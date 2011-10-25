Google+, Blogger ile entegre olmaya hazırlanıyor

Google'ın büyük umutlar bağladığı sosyal ağı yaygın kullanıma geçtiği ilk hafta 12 kat artış yaşamış olsa da bir süredir içerik gönderilerinde durgunluk yaşandığı belirtiliyor. Google buna rağmen sosyal ağı için yatırımlarına ara vermiyor.





Google+ için ortaya çıkan son adım blog hizmeti Blogger ile entegrasyonu oldu. Daha önce Blogger adının sosyal ağ entegrasyonu için Google Blogs olarak değişeceği haberleri gündeme gelmişti. Bu kez bazı kullanıcıların Blogger ayarlarındaki Kullanıcı Profili Düzenle kısmında karşılaştıkları bir mesaj.





“Blogger'ı Google+'a bağlayın : Google profilinizi kullanarak Blogger üzerinde gelecek yeni Google+ özelliklerine erişin” mesajıyla birlikte Daha Fazla ve Başla şeklinde iki tane de link bulunuyor.





Daha Fazla linki henüz doldurulmamış bir Blogger yardım sayfasına giderken Başla linki de Blogger kumanda paneline yönleniyor.





Mesajı ortaya çıkaran Google Operating System adlı blogun sahibi Alex Chitu, Blogger profillerinin yakında kaldırılarak Google+ üzerinde kullanılan Google profilleri ile yer değiştireceğini belirtiyor.





Google+ entegrasyonunda kişisel site ve bloglara gömülecek sosyal ağ araçları üyelerin aktivitelerini gösterirken, yorum ve puanlama için imkan da verebilecek. Pek çok sitede kullanılan Facebook yorumlarına rakip olarak gelecek Blog yorumlama Google'ın en büyük silahlarından birisi olan Blogger hizmetinde hayat bulacak.





Blogger profillerinde ortaya çıkan bahse konu mesajlar an itibariyle erişilmez durumda ve tahminlere göre ilerleyen aylarda tüm profillerde tekrar ortaya çıkacak.