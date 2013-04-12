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Google, Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi'ni devreye soktu

6 yıl
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Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi'ni devreye soktu
Google, kullanıcılarının sahip oldukları hesapların zaman aşımı kontrolünü sağlayabilmeleri için "Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi" olarak adlandırılan yeni bir aracı devreye soktu.

Söz konusu araç, kullanıcılar 3 ay ile 1 yıl arasında belirlenen süre zarfında hesaplarına giriş yapmaz ise, kullanıcı verilerini önceden belirlenen doğrultuda yönetiyor. Hesapla ilgili olarak belirlenen yönetim sürecine geçilmeden önce, kullanıcının daha önce belirlediği diğer e-postasına veya telefon numarasına bildirim gönderiliyor. Ayrıca bu bildirim, önceden belirlenen 10 farklı kullanıcıya da ulaştırılabiliyor. Bu sayede kullanıcının ilerleyen sürece müdahale edemediği durumlarda belirlenen kullanıcılar duruma müdahale edebiliyor. Ayrıca, kullanıcının isteği doğrultusunda hesapta yer alan verilerin belirlenen kişiler ile de paylaşılması mümkün. Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi'nin kullanıcının veya belirlenen kişilerin tümünün isteği doğrultusunda, hesabı tamamen sildiğini de belirtelim.

http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2013/04/plan-your-digital-afterlife-with.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
güzel bir uygulama ! :)
aynı filmlerdeki gibi , örneğin benden haber alamazsanız bu dosyaları şuraya yollayın der gibi :)
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