Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Gigabyte'ın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı GTX 580 Super Overclock test masamızda

7 yıl
98,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte'ın ileri seviyede özelleştirme içeren, güncel ürün gamı içerisinde tek grafik işlemcili en güçlü ekran kartı olan GeForce GTX 580 Super Overclock test masamızda.  WindForce 3X soğutucusuna sahip olan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan GTX 580 Super Overclock, 855MHz'deki fabrika çıkışı hız aşırtmalı çalışma frekansıyla rakiplerine meydan okuyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nehalem 7 yıl en beğenilen
TR'de Satılmayan bir ürünün İnceleme Video'sunun bize ne gibi bir faydası war anlamadım.TR'de satılmayan ürünlerin incelemesini merak edenler yurtdışı bazlı inceleme sitelerinden de ulaşabilir diye düşünüyorum.
TR'de Satılmayan bir ürünün İnceleme Video'sunun bize ne gibi bir faydası war anlamadım.TR'de satılmayan ürünlerin incelemesini merak edenler yurtdışı bazlı inc...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 7 yıl
Arkadaşlar merhaba,

- Ekran kartları için Crysis 2 DirectX 11 testlerine bir süre önce başladık. Elimizdeki tüm kartlar için gerekli güncellemeler bittikten ve veri tabanı oluşturulduktan sonra test tablolarında Crysis 2'nin DX9 ve DX11 sonuçlarını görebileceksiniz. Veri tabanı güncellemesinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyebilirim.

- Metro 2033'le ilgili tabloda ufak bir hata olmuş, gerekli düzenlemeyi yapmış olacağız.

- GTX 580 Super Overclock, GTX 580 Lightning ve GTX 580 ROG Matrix gibi kartların karşılaştırmalı testleri yapılabilir ancak Türkiye şartlarında bu kartlar aynı dönemde temin etmek, teste tabi tutmak ve ardından videosunu çekmek çok kolay değil zira bulunabilirlik sıkıntısıyla karşılaşıyorsunuz.

- Bir kartın Türkiye'de satılmıyor olması onun incelenmeyeceği anlamına gelmez. GTX 580 Super Overclock, yeni nesil modeller öncesinde Nvidia tarafında üst seviyedeki en son özel tasarımlı kartlardan biri olarak sadece bu nedenden ötürü bile incelenebilecek bir model.

- Ekran kartı testlerinde görmek istediğiniz oyunları bizimle paylaşırsanız yeni incelemelerimizde yer verebiliriz. Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz.

- Görüş, düşünce ve eleştirilerinizi lütfen düzenli olarak bizlerle paylaşın. Gerek buradan gerekse erdi85@gmail.com adresini kullanarak. Bu incelemeleri sizler için yapıyor ve daha iyisi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok daha iyileri için sizin fikirleriniz ve eleştirileriniz büyük önem taşıyor.

İlginiz için teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.

Sevgiler,

Erdi "Fx57" Özüağ
Arkadaşlar merhaba,- Ekran kartları için Crysis 2 DirectX 11 testlerine bir süre önce başladık. Elimizdeki tüm kartlar için gerekli güncellemeler bit...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metal_my666 7 yıl
merhabalar
güzel bir kart olmuş.tebrikler giga


yanlız grafiklerde sorun vardı aşagıda resimde belirttim..hd6990 39 olan degeri gtx 590 dan aşagıda kalmış ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
merhabalargüzel bir kart olmuş.tebrikler gigayanlız grafiklerde sorun vardı aşagıda resimde belirttim..hd6990 39 olan degeri gtx 5...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TeufeL-07 7 yıl
Bu inceleme videoloarı bende soru işareti uyandırmaya başladı. Gerek telefon inceleme videolarında gerek sistem test tablolarında bir videoda ki skorlarlar diğer videodaki skorlar uyuşmuyor. Örnek vermek gerekirse birçok videoda metro 2033 te gtx 590 hd 6990 ın gerisinde kaldığı söylenirken bu videoda gtx 590 liderliği göğüslemiş görünmekte. Artı telefondanda bir örnek vermek isterim. Nokia n8 incelemesinde donanımhaber ekibinin incelediği telefon kasım kasım kasılırken hiçbir güncelleme yapmadığım halde benim telefonumun hiçbir takılma kasılma problemi yaşamaması çok ilginç. Artı olarak web browser testlerinde hangi sitelere girilmişse aynılarına girdiğimde ciddi zaman farkları gördüm. İşin aslı kendi testlerimle buradakiler arasında farklar var. Oyüzden bu videolar fazlada önemsenmemeli aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hrN1905 7 yıl
Şu kartların inceleme sunumlarını Mesut Çevik yapmalı bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 7 yıl
MESUT REYİZZ ÖZLETTİN KENDİNİ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Güzel kart, güzel inceleme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 7 yıl
Nerde Mesut Çevik dedirttiniz bana. Konuşmanız çok tutuk kesmelerle toparlamaya çalışmışlar ama gerçekten konuşmanızda ciddi sorun var,nefesiniz kesiliyor gibi oluyor ve amatör hissi veriyor tüm videoya. Tane tane es vererek konuşursanız daha hoş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aqresv 7 yıl
kartın serin çalıştığı söyleniyor ama ne kadar serin olduğu Sıcaklık tablosu seklinde belirtilmemiş. Bence bu incelemede muhakkak olmalıydı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
1:15 vga değil vi-ci-ey
1:36 Vaynd değil vind.
Güzel inceleme ama telaffuzlara daha çok dikkat edilmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

galiba bu grafiyi hazırlayan kişi nvidianin geri kalmasına dayanamamış :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 7 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




galiba bu grafiyi hazırlayan kişi nvidianin geri kalmasına dayanamamış :)



Merhaba,

Metro 2033 ile ilgili tablo oluşturulurken muhtemelen Excel'in hesapamalarında ufak bir hata meydana geldi. Bugün gerekli güncellemeyi yapmış olacağız. Metro 2033'teki skorların düşüklüğüne gelecek olursak eğer, biz ölçümlerimizi fraps ile gerçekleştirmiyor, oyun içerisindeki test programını kullanıyoruz. Bu programdaki sahneler oldukça ağır ve yüklü olduğu için de puanlar standarda göre daha aşağıda kalabilir.

İyi forumlar dilerim.

Sevgiler,

Fx57
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#Gakko_ 7 yıl
evet abiler PCB'yi üçleyelim. var mı ücretini vermeyen?.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chief53 7 yıl
metal_my666
merhabalar güzel bir kart olmuş.tebrikler giga
yanlız grafiklerde sorun vardı aşagıda resimde belirttim..hd6990 39 olan degeri gtx 590 dan aşagıda kalmış ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bende şimdi onu söyliycektim ama HoLY.oNE benden önce fark etmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CallofTruth 7 yıl
Soğutma bakımından 3 tane fan koyulması kendini fark ettirmeyi başarabilmiş bi ürün. Tek GPU ürünlerin en iyilerinden biri olması nedeniyle sempati duyulacak bi ekran kartı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:38
AMD Radeon RX Vega 64 ve 56 kutudan çıkıyor
26,1b izlenme · 1 yıl
09:34
Aorus RX580 XTR 8G incelemesi "En hızlı RX580 mi?"
30b izlenme · 1 yıl
05:23
MSI'ın en kaslı ekran kartı: GTX 1080 Ti Lightning Z
15,7b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
07:05
Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti
16,3b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
01:10
Çılgın masaüstü bilgisayar l Predator Orion 9000
15,5b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
19:53
MSI'ın canavar dizüstü bilgisayarı: GE63 Raider'ı inceledik
7,3b izlenme · 1 yıl
04:10
Bu ekran kartı farklı: İşte tek slot tasarımlı GTX 1070
18,3b izlenme · 1 yıl
09:00
Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin
15b izlenme · 1 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
04:17
Karşınızda dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı
11,5b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim