Canon PowerShot V10 - inceleme: Uğraşmadan kaliteli Vlog çekmek isteyenler için

Bu videomuzda Canon'un yeni çıkarmış olduğu PowerShot V10 isimli kameranın detaylarına bakıyoruz. Vlog çekmek isteyenler için özelleştirilmiş olan bu kamera şaşırtan özelliklere sahip.

Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmezi durumundayken elbette her geçen gün yüzlerce insan içerik üretmeye başlıyor. Özellikle videolu içerik üretmek isteyenlerin ihtiyacı olan ilk şey de elbette kamera. Biz de bu videomuzda kameranın detaylarını çok bilmeyen ve uğraşmak istemeyenler için rahatlıkla çekim yapabildiğiniz ve bazı özellikleriyle profesyonel kameraları hatırlatan Canon'un yeni kamerası PowerShot V10'u inceledik. Özellikle taşınabilirliği ile öne çıkan kamera gerçekten duruşuna göre üst düzey bir performans sunuyor.