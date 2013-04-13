Giyilebilir aksiyon kamerası GoPro Hero 3 Black Edition hakkında her şey

Başta ekstrem sporlar olmak üzere son dönemde pek çok farklı yerde hatta ülkemizdeki televizyon programlarında dahi kullanılan giyilebilir giyilebilir aksiyon kamerası GoPro ve Türkiye faaliyetleri ile 4K video çekebilen en iddialı modelleri Hero 3 Black Edition hakkında merak edilen her şey bu videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.