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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte'tan AMD işlemciler için nForce 520LE çipsetli yeni anakart

8 yıl
10,7b
1
10
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX çipsetli üst seviye anakartını, 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtması beklenen Gigabyte, düşük maliyetli yeni bir modelini pazara sunuyor. GA-M52LT model koduna sahip olan anakart, Nvidia'nın uzun süre önce pazara sunduğu nFoce 520LE yonga setini kullanıyor ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek sunuyor. Altı çekirdekli Phenom II X6 modelleri de dahil olmak üzere, AMD'nin güncel ürün gamındaki tek, çift, üç, dört ve altı çekirdekli tüm modellerle uyumlu olduğu belirtilen ATX formundaki anakart, dört adet DIMM slotu ile 1666MHz ve üzeri bellek hızlarına hız aşırtma ile destek sunabiliyor.

Sahip olduğu genişleme olanakları ile dikkat çeken anakart, dört adet PCI, iki adet PCIe x1 ve bir adet PCIe x16 slotu ile geliyor. Nvidia'nın tek yonga tasarımına sahip nForce 520LE çipseti için mütevazi bir soğutucu ile donatılan anakart üzerinde, uzun ömürlü katı kapasitörlere yer verildiği bildiriliyor. Gigabyte On/Off şarj teknolojisi ile sistem kapalı olduğunda dahil uyumlu cihazları USB üzerinden şarj edebilen anakart, DualBIOS ve Core Boost gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip olan anakartın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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King_Diamond 8 yıl
nforce tamamen hayal kırıklığı oldu bu..
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gkn_ymz 8 yıl
O nvidia çip setli olan anakart fusiona geçiş için en ucuz çözüm olarak kullanılacak.Konuda 990FX çipsetli üst seviye anakartını tanıtacağını söylüyor zaten
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lzerk 8 yıl
sata portunun az olması dışında güzel bir anakart
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nedimsevim 8 yıl
He,işte...
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Batuist 8 yıl
ucuz AMD sistem toplamak ve pci kart slotunun bol olduğu bir seçenek sunmak için üretilmiş bir anakart.. neden gereksiz olsun ki?? yeni sistem toplayacaklar içinde değil belki ama güncelleyecekler için oldukça tercih edilebilir.
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punisher_1947 8 yıl
Bence bulldozer de foss çıkıcak eminim...
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t3 8 yıl
Bir insanın bu saatten sonra AMD işlemci kullanmak için Nvidia yongalı bir anakart almasının tek sebebi o kart ile SLI yapmak istemesi olur. Eğer SLI desteğin yoksa ne diye böyle bir anakart çıkartır anlamak zor.
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Confusion 8 yıl
nf2-3-4 en güçlü AMD çipsetleriyken bugün itibariyle nvidia tabanlı AMD sistem kurmak çok mantıklı değil.

AMD fusion mantığını yaymak için phenom/athlon gibi isimleri bile silerken araya bir nvidia çipseti ne kadar akla uygun?
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KANUNI61 8 yıl

t3

Bir insanın bu saatten sonra AMD işlemci kullanmak için Nvidia yongalı bir anakart almasının tek sebebi o kart ile SLI yapmak istemesi olur. Eğer SLI desteğin yoksa ne diye böyle bir anakart çıkartır anlamak zor.


sonunakadar katılıyorum SLI desdeği yoksa kim neden alsın
amd yongası dururken
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