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Google+ Hangouts özelliği sesli görüşmelere de imkan tanıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, sosyal ağı Google+ için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Hangouts adlı videolu görüşme odalarında konferans görüşmelere ve ortak YouTube videoları izlemeye imkan tanıyan Google+ şimdi de sesli görüşme hizmetini ağına ekledi.

Herhangi bir videolu oturumda istediğiniz bir numarayı arayarak karşı tarafla konuşurken diğer oturum arkadaşlarınız da sesli görüşmeyi dinleyebiliyor. Hangouts gibi Google+ üyeliği gerektirmeyen sesli görüşmede doğrudan karşı tarafı arayarak konuşmaya başlayabiliyorsunuz.

Yenilik Google çalışanı Jarkko Oikarinen tarafından duyuruldu. Sesli aramalar tamamen ücretsiz ve Google+'a üye kazandırma anlamında yapılan en önemli yeniliklerden birisi. Ayrıca Skype için de yeni bir rakip anlamına geliyor.

Sadece ABD ve Kanada kapsamında kullanılmaya başlanan özellik için bir Hangout oturumu başlattıktan sonra bir telefon numarası girilerek davet gönderilebiliyor. Alıcı cevapladığında sesli olarak oturuma katılmış oluyor. Hizmet şimdilik ücretsiz ancak 2012 ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor. Uluslararası görüşmeler yapılamıyor.


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SEO-Uzmanı 7 yıl
java, js veya flash yada html5 ile ses transveri yapıyorsa çok iyi güzel bir haber !
ama, yok efendim bunu kullanmak için şu programı indir derse
zaten Skype pc de yüklüyken yani, yürü git başka kapıya arkadaşım derim !
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LORDTEK 7 yıl
Aman da ne büyük bir teknolojik gelişme imiş de amaaann. Yamuldum yani...
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ssbrc 7 yıl
bunun haber taşıyan bir değeri yok bence
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Resimdeki hatun 10 numara yaa haay maşallah
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simaros 7 yıl
geğer bu sesli görüşme işi cep telefonundanda yapılabilirse süper olur tıpkı viber gibi olur ve bedava :D
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FRAPS 7 yıl
10 yıllık şeyleri sanki yeni yapılmış gibi sunmalarına hayret ediyorum.
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