Gigabyte, Ultra Durable 4 Classic teknolojisini detaylandırdı

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Gigabyte, Ultra Durable 4 teknolojisini detaylandırdı. Anakartlarını farklılaştırabilmek adına yüksek kaliteli komponentlere yer verdiği Ultra Durable teknolojisi üzerine yoğunlaşan Gigabyte, uzun süredir kullanamkta olduğu Ultra Durable 3 tasarımının daha ileri versiyonu olan Ultra Durable 4 ile giriş seviyesindeki anakartlardan tepe modellere kadar kalite çıtasını daha da arttırmayı amaçlıyor.

Ultra Durable 4 Classic teknolojisinde anakartların kullanım ömrü üzerine yoğunlaşan ve tüm bu süreçte kullanıcıların sıkıntısız bir deneyim yaşamasını hedefleyen Gigabye, yeni teknolojisini ilk olarak Intel'in H61 yonga setini kullanan GA-H61-S3, GA-H61M-DS2 ve GA-H61M-S2P-B3 (1.1) modellerine uyguladı. Ultra Durable 4 Classic ile Gigabyte;

- Nem ve rutubetin neden olduğu kısa devre sorunlarına karşı cem elyfalı baskılı devre.

- Statik elektriğin neden olduğu zararları azaltabilmek adına yüksek elektro-statik boşaltım direncine sahip üst seviye IC mikroçip kullanımı.

- Dual BIOS teknolojisi ile ilk BIOS'ta işler ters gittiğinde yedek BIOS devreye giriyor.

- Voltaj Koruma devreleri, düzensiz ve tutarsız güç dağıtımına karşı koruma.

- Anakartın sıcaklığını düşürmek için tamamiyle katı kapasitör ve düşük RDS'li MOSFET kullanımı.

özelliklerinin altını çiziyor. Kısacası Gigabyte, Ultra Durable 4 teknolojisinin giriş seviyesi anakartlarda kullanılacak "Classic" konfigürasyonunda, nem ve rutubet koruması, elektrostatik koruması, güç hata koruması ile yüksek ısı koruması üzerinde duruyor.

Ultra Durable 4 Classic teknolojisi hakkında detaylı bilgi için; http://www.gigabyte.com/MicroSite/297/ud4.html