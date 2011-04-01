Gigabyte AMD'nin Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 16 yeni anakart modelini pazara sunuyor

AMD'nin Bulldozer kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil işlemcileri için geri sayım devam ediyor. Mevcut yol haritasına göre 11 Haziran'da lanse edilmesi beklenen işlemci ailesi, farklı fiyat segmentleri için dört, altı ve sekiz çekirdekli modellerden oluşacak. Bulldozer işlemcilerini Soket AM3+ formunda hazırlayan AMD, yeni işlemcilerin mevcut çipsetlerle sahip anakartlarda çalışmayacağı yönünde açıklamalar yapsa da, anakart üreticileri bir yandan 9 serisi yonga setlerini kullanan yeni nesil anakartlar üzerinde çalışırken, öte taraftan Soket AM3+ formundaki Bulldozer işlemcileriyle uyumlu 8 serisi anakartlarını duyurmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük üreticilerinden Gigabyte, 13'ü hazır olmak üzere Soket AM3+ desteği sunan 16 yeni anakart modelini pazara sunacağını açıkladı.

Gigabyte'ın yeni modelleri sıfırdan tasarlanan modeller değil. Mevcut anakart modellerinin VRM tasarımında güncellemeye giden firma, gözden geçirdiği yeni versiyonları 3.1 revizyon numarası ve siyah renkli soket yapısıyla eski versiyonlardan ayırıyor. Bulldozer işlemcilerine ek olarak AMD'nin güncel ürün gamında yer alan mevcut AM3 işlemcilere tam destek sunan anakartlar, Gibyte'ın geleneksel Ultra Durable III tasarımını baz alıyor ve yüksek kaliteli komponentler kullanıyorlar. Modeline göre 8 serisi çipsetlerin herhangi birine veya 7 serisinden 770 veya 760 yonga setlerine sahip olan anakartların önümüzdeki günlerde raflardaki yerlerini alması bekleniyor.

Gigabyte'ın Soket AM3+ destekli yeni revizyon anakartları hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.gigabyte.com/MicroSite/274/mb-am3plus.html adresini de ziyaret edebilirsiniz.