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Global iş istasyonu pazarı daralmaya devam ediyor

3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Global iş istasyonu pazarı daralmaya devam ediyor

Kurumlara yönelik olarak masaüstü veya dizüstünde güçlü işlemci ve grafik kartı kombinasyonları sunan iş istasyonları son dönemde PC pazarındaki durgunluğa paralel olarak yükselişini sürdürememiş görünüyor.

Yılın ikinci çeyreğine yönelik yapılan analizlere göre global iş istasyonu sevkiyatları yıl bazında yüzde 1 düşüş gösterdi. Yılın birinci çeyreğinde yüzde 1.6 düşüş gösteren pazar, kendisini biraz toparlamış görünüyor.

Pazarda masaüstü iş istasyonlarında düşüş var. İkinci çeyrekte 641 580 adet sevkiyat gerçekleştiren segment, yıl bazında yüzde 3.7 geriledi. Mobil iş istasyonları ise yüz güldürmeye devam ediyor. 288 270 sevkiyat yapan segment yüzde 5.4 büyüdü.

Global pazarda Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde yüzde 4 düşüş yaşandı ve 283 759 sevkiyat rakamı elde edildi. Bölgenin pazar payı ise yüzde 30.5'te kaldı. Amerika bölgesinde 416 116 sevkiyat yapıldı. ABD yüzde 40 ile pazarda hakimiyet sürerken yüzde 1.4 artış gösterdi. Latin Amerika yüzde 17.5, Kanada yüzde 18.8 düşüş kaydetti. 

HP pazarda yüzde 43.1 pay ile lider durumda ancak yüzde 9.3 düşüş yaşadı. Dell pazarda ikinci ve yüzde 37.9 paya sahip. Firma ikinci çeyreği yüzde 2.6 düşüş ile kapattı. Pazarda büyüyen tek firma Lenovo. Üstüste yedinci çeyrekte de çift haneli artış gösteren Lenovo yüzde 13.2 pazar payına sahip oldu. 

İş istasyonları pazarının düşüş göstermesine rağmen önümüzdeki dönemde kendisini toparlayacağı ve güçlü satışlar yapacağı öngörülüyor. Özellikle Intel'in Xeon işlemcileri ile pazarda ilginin artacağı düşünülüyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20150807PR202.html Yorum Yaz
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BekirHan 3 yıl
İş istasyonları uzun soluklu alımlar olduğu için haliyle bir telefon satışı döngüsü beklenemez. 8000-9000$ verdiğimiz aletleri 6-7 yıl kullanıyor ortalama. Haliyle daralması normal ama bitmesi mümkün değil şu an itibariyle.
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Batuist 3 yıl
İş istasyonları her sene büyük bir değişim geçirmiyor. bir modelin değişim zamanı için 4-5 yıl geçmesi gerekiyor. teknolojik olarak hemen eskimedikleri için alınan bir sistem yıllarca kullanılıyor ve fiyatları dolayısıylada hemen değiştirilmiyor.
ABDde ki yüzde 40lık pazar payı dikkat çekici. Ekonomi genelde hizmet sektörü ağırlıklı ve kafa işgücü oranı dünya geneline oranla çok yüksek. Dolayısıyla burada bilgisayarlarla yapılan işler çok daha fazla olduğundan pazar oranı çok yüksek. Dünyada 200 kadar ülke arasında tek başına %40 pazar payına sahip demek çok ciddi bir rakam. Bu aynı zamanda ABDnin beyin işgücünde ne kadar önde geldiğini gösterir. Beyin iş gücü oranı aynı zamanda gelişmişlik göstergesidir.
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