Gigabyte'tan AMD işlemciler için nForce 520LE çipsetli yeni anakart

AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcileri için hazırladığı 990FX çipsetli üst seviye anakartını, 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtması beklenen Gigabyte, düşük maliyetli yeni bir modelini pazara sunuyor. GA-M52LT model koduna sahip olan anakart, Nvidia'nın uzun süre önce pazara sunduğu nFoce 520LE yonga setini kullanıyor ve Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek sunuyor. Altı çekirdekli Phenom II X6 modelleri de dahil olmak üzere, AMD'nin güncel ürün gamındaki tek, çift, üç, dört ve altı çekirdekli tüm modellerle uyumlu olduğu belirtilen ATX formundaki anakart, dört adet DIMM slotu ile 1666MHz ve üzeri bellek hızlarına hız aşırtma ile destek sunabiliyor.

Sahip olduğu genişleme olanakları ile dikkat çeken anakart, dört adet PCI, iki adet PCIe x1 ve bir adet PCIe x16 slotu ile geliyor. Nvidia'nın tek yonga tasarımına sahip nForce 520LE çipseti için mütevazi bir soğutucu ile donatılan anakart üzerinde, uzun ömürlü katı kapasitörlere yer verildiği bildiriliyor. Gigabyte On/Off şarj teknolojisi ile sistem kapalı olduğunda dahil uyumlu cihazları USB üzerinden şarj edebilen anakart, DualBIOS ve Core Boost gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip olan anakartın yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.