Gigabyte, Ultra Durable 4 Classic teknolojisini detaylandırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Gigabyte, Ultra Durable 4 teknolojisini detaylandırdı. Anakartlarını farklılaştırabilmek adına yüksek kaliteli komponentlere yer verdiği Ultra Durable teknolojisi üzerine yoğunlaşan Gigabyte, uzun süredir kullanamkta olduğu Ultra Durable 3 tasarımının daha ileri versiyonu olan Ultra Durable 4 ile giriş seviyesindeki anakartlardan tepe modellere kadar kalite çıtasını daha da arttırmayı amaçlıyor.
Ultra Durable 4 Classic teknolojisinde anakartların kullanım ömrü üzerine yoğunlaşan ve tüm bu süreçte kullanıcıların sıkıntısız bir deneyim yaşamasını hedefleyen Gigabye, yeni teknolojisini ilk olarak Intel'in H61 yonga setini kullanan GA-H61-S3, GA-H61M-DS2 ve GA-H61M-S2P-B3 (1.1) modellerine uyguladı. Ultra Durable 4 Classic ile Gigabyte;
- Nem ve rutubetin neden olduğu kısa devre sorunlarına karşı cem elyfalı baskılı devre.
- Statik elektriğin neden olduğu zararları azaltabilmek adına yüksek elektro-statik boşaltım direncine sahip üst seviye IC mikroçip kullanımı.
- Dual BIOS teknolojisi ile ilk BIOS'ta işler ters gittiğinde yedek BIOS devreye giriyor.
- Voltaj Koruma devreleri, düzensiz ve tutarsız güç dağıtımına karşı koruma.
- Anakartın sıcaklığını düşürmek için tamamiyle katı kapasitör ve düşük RDS'li MOSFET kullanımı.
özelliklerinin altını çiziyor. Kısacası Gigabyte, Ultra Durable 4 teknolojisinin giriş seviyesi anakartlarda kullanılacak "Classic" konfigürasyonunda, nem ve rutubet koruması, elektrostatik koruması, güç hata koruması ile yüksek ısı koruması üzerinde duruyor.
Ultra Durable 4 Classic teknolojisi hakkında detaylı bilgi için; http://www.gigabyte.com/MicroSite/297/ud4.html
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ilginç olan, gigabyte'ın rakiplerinden daha uygun fiyatlı anakart vermesi. mesela asus ve msi'ın amd 970 çipset verdiği paraya, gigabyte 990 çipset veriyor. ya gigabyte ucuza kalitesiz mal veriyor ya da asus ve msi bizi çok fena kazıklıyor. hangisi olduğunu zaman gösterecek.
USB mause sorununu bende zaman zaman yaşıyorum
gigabyte'dan ben de sogumus durumdayım ama bios ile buldozer destegı gıgabyte da verıyor şu an. Hatta bu durum ile ilgili konu da açtım ama pek takan olmadı :)
MSI'da m class 3 serisini bekliyoruz.