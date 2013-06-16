Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz

Computex 2013'le ilgili son videomuzda, Gigabyte'ın yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz. Intel'in Z87 çipsetini kullanan yeni modeller, hem tasarımları hem de güçlü özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Z87X-OC ve Z87X-OC Force adını taşıyan yeni anakart modellerinin detaylarına yakından bakıyoruz.

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