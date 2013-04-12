Google, Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi'ni devreye soktu

Google, kullanıcılarının sahip oldukları hesapların zaman aşımı kontrolünü sağlayabilmeleri için "Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi" olarak adlandırılan yeni bir aracı devreye soktu.





Söz konusu araç, kullanıcılar 3 ay ile 1 yıl arasında belirlenen süre zarfında hesaplarına giriş yapmaz ise, kullanıcı verilerini önceden belirlenen doğrultuda yönetiyor. Hesapla ilgili olarak belirlenen yönetim sürecine geçilmeden önce, kullanıcının daha önce belirlediği diğer e-postasına veya telefon numarasına bildirim gönderiliyor. Ayrıca bu bildirim, önceden belirlenen 10 farklı kullanıcıya da ulaştırılabiliyor. Bu sayede kullanıcının ilerleyen sürece müdahale edemediği durumlarda belirlenen kullanıcılar duruma müdahale edebiliyor. Ayrıca, kullanıcının isteği doğrultusunda hesapta yer alan verilerin belirlenen kişiler ile de paylaşılması mümkün. Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi'nin kullanıcının veya belirlenen kişilerin tümünün isteği doğrultusunda, hesabı tamamen sildiğini de belirtelim.

http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2013/04/plan-your-digital-afterlife-with.html