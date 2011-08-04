Gigabyte'ın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı GTX 580 Super Overclock test masamızda

Gigabyte'ın ileri seviyede özelleştirme içeren, güncel ürün gamı içerisinde tek grafik işlemcili en güçlü ekran kartı olan GeForce GTX 580 Super Overclock test masamızda. WindForce 3X soğutucusuna sahip olan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan GTX 580 Super Overclock, 855MHz'deki fabrika çıkışı hız aşırtmalı çalışma frekansıyla rakiplerine meydan okuyor.

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