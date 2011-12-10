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Google+ fotoğraflarda yüz tanıma özelliğini başlatıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın sosyal ağı Google+ için aralıksız devam ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Şimdiye kadar yapılanların en önemlilerinden birisi olan bu yenilikyüz tanıma sistemi.

Google+'ın fotoğraf uygulamasının içerisinde çalışacak olan yüz tanıma sistemi, fotoğraflarınızdaki arkadaşlarınızı etiketleme işlemini sizin etiketlendiğiniz fotoğraflarla karşılaştırma yaparak daha kolay gerçekleştirecek.

Özellik tamamiyle isteğe bağlı olarak çalışıyor. Sistem kendisini açık konuma getirmediğiniz sürece hiç bir fotoğrafınızı etiketlemiyor. Son dönemlerde ön plana çıkan kullanıcının izni olmaksızın bilgi toplama problemleri nedeniyle Google bu konuda hassas davranıyor.

Fotoğraflar yüklendikçe Facebook benzeri bir şekilde etiketleme gibi size bazı öneriler sunuyor. Bu öneriler siz evet demedikçe devreye girmiyor.

Yüz tanıma özelliği başlangıç olarak bazı eksikliklere sahip ve kişileri tanımlarken karıştırabiliyor. Bu bakımdan daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında yüz tanıma ve fotoğraf etiketleme özelliği etiketlenen kişilerin iznine bağlı olmadığı için büyük eleştiri konularının başında geliyor.


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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
sosyal ağı kapattı diyosunuzda geçmişte daha 10 sene önce benzerini MSN messenger ile ICQ ve diğer instant message prgramlarına darbe vurmuştu kimse ICQ nun biteceğini düşünmüyordu ki bellir bir yaşın üzerinde olanların ilk mecrası ilk chatle tanışma alanı ICQ olmuştur o yüzden bu tip işlerde kesinlik yok diyebiliriz gün gelir devran döndü bu sefer msn ve benzeri uygulamalar facebook ve twitter a yenildi.Msn açan sayılı insan kaldı açan kişilerde facebook un chat kısmını messenger a ekleyip geneldeki kullanım alanını seçmiş oluyorlar. o yüzden önümüzdeki 5 yada daha uzun vadeli 10 yıl içerisinde facebook gerileyecektir çünkü Dünya Facebooktanda sıkıldı alternatifsizlikten kullnmaya devam ediyor Google+ değişik bir fikirle değişiklikler yapabilrse daha fazla popüler olması içten bile değil zaten.
Zaten Google+ ilk duyrulduğundaki o büyük üye patşaması kullanıcıların farklı bir mecra aradığının kanıtı.ayrıca çoğumuzda android cihazlar var bu bile google+ a geçmek ve kullanmak için bir neden Android 4.0 ICS ile biraz daha standart haline gelmeside cabası.
sosyal ağı kapattı diyosunuzda geçmişte daha 10 sene önce benzerini MSN messenger ile ICQ ve diğer instant message prgramlarına darbe vurmuştu kimse ICQ nun bi...
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janparey 7 yıl
aceleciburak

sosyal ağı kapattı diyosunuzda geçmişte daha 10 sene önce benzerini MSN messenger ile ICQ ve diğer instant message prgramlarına darbe vurmuştu kimse ICQ nun biteceğini düşünmüyordu ki bellir bir yaşın üzerinde olanların ilk mecrası ilk chatle tanışma alanı ICQ olmuştur o yüzden bu tip işlerde kesinlik yok diyebiliriz gün gelir devran döndü bu sefer msn ve benzeri uygulamalar facebook ve twitter a yenildi.Msn açan sayılı insan kaldı açan kişilerde facebook un chat kısmını messenger a ekleyip geneldeki kullanım alanını seçmiş oluyorlar. o yüzden önümüzdeki 5 yada daha uzun vadeli 10 yıl içerisinde facebook gerileyecektir çünkü Dünya Facebooktanda sıkıldı alternatifsizlikten kullnmaya devam ediyor Google+ değişik bir fikirle değişiklikler yapabilrse daha fazla popüler olması içten bile değil zaten.

Zaten Google+ ilk duyrulduğundaki o büyük üye patşaması kullanıcıların farklı bir mecra aradığının kanıtı.ayrıca çoğumuzda android cihazlar var bu bile google+ a geçmek ve kullanmak için bir neden Android 4.0 ICS ile biraz daha standart haline gelmeside cabası.

ICQ olayı farklı,mikrosoft nasıl netscape'i işletim sistemindeki pazarındaki tekelinden yararlanarak tarihe gömdüyse msn ile de icq ya aynı şeyi yaptı.Fakat google+'nın yine de hala çok çalışması lazım kullanıcıları facebook hesaplarından taşınmaya ikna etmek için,böyle şeyler güzel ama yetmiyor.En azından Chrome için yaptığı gibi reklam verebilir,yada parasını verip haber yaptırabilir.
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ayberk878 7 yıl
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
sosyal ağı kapattı diyosunuzda geçmişte daha 10 sene önce benzerini MSN messenger ile ICQ ve diğer instant message prgramlarına darbe vurmuştu kimse ICQ nun biteceğini düşünmüyordu ki bellir bir yaşın üzerinde olanların ilk mecrası ilk chatle tanışma alanı ICQ olmuştur o yüzden bu tip işlerde kesinlik yok diyebiliriz gün gelir devran döndü bu sefer msn ve benzeri uygulamalar facebook ve twitter a yenildi.Msn açan sayılı insan kaldı açan kişilerde facebook un chat kısmını messenger a ekleyip geneldeki kullanım alanını seçmiş oluyorlar. o yüzden önümüzdeki 5 yada daha uzun vadeli 10 yıl içerisinde facebook gerileyecektir çünkü Dünya Facebooktanda sıkıldı alternatifsizlikten kullnmaya devam ediyor Google+ değişik bir fikirle değişiklikler yapabilrse daha fazla popüler olması içten bile değil zaten.
Zaten Google+ ilk duyrulduğundaki o büyük üye patşaması kullanıcıların farklı bir mecra aradığının kanıtı.ayrıca çoğumuzda android cihazlar var bu bile google+ a geçmek ve kullanmak için bir neden Android 4.0 ICS ile biraz daha standart haline gelmeside cabası.
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One Day 7 yıl
güzel bi uygulama ama facebook un önüne geçebilmesi için bunlar yetmez
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fatihcanery 7 yıl
sosyalleşelim diye üye olduk ;asosyal, nerde,ne zaman kimle nasıl konuşacağını bilmeyen bir toplum haline geldik ve geliyoruz.kendim bu siteleri kapattım rahatladım.
konuya dönecek olursam google her alanda liderliğe oynamaya çalışıyor,facebook sosyal ağı kapattı bu alana zor nufuz eder gibime geliyor.istediği kadar özellik çıkarsın facebooktan zor vazgeçtirir milleti.tek faydası facebook'un kendine gelip kendini aşmasını sağlıyor bu güzel.
yüz tanıma işi hakkında da şunu söyleyim,picasayı kurun.yüz tanıma orda da var.kendinizin veya herhangi birinin yüzünü etiketleyin .bilgisayarın kıyısında köşesinde kalmış tüm etiketli kişiyi çıkarıyor .bilmeyenlere duyrulur,özellikle sevgilisinden ayrılmış ,arkadaşlık ilişkiniz kopmuş veya tam tersi sevdiğiniz biri varsa etiketleyin .denemeyenlere duyrulur .. :)
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S 7 yıl
Eksikleri var ama, çok güzel bi uygulama.
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