Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google+, Blogger ile entegre olmaya hazırlanıyor

7 yıl
3,1b
1
6
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın büyük umutlar bağladığı sosyal ağı yaygın kullanıma geçtiği ilk hafta 12 kat artış yaşamış olsa da bir süredir içerik gönderilerinde durgunluk yaşandığı belirtiliyor. Google buna rağmen sosyal ağı için yatırımlarına ara vermiyor.

Google+ için ortaya çıkan son adım blog hizmeti Blogger ile entegrasyonu oldu. Daha önce Blogger adının sosyal ağ entegrasyonu için Google Blogs olarak değişeceği haberleri gündeme gelmişti. Bu kez bazı kullanıcıların Blogger ayarlarındaki Kullanıcı Profili Düzenle kısmında karşılaştıkları bir mesaj.

“Blogger'ı Google+'a bağlayın : Google profilinizi kullanarak Blogger üzerinde gelecek yeni Google+ özelliklerine erişin” mesajıyla birlikte Daha Fazla ve Başla şeklinde iki tane de link bulunuyor. 

Daha Fazla linki henüz doldurulmamış bir Blogger yardım sayfasına giderken Başla linki de Blogger kumanda paneline yönleniyor. 

Mesajı ortaya çıkaran Google Operating System adlı blogun sahibi Alex Chitu, Blogger profillerinin yakında kaldırılarak Google+ üzerinde kullanılan Google profilleri ile yer değiştireceğini belirtiyor.

Google+ entegrasyonunda kişisel site ve bloglara gömülecek sosyal ağ araçları üyelerin aktivitelerini gösterirken, yorum ve puanlama için imkan da verebilecek. Pek çok sitede kullanılan Facebook yorumlarına rakip olarak gelecek Blog yorumlama Google'ın en büyük silahlarından birisi olan Blogger hizmetinde hayat bulacak.

Blogger profillerinde ortaya çıkan bahse konu mesajlar an itibariyle erişilmez durumda ve tahminlere göre ilerleyen aylarda tüm profillerde tekrar ortaya çıkacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cagataykoroglu 7 yıl
Batuist
facebook çıkalı yıllar oluyor google ise bu işe yeni başladı.. neden herkes bir anda mucize olmasını istiyor anlamak zor. facebook kadar bu işte bir uğraşsın bakalım başarılı oluyor mu olmuyor mu ancak o zaman belli olur. ama daha çıkalı iki gün olmuş beceremedin demek çok mantıksız..

Daha önce de denedi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Batuist

facebook çıkalı yıllar oluyor google ise bu işe yeni başladı.. neden herkes bir anda mucize olmasını istiyor anlamak zor. facebook kadar bu işte bir uğraşsın bakalım başarılı oluyor mu olmuyor mu ancak o zaman belli olur. ama daha çıkalı iki gün olmuş beceremedin demek çok mantıksız..


Daha önce de denedi.

buzz'u kasdediyorsan onun mantığı daha farklıydı.. ama bu farklı.. yani hiç olmazsa başarılı olup olmayacağını anlamak için zaman vermek lazım.. daha çıktığı gün sen beceremezsin demek de nasıl bir zihniyettir anlamak zor. daha ilk gündendir bunu söylüyorlar. ben başarıcak çok iyi olacak demiyorum ama başaramayacak demek için müneccim olmak gerekiyor. kimse bunu bilemez..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
facebook çıkalı yıllar oluyor google ise bu işe yeni başladı.. neden herkes bir anda mucize olmasını istiyor anlamak zor. facebook kadar bu işte bir uğraşsın bakalım başarılı oluyor mu olmuyor mu ancak o zaman belli olur. ama daha çıkalı iki gün olmuş beceremedin demek çok mantıksız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
Ayda +1000 hit alan bir blog um var. Eğer şart koşarlarsa başka bir servise taşınırım. Sayfaya gireceklerin göreceği tek mesaj yeni sitemin mesajı olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 7 yıl
Google kaybettiğini kabullen artık,'önümüzdeki projelere bakcaz' demeyi bil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler 7 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme 7 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim