Giyilebilir aksiyon kamerası GoPro Hero 3 Black Edition hakkında her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Başta ekstrem sporlar olmak üzere son dönemde pek çok farklı yerde hatta ülkemizdeki televizyon programlarında dahi kullanılan giyilebilir giyilebilir aksiyon kamerası GoPro ve Türkiye faaliyetleri ile 4K video çekebilen en iddialı modelleri Hero 3 Black Edition hakkında merak edilen her şey bu videomuzda.
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Silver ed. ve Be ler arasındaki en önemli fark BE'ler de Ambarella A7 kullanılmasıdır.(Hem klasik be'de, hem de yeni plus modelinde. Kaldı ki plus yeni değil, temel olarak hero 3 be'nin aynısıdır.) Silver ve White, hero 2' deki eski a5'i kullanır. Sırf bu yüzden bile (diğer farklara girmeden ) eğer paranız yetiyor ise Be' den aşağısına düşmemeye bakın . (Yanlış anlaşılmasın bu asla silver editionlar kötü anlamında söylenmiş bir söz değil , fakat be aradaki farkı hakediyor.) Özellikle bu kamerayı aktif olarak kullanacaklar için. Eğer alıp araç içi kamerası vs olarak kullanılacaksa hiç gereği yok. Bunun dışında özellikle yamaç paraşütünde kullanacağınız için be ile gelen uzaktan kumanda oldukça işinize yarayacaktır. Normal bir kullanıcı uzaktan kumandanın işlevlerini cep telefonuna kuracağı gopro app ile halledebilirken sizin için havada kolunuz veya boynunuza takacağınız bu ufak kumanda oldukça işlevsel hale gelecektir. (bunu kullanınca anlayacaksınız.)
Fefe ve sizin hafıza kartı sorunuza gelirsek ; gopro için en hayati mesele bu . Ve bu konuda daha önceki bir başlıkta verilen cevaplara istisnaden daha önce yazdığım gibi eğer yabancı diliniz var ise kesinlikle Türkçe sitelerde yardım aramayın. Bilgi kirliğinden kaçınmak ve boşa para harcamamak için bir sorunuz olunca ilk olarak gopro sitesine bakın ve müşteri hizmetlerine ticket açın. (Gopro' yu sektör lideri yapan özelliklerinden biri müşteri memmnuniyeti ve inanılmaz desteği + garantisi, her sorunuza oldukça detaylı olarak yardımcı olurlar.) Ek olarak şu foruma goprouser.freeforums.org/...
veya reddit 'in gorpo özel bölümüne bakın. reddit.com/...
Kartlar ile ilgili
goprouser.freeforums.org/...
goprouser.freeforums.org/...
goprouser.freeforums.org/...
Sadece paraşüt ile kullanım ile ilgili bile bir sürü yabancı kaynak var. Gopro nun en iyi olmasında ki bir başka neden internet üzerinde kullanıcı deneyimi ve ipuçları ile ilgili en fazla kaynağa sahip pov kamera olması. mesela aksesuarlara para vermemek ve kendinizin evde yapabilmesi için onlarca youtube kanalı , diy sayfaları var.
Yine kart sorunuza dönersek , Be ve Be + için en önemli mesele kullanılan kart meselesi. Bu forumda başka bir başlıkta verilmiş tavsiyelerin aksine asla herhangi bir class 10 kart kullanmayın , gopronun ısınma donma vs problemlerinin %99 'u hatalı microsd kullanımı. Black edition için almanız gereken kartlar;
•SanDisk Extreme 32GB microSDHC (SDSDQXL-032G) (TR de satışı var fakat (en iyi kart olmasına rağmen) firmware yüzünden tüm sandiskler 35 Mbps' ye kilitlendi , açıklaması aşağılarda.)
•SanDisk Extreme 64GB microSDXC (SDSDQXL-064G)
•Lexar 32GB SDHC 633x (LSDMI32GBBNL633R)
•Lexar 64GB SDXC 633x (LSDMI64GBBNL633R)
•Lexar 32GB SDHC 600x (LSDMI32GBSBNA600R) TR de satışı var
•Lexar 64GB SDXC 600x (LSDMI64GBSBNA600R)
•Delkin 32GB SDHC (DDMICROSDPRO2-32GB)
•Delkin 64GB SDXC (DDMICROSDPRO264GB
*Samsung 64GB SDXC (MB-MGCGB/AM) TR de satışı var
Kesinlikle uzak durmanız gereken , özellikle gopro ile sorun çıkaran kart : sandisk ultra. Son firmware ile sandisk ultraların sorun olasılığı düşürüldü fakat bunu yapmak için tüm sandiskler 35 MBps hızına kilitlendi. Yani protune veya yüksek fps hızında çekim modlarını kullanacaksanız , be nin en önemli artılarından olan 45 MBps yi bu kartla göremiyorsunuz, çünkü üstünü kaldıramadığı gibi gopronun ısınmasına , kilitlenmesine vs yol açıyor. eğer gopro ile ilgili bir sorununuz varsa ilk olarak firmware yi güncelleyin sonra kartınızı değiştirin. Sorunların %99 u kartdan çıkmakta (Kaynak olarak aşağıda vereceğim linkleri inceleyin, ayrıca dijital içerikte yüksek video bitrate nin önemini (gorpro nun ve be edition'un artılarından) araştırın
goprouser.freeforums.org/...
ufak biir alıntı
It's important to use one of the recommended SD cards in your camera, or you may experience freeze-up or video corruption issues.
We recommend that you make sure to use a known good SD card from a reputable supplier and brand . There are poor unreliable brands, and also knock off cards being sold through sites such as eBay or Amazon Marketplace.
Here are the SD card requirements for each camera:
HERO3: Black Editions including the PLUS
SanDisk Extreme 32GB microSDHC (SDSDQXL-032G)
SanDisk Extreme 64GB microSDXC (SDSDQXL-064G)
Lexar 32GB SDHC 600x (LSDMI32GBSBNA600R)
Lexar 64GB SDXC 600x (LSDMI64GBSBNA600R)
Delkin 32GB SDHC (DDMICROSDPRO2-32GB)
Delkin 64GB SDXC (DDMICROSDPRO264GB)
Samsung 64GB SDXC (MB-MGCGB/AM)
HERO3: Silver Edition
A Class 4 MicroSD card up to 64 GB is required.
A class 10 MicroSD card up to 64 GB is required for 0.5 sec Time-lapse, 10/1 Photo Burst, and Protune.
HERO3: White Edition
A Class 4 MicroSD card up to 64 GB is required.
A class 10 MicroSD card up to 64 GB is required for 0.5 sec Time-lapse.
HD HERO2
A Class 4 SD card up to 32 GB is required.
A class 10 SD card up to 32 GB is required to use 0.5 sec Time-lapse, 10/1 Photo Burst, and Protune.
HD HERO Original & HD HERO 960
A Class 4 SD card up to 32 GB is required.
Eğer çok aceleniz yok ise mutlaka Hero 4 ' ü bekleyin. Bir aksilik olmaz ise eylül ortası, en geç ekim ayında çıkar. Fiyat olarak tahmini (Eğer be, silver , White klasmanı devam ederse (ki bu sefer daha farklı özellikle sinema sektörü için ayrı bir model çıkabilleceği dedikoduları da var) be ler şu andakinden biraz daha pahalı olur. Hero 3 ve Hero 3+ aynı makine iken (hatta hero 3 lens , keskinlik ve renk paleti olarak halefi hero 3+' dan daha başarılı iken) yeni çıkacak hero 4 A9 işlemcisinin de yardımıyla hero 2 - hero 3 arasındaki büyük farkın benzerini gerçekleştirecek. Sonuçta sadece 3- 4 ay beklemediğiniz için oldukça pişman olabilirsiniz. Eylüle kadar para biriktirip (dolar veya euro olarak biriktirin) Türkiye garantili bir hero 4 almanızı öneririm. Hero 4 almasanız bile yeni modelin çıkışı ile hero 3+ ın fiyatı 50 -100 usd düşebilir.
Eğer bekleyemem diyorsanız ve bütçeniz kısıtlı ise şu an için bence fiyat / performans olarak en iyi gopro modeli; hero 3be (plus olmayan) . Tabi plus'ın superview (bu özelliği normal be de 1440p çekip gopro studio da bir tıkla yapabilirsiniz ), 4 kat hızlı wifi, 15 dakika fazla pil ömrü ve daha iyi düşük ışık başarımı gibi artıları var fakat bu 400 tl farka değer mi tartışılır, ayrıca bütçe kısıtlı ise be + ile be arasındaki farka LCD screen ve yedek pil alırsınız. (Wİfi liveview elde çekim için kesinlikle LCD touchscreen'in yerini tutmuyor, bu sony vs içinde geçerli.) Paraşütte kamerayı genelde kaskla veya chest harness , bilek vs ile kullanacağınız için ekran çok elzem değil. Kalkıştan önce tahmin ile ya da gopro app yardımı ile bir kez kadrajı - açıyı ayarlamak yeter. Ama elde çekim , monopod gibi atraksiyonlarda benim için olmaz ise olmaz ve kesinlikle alınması gereken bir aparat.
Eğer tercihiniz yeni hero 3 silver + dan yana ise bence onun yerine aynı fiyata satılan hero 3 be alın.
Hero 3 be alacaksanız 2013 şubat sonrası üretimi (en sorunsuz parti) ve Türkiye garantili , Be+ alacaksanız 2014 şubat sonrası üretilen partiden alın. Bu özellikle Be+ için önemli , 2014 ocak - şubat öncesi batchların büyük çoğunluğunda yeni hero+ serisinin en önemli sorunu olan focal range sharpness oldukça belirgin.Özellikle 0913 üretiminde bu sorun çok yaygın . (Aslında sorun değil gopronun müşterilerinin artık çoğunlukla selfie çekmesi üzerine yaptığı bir değişiklik. Benim gibi selfie ile işi olmayanlardansanız büyük bir eksi. Konu ile ilgili :
GoPro Hero3+ Image Quality Problem : rcgroups.com/...
ayrıca
goprouser.freeforums.org/...
Üretim tarihini bulmak için kamera içinde pil yatağında bulunan veya gopronun dış kutusunun (housing değil, satıldığı tüm parçaların içinde olduğu dış kutu ) üzerindeki seri numarasına bakın
Örnek : HD3BB09120806A3
Baştan altıncı ve dokuzuncu sayılar dahil olarak aradaki rakamlar yani HD3BB den sonraki 0912 rakamları üretim ayı ve tarihini gösterir. Buna göre HD3BB09120806A3 seri nolu kamera Eylül 2012 de (09-12) üretilmiş.
Zamanım olursa microsd kartlar ve niye bu kadar hayati oldukları ile ilgili kısa bir ekleme yaparım, tabii beklemek yerine verdiğim kaynaklardan sizde araştırabilirsiniz.
Silver ed. ve Be ler arasındaki en önemli fark BE'ler de Ambarella A7 kullanılmasıdır.(Hem klasik be'de, hem de yeni plus modelinde. Kaldı ki plus yeni değil, temel olarak hero 3 be'nin aynısıdır.) Silver ve White, hero 2' deki eski a5'i kullanır. Sırf bu yüzden bile (diğer farklara girmeden ) eğer paranız yetiyor ise Be' den aşağısına düşmemeye bakın . (Yanlış anlaşılmasın bu asla silver editionlar kötü anlamında söylenmiş bir söz değil , fakat be aradaki farkı hakediyor.) Özellikle bu kamerayı aktif olarak kullanacaklar için. Eğer alıp araç içi kamerası vs olarak kullanılacaksa hiç gereği yok. Bunun dışında özellikle yamaç paraşütünde kullanacağınız için be ile gelen uzaktan kumanda oldukça işinize yarayacaktır. Normal bir kullanıcı uzaktan kumandanın işlevlerini cep telefonuna kuracağı gopro app ile halledebilirken sizin için havada kolunuz veya boynunuza takacağınız bu ufak kumanda oldukça işlevsel hale gelecektir. (bunu kullanınca anlayacaksınız.)
Fefe ve sizin hafıza kartı sorunuza gelirsek ; gopro için en hayati mesele bu . Ve bu konuda daha önceki bir başlıkta verilen cevaplara istisnaden daha önce yazdığım gibi eğer yabancı diliniz var ise kesinlikle Türkçe sitelerde yardım aramayın. Bilgi kirliğinden kaçınmak ve boşa para harcamamak için bir sorunuz olunca ilk olarak gopro sitesine bakın ve müşteri hizmetlerine ticket açın. (Gopro' yu sektör lideri yapan özelliklerinden biri müşteri memmnuniyeti ve inanılmaz desteği + garantisi, her sorunuza oldukça detaylı olarak yardımcı olurlar.) Ek olarak şu foruma goprouser.freeforums.org/...
veya reddit 'in gorpo özel bölümüne bakın. reddit.com/...
Kartlar ile ilgili
goprouser.freeforums.org/...
goprouser.freeforums.org/...
goprouser.freeforums.org/...
Sadece paraşüt ile kullanım ile ilgili bile bir sürü yabancı kaynak var. Gopro nun en iyi olmasında ki bir başka neden internet üzerinde kullanıcı deneyimi ve ipuçları ile ilgili en fazla kaynağa sahip pov kamera olması. mesela aksesuarlara para vermemek ve kendinizin evde yapabilmesi için onlarca youtube kanalı , diy sayfaları var.
Yine kart sorunuza dönersek , Be ve Be + için en önemli mesele kullanılan kart meselesi. Bu forumda başka bir başlıkta verilmiş tavsiyelerin aksine asla herhangi bir class 10 kart kullanmayın , gopronun ısınma donma vs problemlerinin %99 'u hatalı microsd kullanımı. Black edition için almanız gereken kartlar;
•SanDisk Extreme 32GB microSDHC (SDSDQXL-032G) (TR de satışı var fakat (en iyi kart olmasına rağmen) firmware yüzünden tüm sandiskler 35 Mbps' ye kilitlendi , açıklaması aşağılarda.)
•SanDisk Extreme 64GB microSDXC (SDSDQXL-064G)
•Lexar 32GB SDHC 633x (LSDMI32GBBNL633R)
•Lexar 64GB SDXC 633x (LSDMI64GBBNL633R)
•Lexar 32GB SDHC 600x (LSDMI32GBSBNA600R) TR de satışı var
•Lexar 64GB SDXC 600x (LSDMI64GBSBNA600R)
•Delkin 32GB SDHC (DDMICROSDPRO2-32GB)
•Delkin 64GB SDXC (DDMICROSDPRO264GB
*Samsung 64GB SDXC (MB-MGCGB/AM) TR de satışı var
Kesinlikle uzak durmanız gereken , özellikle gopro ile sorun çıkaran kart : sandisk ultra. Son firmware ile sandisk ultraların sorun olasılığı düşürüldü fakat bunu yapmak için tüm sandiskler 35 MBps hızına kilitlendi. Yani protune veya yüksek fps hızında çekim modlarını kullanacaksanız , be nin en önemli artılarından olan 45 MBps yi bu kartla göremiyorsunuz, çünkü üstünü kaldıramadığı gibi gopronun ısınmasına , kilitlenmesine vs yol açıyor. eğer gopro ile ilgili bir sorununuz varsa ilk olarak firmware yi güncelleyin sonra kartınızı değiştirin. Sorunların %99 u kartdan çıkmakta (Kaynak olarak aşağıda vereceğim linkleri inceleyin, ayrıca dijital içerikte yüksek video bitrate nin önemini (gorpro nun ve be edition'un artılarından) araştırın
goprouser.freeforums.org/...
ufak biir alıntı
It's important to use one of the recommended SD cards in your camera, or you may experience freeze-up or video corruption issues.
We recommend that you make sure to use a known good SD card from a reputable supplier and brand . There are poor unreliable brands, and also knock off cards being sold through sites such as eBay or Amazon Marketplace.
Here are the SD card requirements for each camera:
HERO3: Black Editions including the PLUS
SanDisk Extreme 32GB microSDHC (SDSDQXL-032G)
SanDisk Extreme 64GB microSDXC (SDSDQXL-064G)
Lexar 32GB SDHC 600x (LSDMI32GBSBNA600R)
Lexar 64GB SDXC 600x (LSDMI64GBSBNA600R)
Delkin 32GB SDHC (DDMICROSDPRO2-32GB)
Delkin 64GB SDXC (DDMICROSDPRO264GB)
Samsung 64GB SDXC (MB-MGCGB/AM)
HERO3: Silver Edition
A Class 4 MicroSD card up to 64 GB is required.
A class 10 MicroSD card up to 64 GB is required for 0.5 sec Time-lapse, 10/1 Photo Burst, and Protune.
HERO3: White Edition
A Class 4 MicroSD card up to 64 GB is required.
A class 10 MicroSD card up to 64 GB is required for 0.5 sec Time-lapse.
HD HERO2
A Class 4 SD card up to 32 GB is required.
A class 10 SD card up to 32 GB is required to use 0.5 sec Time-lapse, 10/1 Photo Burst, and Protune.
HD HERO Original & HD HERO 960
A Class 4 SD card up to 32 GB is required.
Eğer çok aceleniz yok ise mutlaka Hero 4 ' ü bekleyin. Bir aksilik olmaz ise eylül ortası, en geç ekim ayında çıkar. Fiyat olarak tahmini (Eğer be, silver , White klasmanı devam ederse (ki bu sefer daha farklı özellikle sinema sektörü için ayrı bir model çıkabilleceği dedikoduları da var) be ler şu andakinden biraz daha pahalı olur. Hero 3 ve Hero 3+ aynı makine iken (hatta hero 3 lens , keskinlik ve renk paleti olarak halefi hero 3+' dan daha başarılı iken) yeni çıkacak hero 4 A9 işlemcisinin de yardımıyla hero 2 - hero 3 arasındaki büyük farkın benzerini gerçekleştirecek. Sonuçta sadece 3- 4 ay beklemediğiniz için oldukça pişman olabilirsiniz. Eylüle kadar para biriktirip (dolar veya euro olarak biriktirin) Türkiye garantili bir hero 4 almanızı öneririm. Hero 4 almasanız bile yeni modelin çıkışı ile hero 3+ ın fiyatı 50 -100 usd düşebilir.
Eğer bekleyemem diyorsanız ve bütçeniz kısıtlı ise şu an için bence fiyat / performans olarak en iyi gopro modeli; hero 3be (plus olmayan) . Tabi plus'ın superview (bu özelliği normal be de 1440p çekip gopro studio da bir tıkla yapabilirsiniz ), 4 kat hızlı wifi, 15 dakika fazla pil ömrü ve daha iyi düşük ışık başarımı gibi artıları var fakat bu 400 tl farka değer mi tartışılır, ayrıca bütçe kısıtlı ise be + ile be arasındaki farka LCD screen ve yedek pil alırsınız. (Wİfi liveview elde çekim için kesinlikle LCD touchscreen'in yerini tutmuyor, bu sony vs içinde geçerli.) Paraşütte kamerayı genelde kaskla veya chest harness , bilek vs ile kullanacağınız için ekran çok elzem değil. Kalkıştan önce tahmin ile ya da gopro app yardımı ile bir kez kadrajı - açıyı ayarlamak yeter. Ama elde çekim , monopod gibi atraksiyonlarda benim için olmaz ise olmaz ve kesinlikle alınması gereken bir aparat.
Eğer tercihiniz yeni hero 3 silver + dan yana ise bence onun yerine aynı fiyata satılan hero 3 be alın.
Hero 3 be alacaksanız 2013 şubat sonrası üretimi (en sorunsuz parti) ve Türkiye garantili , Be+ alacaksanız 2014 şubat sonrası üretilen partiden alın. Bu özellikle Be+ için önemli , 2014 ocak - şubat öncesi batchların büyük çoğunluğunda yeni hero+ serisinin en önemli sorunu olan focal range sharpness oldukça belirgin.Özellikle 0913 üretiminde bu sorun çok yaygın . (Aslında sorun değil gopronun müşterilerinin artık çoğunlukla selfie çekmesi üzerine yaptığı bir değişiklik. Benim gibi selfie ile işi olmayanlardansanız büyük bir eksi. Konu ile ilgili :
GoPro Hero3+ Image Quality Problem : rcgroups.com/...
ayrıca
goprouser.freeforums.org/...
Üretim tarihini bulmak için kamera içinde pil yatağında bulunan veya gopronun dış kutusunun (housing değil, satıldığı tüm parçaların içinde olduğu dış kutu ) üzerindeki seri numarasına bakın
Örnek : HD3BB09120806A3
Baştan altıncı ve dokuzuncu sayılar dahil olarak aradaki rakamlar yani HD3BB den sonraki 0912 rakamları üretim ayı ve tarihini gösterir. Buna göre HD3BB09120806A3 seri nolu kamera Eylül 2012 de (09-12) üretilmiş.
Zamanım olursa microsd kartlar ve niye bu kadar hayati oldukları ile ilgili kısa bir ekleme yaparım, tabii beklemek yerine verdiğim kaynaklardan sizde araştırabilirsiniz.