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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, Ultra Durable 4 Classic teknolojisini detaylandırdı

7 yıl
14,9b
1
19
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Gigabyte, Ultra Durable 4 teknolojisini detaylandırdı. Anakartlarını farklılaştırabilmek adına yüksek kaliteli komponentlere yer verdiği Ultra Durable teknolojisi üzerine yoğunlaşan Gigabyte, uzun süredir kullanamkta olduğu Ultra Durable 3 tasarımının daha ileri versiyonu olan Ultra Durable 4 ile giriş seviyesindeki anakartlardan tepe modellere kadar kalite çıtasını daha da arttırmayı amaçlıyor.
Ultra Durable 4 Classic teknolojisinde anakartların kullanım ömrü üzerine yoğunlaşan ve tüm bu süreçte kullanıcıların sıkıntısız bir deneyim yaşamasını hedefleyen Gigabye, yeni teknolojisini ilk olarak Intel'in H61 yonga setini kullanan  GA-H61-S3, GA-H61M-DS2 ve GA-H61M-S2P-B3 (1.1) modellerine uyguladı. Ultra Durable 4 Classic ile Gigabyte;
- Nem ve rutubetin neden olduğu kısa devre sorunlarına karşı cem elyfalı baskılı devre.
- Statik elektriğin neden olduğu zararları azaltabilmek adına yüksek elektro-statik boşaltım direncine sahip üst seviye IC mikroçip kullanımı.
- Dual BIOS teknolojisi ile ilk BIOS'ta işler ters gittiğinde yedek BIOS devreye giriyor.
- Voltaj Koruma devreleri, düzensiz ve tutarsız güç dağıtımına karşı koruma.
- Anakartın sıcaklığını düşürmek için tamamiyle katı kapasitör ve düşük RDS'li MOSFET kullanımı.
özelliklerinin altını çiziyor. Kısacası Gigabyte, Ultra Durable 4 teknolojisinin giriş seviyesi anakartlarda kullanılacak "Classic" konfigürasyonunda, nem ve rutubet koruması, elektrostatik koruması, güç hata koruması ile yüksek ısı koruması üzerinde duruyor. 
Ultra Durable 4 Classic teknolojisi hakkında detaylı bilgi için; http://www.gigabyte.com/MicroSite/297/ud4.html

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DH Misafiri 3 yıl
Ultra 4 var amd fx buldular 3.50 işlemci var 12 gb ram va babamızın demiyor ultra 5 gelsin onun için yeni pc topluca amd 4.7 işlemci 16 ram olucak işte. Güzel ana kart
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rtsbora 7 yıl
daha önce kullandığım soket 478 661fx gigabyte anakartım yandığı için bir daha gigabyte alacağımı sanmıyorum. asus veya msi tercihim olacaktır.
ilginç olan, gigabyte'ın rakiplerinden daha uygun fiyatlı anakart vermesi. mesela asus ve msi'ın amd 970 çipset verdiği paraya, gigabyte 990 çipset veriyor. ya gigabyte ucuza kalitesiz mal veriyor ya da asus ve msi bizi çok fena kazıklıyor. hangisi olduğunu zaman gösterecek.
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Huzur_02 7 yıl
SystemApps
valla gigabyte anakartım var ama bi dahakine asus almayı düşünüyorum.O kadar ultra multra yazmışlar tam bir overclock özürlüsü...Isı desen kuzey köprüsüne elini uzun süre koyamayacak kadar ısınıyor.Hele o soğutucuların sabitlenmemiş olması da cabası az bişey dokundun mu oynuyor yerinden.ayrıca çok sık olmamakla beraber usb mause görmeme bluetooth sürücü hatası gibi sorunlara yol açıyor.Rakipleri bulldozer desteğini biosla sunarken biz sap gibi ortada kaldık. bidaha gigabyte almamak için yeterli sebeplerim var.kısacası ne ultra duarable 3ün ne usb power3x in hiç bir farkını göremedim.

USB mause sorununu bende zaman zaman yaşıyorum
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dodomoco 7 yıl
asus veya evga üstüne tanımam
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MegaWolt38 7 yıl
Bu ürünleri üretirken neden karmaşık isimler verirler hiç anlamam...Hayır çok mu uğraşıyorlar acaba böyle eciş bücüş isimler, uzantılar vermek için?
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asilturk4646 7 yıl
msi military class 2 King
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SystemApps 7 yıl
valla gigabyte anakartım var ama bi dahakine asus almayı düşünüyorum.O kadar ultra multra yazmışlar tam bir overclock özürlüsü...Isı desen kuzey köprüsüne elini uzun süre koyamayacak kadar ısınıyor.Hele o soğutucuların sabitlenmemiş olması da cabası az bişey dokundun mu oynuyor yerinden.ayrıca çok sık olmamakla beraber usb mause görmeme bluetooth sürücü hatası gibi sorunlara yol açıyor.Rakipleri bulldozer desteğini biosla sunarken biz sap gibi ortada kaldık. bidaha gigabyte almamak için yeterli sebeplerim var.kısacası ne ultra duarable 3ün ne usb power3x in hiç bir farkını göremedim.
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lastzombie 7 yıl SystemApps
SystemApps

valla gigabyte anakartım var ama bi dahakine asus almayı düşünüyorum.O kadar ultra multra yazmışlar tam bir overclock özürlüsü...Isı desen kuzey köprüsüne elini uzun süre koyamayacak kadar ısınıyor.Hele o soğutucuların sabitlenmemiş olması da cabası az bişey dokundun mu oynuyor yerinden.ayrıca çok sık olmamakla beraber usb mause görmeme bluetooth sürücü hatası gibi sorunlara yol açıyor.Rakipleri bulldozer desteğini biosla sunarken biz sap gibi ortada kaldık. bidaha gigabyte almamak için yeterli sebeplerim var.kısacası ne ultra duarable 3ün ne usb power3x in hiç bir farkını göremedim.


gigabyte'dan ben de sogumus durumdayım ama bios ile buldozer destegı gıgabyte da verıyor şu an. Hatta bu durum ile ilgili konu da açtım ama pek takan olmadı :)
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Özgür Güneş 7 yıl
ultra durable 3 bile yetiyordu, çok iyi olduda keşke şu işi biraz daha erken yapsalardı :D
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exeter 7 yıl
Çinde garantiyi 4 yila cikarmislar... darisi basimiza.
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thunderwatcher 7 yıl
10 yıldır Gigabyte'dan başka anakart kullanmıyorum. ASUS da kalitelidir ama uyguladıkları fiyat politikası kötü yönetildiklerini düşündürüyor. Kısacası ASUS gereksiz bir kazıkçılık yapıyor. Gigabyte aynı kalitenin daha uygun fiyatlı hali ve gigabyte anakartlarım hiçbir zaman yanmadı. Gerçekten kaliteli ve gözü kapalı alınacak anakartlar üretiyorlar. Alkış.
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St Batuhan 7 yıl
Son 3 özellik ud3 ile de sağlanmıyor muydu zaten, nese güzel gelişme tabi, bu durumda military class 2 olur bize 3 yakında :) yeni seri anakartlara uygulasalardı aslında güzel olurdu ama gigabyte belirtmiş girişten itibaren :) h61 de örneği olmuş :)
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asilturk4646 7 yıl St Batuhan
St Batuhan
Son 3 özellik ud3 ile de sağlanmıyor muydu zaten, nese güzel gelişme tabi, bu durumda military class 2 olur bize 3 yakında :) yeni seri anakartlara uygulasalardı aslında güzel olurdu ama gigabyte belirtmiş girişten itibaren :) h61 de örneği olmuş :)

MSI'da m class 3 serisini bekliyoruz.
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Castiel 7 yıl
hadı bakım sıra asus da karşı hamleyı beklıyoruz
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