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Girişim destekleme programı Y Combinator blockchaini araştırıyor

Girişim destekleme şirketi Y Combinator'ün başındaki isim olan Sam Altman, insanların yeni girişimlere blockchain teknolojisi ile yatırım yapabilmesinin yollarını araştırdıklarını açıkladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Girişim destekleme programı Y Combinator blockchaini araştırıyor
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Yeni kurulan girişimlerin işleri yoluna koymaları için destek sağlayan Silikon Vadisi merkezli Y Combinator şirketi, gelecekteki önemli girişimlere daha fazla insanın destek sağlayabilmesi için kripto para birimlerini ve blockchain teknolojisini kullanmayı planlıyor. Techcrunch tarafından düzenlenen Disrupt 2017 etkinliğinde konuşan Y Combinator Başkanı Sam Altman, ''Y Combinator gibi şirketlerin yatırım olanaklarını demokratikleştirmek için blockchain teknolojisini nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz.'' dedi.


ICO Benzeri Bir Sistem 

Şu anda kripto para birimlerinin ve blockchain teknolojisinin yatırım havuzunu genişletmek için nasıl kullanılacağını araştıran şirket, öncelikle bu alandaki yasal kriterleri tespit edip oluşturacağı sistemi yasal kriterlere uyarlamak zorunda. Şirketin oluşturmak istediği yatırım sisteminin kripto paralara dayanan bir tür kitle fonlaması olan ICO faaliyetine benzer olacağı düşünülüyor. Bununla birlikte ICO'ların aptalca ve dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu belirten Altman, ICO'ların düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Yani Y Combinator'ün oluşturacağı sistem ICO'lara benzer unsurlar barındırsa da ciddi malvarlığına sahip olmayan kişilerin de yatırımlara katılmasını sağlayarak süreci demokratikleştirecek ve gerçekten girişimleri destekleme amacı taşıyacak.


Son zamanlarda ICO'lara yönelik bakışın değişmesi nedeniyle Y Combinator'ün yeni bir yol arayışına gittiğini düşünenler de var. Gelecek vadeden projeler için kullanılması istenen ICO faaliyetlerinin özellikle son zamanlarda para aklama ve yasa dışı diğer işlerde de kullanılması ICO'lara olan güvenin sarsılmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Çinli yetkililer de ülkedeki ICO faaliyetlerini yasaklayarak gerekli düzenlemeler yapılana kadar ''yasa dışı kamu finansmanı'' olarak değerlendirilen ICO'lara izin verilmeyeceğini duyurmuştu.


https://futurism.com/y-combinator-is-helping-people-invest-in-startups-using-blockchain/ Yorum Yaz
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