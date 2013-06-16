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Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz

5 yıl
25,6b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2013'le ilgili son videomuzda, Gigabyte'ın yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz. Intel'in Z87 çipsetini kullanan yeni modeller, hem tasarımları hem de güçlü özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Z87X-OC ve Z87X-OC Force adını taşıyan yeni anakart modellerinin detaylarına yakından bakıyoruz.
 

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kral-18 5 yıl
Çok Güzeller
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FearLeasTR 5 yıl
Teşke Donanım Haberin Çekilişi Olsada Kazanana Bu AnaKartı hEDİYE eTSENLER :)
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FearLeasTR 5 yıl
Bende İstiyorum Puannım 1000 Üzerinden 20Bin
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DH Misafiri 5 yıl
performansından çok memnunum. zaten gigibyte'ın ürettiği anakartlar kaliteli oluyor.
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Gl4dius 5 yıl
valla sizi tebrik etmekden başka birşey bulamıyorum fuar biteli 1 haft aoldu o kadar çok video çekmişsiniz ki paylaşamaya devam ediyorsunuz tebrikler donanimhaber
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orhanyıldız 5 yıl
Geçen ofiste htc haberi ile ilgili konuşmuştunuz, bugün fuarda. İlginç :)
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ibrahimCakir 5 yıl
Computex'de asus yok mu?
Sürekli gigabyte yer veriyorsunuz.
Birazda Asus Maxımus VI Hero Z87 ve Asus Maxımus VI Extreme Z87 inceleseniz çok güzel olacak
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drserk 5 yıl
oc ignition özelliğinden bahsedilmemiş.. sistemi kapattığınzda bu düğme ile işlemciye güç sağlanmadığı gibi fanlar çalışmakta. hatta sıvı soğutma sisteminde sızıntı testi yaparken bu özellikle işlemci çalışmazken sızıntı olup olmadığını test edebiliyormuşuz
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Gigabyte kalitesi
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cyberbandit 5 yıl
ne diyim süper diyim.:))
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OverClocK1ng 5 yıl cyberbandit
cyberbandit
ne diyim süper diyim.:))

Ne yaptın, post kasmak için mesaj mı atıyorsun.
Süper demişsin. Video falan da yok. Görmediğin video hakkında yorum mu yapıyorsun?...

Edit: Şimdi eklendi. 12:46:48
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