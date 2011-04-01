Gigabyte AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 16 yeni anakart modelini pazara sunuyor

AMD'nin Bulldozer kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemcileri için geri sayım devam ediyor. Mevcut yol haritasına göre 11 Haziran'da lanse edilmesi beklenen işlemci ailesi, farklı fiyat segmentleri için dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerden oluşacak. Bulldozer işlemcilerini Soket AM3+ formunda hazırlayan AMD, yeni işlemcilerin mevcut çipsetlerle sahip anakartlarda çalışmayacağı yönünde açıklamalar yapsa da, anakart üreticileri bir yandan 9 serisi yonga setlerini kullanan yeni nesil anakartlar üzerinde çalışırken, öte taraftan Soket AM3+ formundaki Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 8 serisi anakartlarını duyurmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük üreticilerinden Gigabyte, 13'ü hazır olmak üzere Soket AM3+ desteği sunan 16 yeni anakart modelini pazara sunacağını açıkladı.
Gigabyte'ın yeni modelleri sıfırdan tasarlanan modeller değil. Mevcut anakart modellerinin VRM tasarımında güncellemeye giden firma, gözden geçirdiği yeni versiyonları 3.1 revizyon numarası ve siyah renkli soket yapısıyla eski versiyonlardan ayırıyor. Bulldozer işlemcilerine ek olarak AMD'nin güncel ürün gamında yer alan mevcut AM3 işlemcilere tam destek sunan anakartlar, Gibyte'ın geleneksel Ultra Durable III tasarımını baz alıyor ve yüksek kaliteli komponentler kullanıyorlar. Modeline göre 8 serisi çipsetlerin herhangi birine veya 7 serisinden 770 veya 760 yonga setlerine sahip olan anakartların önümüzdeki günlerde raflardaki yerlerini alması bekleniyor.
Gigabyte'ın Soket AM3+ destekli yeni revizyon anakartları hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.gigabyte.com/MicroSite/274/mb-am3plus.html adresini de ziyaret edebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
buldozer ile tam uyumlu anakartların directx 11 destekli olmalarıda gerekmiyormu?
bence sırf bu geriye dönük soket uyumu yüzünden AMD yeni işlemcilerinde performans çıtasını yükseltemiyor.
Sizlere sorum acaba intel'in yeni seri islemcilerine karsi bulldozer'in fiyat/performans durumu ne olur?
Dostum senin şuan yazdığın herşey benim dururumla aynı bende buldozeri bekliyorum ama fiyat olarak muhtemelen en iyi modeli 650tlyi geçmez
bir gigabyte kaldı yeni mimariye almak zorunda bırakıyor kazanç sağlamak için gerçekten biz kullanıcılar için üzücü bir haber bu
Ben kullanıyorum hem flopy hem IDE... ankartım 0A ud3.
800 olsa gene iyi. 760 770'ler de var. Ama voltaj modüllerinin güncellenmesi kısmı enteresan. Belki de mevcut durumda Bulldozer için kısıtlı bir iki model dışında 800'lerde ucuz anakart yok gibiydi. Bunlar eğer AMD'den tam destek alacaklarsa ucuz anakart ile Bulldozer desteği sürebilir.
Bügün Eksen'de MSI 67 GD53 modeli dikkatimi çekti. Military Class II bileşenli kaliteli komponentlere sahipti. B53 revizyonlu olarak
AMD anakartlara nazaran bir artısı da CF ile beraber SLI desteği mevcuttu ve fiyatı 12 taksit 290 TL idi. Yani dikkatli inceleyin fiyat ve sunulanlar enteresan. İki tanesi neredeyse Asus 67 DELUXE fiyatına gelecek. Kendimde Asus Deluxe modellerini hep tercih etmiştim ama 300 TL'den fazla vermedim. Önce Gigabyte ile Asus kendilerine bir çeki düzen vermek zorundalar. AMD'nin de Bulldozer için 200 250 TL ekseninde güzel anakartlarla destek sağlaması gerekecektir. MSI'ın AMD Anakrtları da sarsıcı olmaya devam edecek sanırım.