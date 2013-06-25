Google, dünyanın en uzun gökdelenini görüntüledi

Dünyanın birçok farklı bölgesini, tarihi eserleri ya da harika mimari projeleri gözler önüne seren Google Street View, dünyanın en uzun gökdelenini de arşivlerine ekledi.

Dubai'de bulunan ve inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan Burj Klalifa (Burç Halife), 828 metre yükseklik ve 160 kullanılabilir kat ile dünyanın en yüksek gökdeleni olma özelliğini taşıyor. Betonarme ve çelik konstrüksiyon ile üretilen bina, artık Google Street View üzerinden de ayrıntılı olarak incelenebiliyor. İçerisinde ve dışarısında yapılan çekimler sayesinde hem görkemli yapının özel bölümleri görülebiliyor hem de Burj Klalifa'nın harika manzarası gözler önüne seriliyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre çekimlerin üç gün sürdüğü belirtiliyor.

Konu hakkında Google tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilir, Burj Klalifa gökdeleninin Street View sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.google.ae/intl/en/help/maps/streetview/gallery/burj-khalifa/burj-khalifa-at-the-top-observation-deck-entrance-ground-floor.html