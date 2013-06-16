Gigabyte'ın Z87 çipsetli yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Computex 2013'le ilgili son videomuzda, Gigabyte'ın yeni nesil hız aşırtma anakartlarına yakından bakıyoruz. Intel'in Z87 çipsetini kullanan yeni modeller, hem tasarımları hem de güçlü özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar. Z87X-OC ve Z87X-OC Force adını taşıyan yeni anakart modellerinin detaylarına yakından bakıyoruz.
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Sürekli gigabyte yer veriyorsunuz.
Birazda Asus Maxımus VI Hero Z87 ve Asus Maxımus VI Extreme Z87 inceleseniz çok güzel olacak
Ne yaptın, post kasmak için mesaj mı atıyorsun.
Süper demişsin. Video falan da yok. Görmediğin video hakkında yorum mu yapıyorsun?...
Edit: Şimdi eklendi. 12:46:48