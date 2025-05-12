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    Meksika’dan Google’a “Meksika Körfezi” davası

    Meksika, Google’ın “Meksika Körfezi” etiketini ABD’de “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesine karşı çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre bu hamle sonrası Google’a dava açıldı.

    Meksika’dan Google’a “Meksika Körfezi” davası Tam Boyutta Gör
    Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, teknoloji devi Google’a karşı dikkat çeken bir dava başlattıklarını duyurdu. Gerekçe: Google’ın, harita hizmetlerinde Meksika Körfezi'ni ABD kullanıcılarına "Amerika Körfezi" olarak göstermesi. Google, bu adımı ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlar başlamaz verdiği bir talimat doğrultusunda atmıştı.

    Google’da körfez krizi

    Başkan Sheinbaum, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, bu değişikliğin yalnızca ABD'nin yetki alanındaki sular için geçerli olabileceğini, Meksika ve Küba gibi diğer kıyıdaş ülkelerin egemenlik haklarının yok sayıldığını vurguladı Sheinbaum, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

    “Bir eyaletin, bir dağın ya da bir gölün adının değiştirilmesi konusunda bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla, topraklarının kendilerine tekabül eden kısmına istedikleri ismi verebilirler. Meksika'ya tekabül eden kısmın adı değiştirilemez. Küba'ya tekabül eden kısım da yeniden adlandırılamaz. Yani biz diyoruz ki, ‘Google, Birleşik Devletler hükümetinin onayladığı şeye sadık kal’.”

    Meksika hükümeti, daha önce Google’a resmi yazılar göndererek bu isimlendirme değişikliğinden vazgeçmesini talep etmişti. Ancak şirketin kamu politikaları ve hükümet ilişkileri başkan yardımcısı Cris Turner, Şubat ayında gönderdiği yanıtta, politikanın değiştirilmeyeceğini bildirmişti. Bu cevabın ardından dava süreci başlatıldı.

    Davanın zamanlaması da dikkat çekici. ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz Perşembe günü “Amerika Körfezi” adının resmi olarak kabul edilmesini öngören bir yasa tasarısını onayladı. Bu gelişmeyle birlikte, Trump yönetiminin talebi siyasi zeminde daha da güç kazanmış oldu. Google, bu konuda Trump’ın çağrısına uyan ilk teknoloji şirketlerinden biri olarak, 10 Şubat itibarıyla Google Maps uygulamasında ve web sürümünde adı değiştirmişti. Apple da kısa süre sonra benzer bir adım atarken, MapQuest gibi bazı platformlar ise değişikliğe direnç göstermeyi sürdürüyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 3 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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