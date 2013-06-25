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Google, dünyanın en uzun gökdelenini görüntüledi

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, dünyanın en uzun gökdelenini görüntüledi
Google, dünyanın en uzun gökdelenini görüntüledi
Dünyanın birçok farklı bölgesini, tarihi eserleri ya da harika mimari projeleri gözler önüne seren Google Street View, dünyanın en uzun gökdelenini de arşivlerine ekledi.
Dubai'de bulunan ve inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan Burj Klalifa (Burç Halife), 828 metre yükseklik ve 160 kullanılabilir kat ile dünyanın en yüksek gökdeleni olma özelliğini taşıyor. Betonarme ve çelik konstrüksiyon ile üretilen bina, artık Google Street View üzerinden de ayrıntılı olarak incelenebiliyor. İçerisinde ve dışarısında yapılan çekimler sayesinde hem görkemli yapının özel bölümleri görülebiliyor hem de Burj Klalifa'nın harika manzarası gözler önüne seriliyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre çekimlerin üç gün sürdüğü belirtiliyor.
Konu hakkında Google tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilir, Burj Klalifa gökdeleninin Street View sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
(WT) / (WP) / (EG) / (Google)


http://www.google.ae/intl/en/help/maps/streetview/gallery/burj-khalifa/burj-khalifa-at-the-top-observation-deck-entrance-ground-floor.html Yorum Yaz
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Divinity 5 yıl en beğenilen
Bence Dubai'ye gelen herkesin mutlaka tecrübe etmesi gereken bir deneyim. Geçen sene 124. kattaki observation deck'den çektiğim birkaç fotoğraf:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bence Dubai'ye gelen herkesin mutlaka tecrübe etmesi gereken bir deneyim. Geçen sene 124. kattaki observation deck'den çektiğim birkaç fotoğraf:
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Dragonboy 5 yıl
ben buraya çıktım hakikaten herkes görmeli....
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UçanAtPegasus 5 yıl
Resmen çölü evcilleştirme çabaları istersen 2km gökdelen yap göreceğin yer yine çöl ne anladım ben bu işten.
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etlik 5 yıl
Gitmişken Burj Klalifanın yanındaki Dubai mall'in çıkışa arasında akşamları mükemmel lazer gösterileri ve su dansları oluyor mutlaka izleyin
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1OOOOOO 5 yıl
Cahilliğime bağışlayın da yani bu 120-130 katlı gökdelenlerin içinde ne var?
İş yerleri desen 120 kat iş yerimi olur ofisler desen 120 kata kaç tane ofis sığar yani bu binalar ne için kullanılıyor?
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furkant1 5 yıl
Ne gerek vardı Google'a yazınca çıkıyor
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Anthony John Soprano 5 yıl
Vay arkadaş.. Görmek isterdim İzmir e gömülüp kaldık
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sticer12 5 yıl
umut_baris
butze
Divinity
butze hiç ağaç yok şehirde?
Dubai çöl zaten ağaç olmaması normal, coğrafya dersini hatırlamayı dene, kuru çöl iklimi? hiçbirşey yetişmez burada doğal halinde, su yok, yağmur zaten senede 3 kere görüyoruz. Gerçi Al Ainde bayağı büyük bahçeler var bol bol yeşillik.
herşeyin yapayını yapıyorlar ağaçları mı yapamayacaklar? bkz: palmiye adası
Yapayı nasıl gaz döngüsü yapacak peki?

ben demeye calistiginizi anlamadim fakat yapayi amerikada cok iyi bir sekilde var gaz dongusunu niye yapamasinki sadece soruyorum ogrenmek icin :D
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cevapveren62 5 yıl
Bismillahirrahmanirrahim burdan bakınca bile başım döndü vallahi !!1!!1!1!!!
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Proximity 5 yıl
Merak ediyorum, bu petrol bitince ne halt edecek araplar ?
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TuVNeRa 5 yıl Proximity
VenatoR_
Merak ediyorum, bu petrol bitince ne halt edecek araplar ?

Petrol bitince idare etsin diye
Onlarin Suudlar gibi her yil 2 milyon hacinin ziyaret ettigi Kabe` si yok.
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Divinity 5 yıl Proximity
VenatoR_

Merak ediyorum, bu petrol bitince ne halt edecek araplar ?

İstanbula senede 8 milyon turist gelirken, buraya 54 milyon turist geliyor. Üstelik Dubai'de petrol YOK zaten, petrol Abu Dhabi'de var.
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lavetera 5 yıl Proximity
VenatoR_
Merak ediyorum, bu petrol bitince ne halt edecek araplar ?

Ana gelir kaynaklari turizm
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Darkimore 5 yıl
Burj el klalifa yi SAMSUNG inşa etti.
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teramit 5 yıl
bundan daha yükseğinin yapımına başlandı haberiniz olsun 1 km lik bina olacak :)
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teramit 5 yıl
ugurcankorkmaz
Divinity Bence Dubaiye gelen herkesin mutlaka tecrübe etmesi gereken bir deneyim. Geçen sene 124. kattaki observation deckden çektiğim birkaç fotoğraf
124. kat....

164 katı var 124 alçak kalıyor :)
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