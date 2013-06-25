Google, dünyanın en uzun gökdelenini görüntüledi

Haber Editörü
Dünyanın birçok farklı bölgesini, tarihi eserleri ya da harika mimari projeleri gözler önüne seren Google Street View, dünyanın en uzun gökdelenini de arşivlerine ekledi.
Dubai'de bulunan ve inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan Burj Klalifa (Burç Halife), 828 metre yükseklik ve 160 kullanılabilir kat ile dünyanın en yüksek gökdeleni olma özelliğini taşıyor. Betonarme ve çelik konstrüksiyon ile üretilen bina, artık Google Street View üzerinden de ayrıntılı olarak incelenebiliyor. İçerisinde ve dışarısında yapılan çekimler sayesinde hem görkemli yapının özel bölümleri görülebiliyor hem de Burj Klalifa'nın harika manzarası gözler önüne seriliyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre çekimlerin üç gün sürdüğü belirtiliyor.
Konu hakkında Google tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilir, Burj Klalifa gökdeleninin Street View sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.google.ae/intl/en/help/maps/streetview/gallery/burj-khalifa/burj-khalifa-at-the-top-observation-deck-entrance-ground-floor.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben demeye calistiginizi anlamadim fakat yapayi amerikada cok iyi bir sekilde var gaz dongusunu niye yapamasinki sadece soruyorum ogrenmek icin :D
Petrol bitince idare etsin diye
Onlarin Suudlar gibi her yil 2 milyon hacinin ziyaret ettigi Kabe` si yok.
İstanbula senede 8 milyon turist gelirken, buraya 54 milyon turist geliyor. Üstelik Dubai'de petrol YOK zaten, petrol Abu Dhabi'de var.
Ana gelir kaynaklari turizm
164 katı var 124 alçak kalıyor :)
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