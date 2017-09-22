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Mercedes’ten 1 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı

Mercedes, elektrikli araçlar konusundaki yatırımlarına devam ediyor. Alman otomotiv devi, elektrikli araçların geliştirilmesi ve üretim faaliyetleri için ABD’de 1 milyar dolarlık yatırım yapıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın yarattığı popülarite tüm otomobil sektöründe elektrikli araçlara muazzam bir ilgi yarattı. Hal böyle olunca da bütün otomobil üreticileri planları arasına elektrikli modelleri de dahil etmeye başladı. Bu beklenmedik gelişme. Büyük şirketler için ciddi yatırımları da beraberinde getiriyor.

Son dönemde fosil yakıtlı modellerin yanı sıra Avrupa pazarında elektrikli araçlar için de bir dizi yatırım açıklayan Mercedes, EQ adını verdiği elektrikli modelleri için ABD’de yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin ilk %100 elektrikli olarak ABD’de satılacak kompakt SUV modeli, Alabama fabrikasında üretilecek. 

20 yıldır Mercedes marka araçların üretimini yapan fabrika, hem elektrikli araçların hem de bu araçlarda kullanılacak pillerin üretimini gerçekleştirecek. Yatırımlar 2018 yılında yapılacak ve 2020 yılı ile birlikte ilk modeller üretilmiş olacak. EQC modelinin Almanya’daki ilk üretimi içinse daha önce 2019 yılı işaret edilmişti.

Mercedes’in 2016 yılında Paris Motor Show kapsamında tanıttığı Generation EQ adına dahil tam elektrikli SUV modeli, 0-100km/h hızlanmasını beş saniyenin altında yapıyordu ve araçta Mercedes tarafından üretilen lityum pillerin kullanılacağı belirtilmişti. Aracın 70kWh’lik modeli 500 kilometrelik menzile sahip. Mercedes bu sınıftaki modelleri için 300kW’lik hızlı şarj istasyonları kurmak için çalışmalara başlamıştı. 


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jrbacktoback 1 yıl
mumkunse luks segment bu işe el atmasın zaten aracları pahalı alamıyoruz bu işede girerse hiç alamıyacaz. dacıa dan elektrıklı beklıyorum :)
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kadirirdem 1 yıl
Güzel Tesla'ya sağlam rakipler lazım gelsinler.
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
elektirikli araçlar sandığımdan daha hızlı yaygınlaşacak gibi görünüyor
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