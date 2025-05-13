Google, 10 yılın ardından logosunu değiştirdi: İşte yeni logo

Tam Boyutta Gör Google, uzun süredir kullandığı dört renkli "G" logosunu sessizce güncelledi. Şirketin, Android ve iOS platformlarında yayınladığı Google uygulamasının son güncellemesinde ortaya çıkan değişiklik kullanıcıların dikkatini çekti.

Renkler artık yumuşak geçişle birbirinden ayrılıyor

Yeni logoda, kırmızı, sarı, yeşil ve maviden oluşan renkler artık keskin biçimde birbirinden ayrılmıyor. Bunun yerine renkler arasında gradyan bir geçiş yapılıyor. Böylece renkler birbirine yumuşak bir biçimde bağlanıyor.

Ancak keskin geçişli klasik logo, hala tarayıcı sekme simgelerinde ve Google'ın basın için hazırladığı resmi görsel koleksiyonunda yer almaya devam ediyor. Ayrıca, Google'ın diğer akıllı telefon uygulamalarının logoları da hala yeni tasarıma geçiş yapmış değil.

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Yeni tasarım dilinin bir parçası olabilir

Yeni logonun, Google'ın yapay zeka asistenı Gemini'nin logo tasarımına benzerliği de dikkat çekiyor. Gemini logosu da benzer şekilde hafif bir gradyan renk geçişine sahip durumda. Bunun yanı sıra, Google Arama uygulamasındaki AI Modu gibi özelliklerde de bu tür gradyan efektleri şuanda kullanılıyor. Dolayısıyla bu yeni logo, Google'ın yeni tasarım dilinin bir devamı olarak ortaya çıkmış olabilir.

Sebebi ne olursa olsun, asıl şaşırtıcı olan şey Google’ın bu değişikliği hiçbir duyuru yapılmadan gerçekleşmesi. Şirket, markasını en son 2015 yılında yeniden tasarladığında, yeni görünümün her detayını kapsamlı olarak açıklamıştı. Bu nedenle, yeni logonun sessiz sedasız kullanıma girmesi şaşırtıcı. Google belki de tam ölçekli bir yeniden markalaşmaya gitmeden önce kullanıcı tepkilerini ölçmek için bir deneme yapıyor olabilir.

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