Gigabyte'ın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı GTX 580 Super Overclock test masamızda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte'ın ileri seviyede özelleştirme içeren, güncel ürün gamı içerisinde tek grafik işlemcili en güçlü ekran kartı olan GeForce GTX 580 Super Overclock test masamızda. WindForce 3X soğutucusuna sahip olan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan GTX 580 Super Overclock, 855MHz'deki fabrika çıkışı hız aşırtmalı çalışma frekansıyla rakiplerine meydan okuyor.
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- Ekran kartları için Crysis 2 DirectX 11 testlerine bir süre önce başladık. Elimizdeki tüm kartlar için gerekli güncellemeler bittikten ve veri tabanı oluşturulduktan sonra test tablolarında Crysis 2'nin DX9 ve DX11 sonuçlarını görebileceksiniz. Veri tabanı güncellemesinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyebilirim.
- Metro 2033'le ilgili tabloda ufak bir hata olmuş, gerekli düzenlemeyi yapmış olacağız.
- GTX 580 Super Overclock, GTX 580 Lightning ve GTX 580 ROG Matrix gibi kartların karşılaştırmalı testleri yapılabilir ancak Türkiye şartlarında bu kartlar aynı dönemde temin etmek, teste tabi tutmak ve ardından videosunu çekmek çok kolay değil zira bulunabilirlik sıkıntısıyla karşılaşıyorsunuz.
- Bir kartın Türkiye'de satılmıyor olması onun incelenmeyeceği anlamına gelmez. GTX 580 Super Overclock, yeni nesil modeller öncesinde Nvidia tarafında üst seviyedeki en son özel tasarımlı kartlardan biri olarak sadece bu nedenden ötürü bile incelenebilecek bir model.
- Ekran kartı testlerinde görmek istediğiniz oyunları bizimle paylaşırsanız yeni incelemelerimizde yer verebiliriz. Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz.
- Görüş, düşünce ve eleştirilerinizi lütfen düzenli olarak bizlerle paylaşın. Gerek buradan gerekse erdi85@gmail.com adresini kullanarak. Bu incelemeleri sizler için yapıyor ve daha iyisi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok daha iyileri için sizin fikirleriniz ve eleştirileriniz büyük önem taşıyor.
İlginiz için teşekkür eder, iyi forumlar dilerim.
Sevgiler,
Erdi "Fx57" Özüağ
güzel bir kart olmuş.tebrikler giga
yanlız grafiklerde sorun vardı aşagıda resimde belirttim..hd6990 39 olan degeri gtx 590 dan aşagıda kalmış ?