cem650 8 yıl
mesela benim anakartım gigabyte 880ga ud3h rev 2.1 bios updatemi gelcek yoksa yeni bir anakartmı verilecek ama saçma bios update olmassa zaten tüm donanımları aynı biosla işi çözmeleri lazım bu işi...
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Wabbajack 8 yıl
Arada flood yaptım kusura bakmayın üye girişinden sürekli atıyor çözemedim bu sorunu
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mugurgok 8 yıl
"rev3.1" diye yazınca aklıma b3 versiyonlar geldi :D
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Hobar 8 yıl
iyi de bunlar 800 biz 900 bekliyoruz hala 800 çıkıyor. benim anakartım çok eski zaten değişecek. yeni anakart aldıktan sonra niye 900 yerine 800 alayım ki? ne biz yapalım bunları. benzerleri zaten piyasada
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Necessa®i 8 yıl

Hobar

iyi de bunlar 800 biz 900 bekliyoruz hala 800 çıkıyor. benim anakartım çok eski zaten değişecek. yeni anakart aldıktan sonra niye 900 yerine 800 alayım ki? ne biz yapalım bunları. benzerleri zaten piyasada




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setek01 8 yıl

Hobar

iyi de bunlar 800 biz 900 bekliyoruz hala 800 çıkıyor. benim anakartım çok eski zaten değişecek. yeni anakart aldıktan sonra niye 900 yerine 800 alayım ki? ne biz yapalım bunları. benzerleri zaten piyasada

800 olsa gene iyi. 760 770'ler de var. Ama voltaj modüllerinin güncellenmesi kısmı enteresan. Belki de mevcut durumda Bulldozer için kısıtlı bir iki model dışında 800'lerde ucuz anakart yok gibiydi. Bunlar eğer AMD'den tam destek alacaklarsa ucuz anakart ile Bulldozer desteği sürebilir.

Bügün Eksen'de MSI 67 GD53 modeli dikkatimi çekti. Military Class II bileşenli kaliteli komponentlere sahipti. B53 revizyonlu olarak
AMD anakartlara nazaran bir artısı da CF ile beraber SLI desteği mevcuttu ve fiyatı 12 taksit 290 TL idi. Yani dikkatli inceleyin fiyat ve sunulanlar enteresan. İki tanesi neredeyse Asus 67 DELUXE fiyatına gelecek. Kendimde Asus Deluxe modellerini hep tercih etmiştim ama 300 TL'den fazla vermedim. Önce Gigabyte ile Asus kendilerine bir çeki düzen vermek zorundalar. AMD'nin de Bulldozer için 200 250 TL ekseninde güzel anakartlarla destek sağlaması gerekecektir. MSI'ın AMD Anakrtları da sarsıcı olmaya devam edecek sanırım.
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