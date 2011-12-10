Google+ fotoğraflarda yüz tanıma özelliğini başlatıyor

Google'ın sosyal ağı Google+ için aralıksız devam ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Şimdiye kadar yapılanların en önemlilerinden birisi olan bu yenilikyüz tanıma sistemi.





Google+'ın fotoğraf uygulamasının içerisinde çalışacak olan yüz tanıma sistemi, fotoğraflarınızdaki arkadaşlarınızı etiketleme işlemini sizin etiketlendiğiniz fotoğraflarla karşılaştırma yaparak daha kolay gerçekleştirecek.





Özellik tamamiyle isteğe bağlı olarak çalışıyor. Sistem kendisini açık konuma getirmediğiniz sürece hiç bir fotoğrafınızı etiketlemiyor. Son dönemlerde ön plana çıkan kullanıcının izni olmaksızın bilgi toplama problemleri nedeniyle Google bu konuda hassas davranıyor.





Fotoğraflar yüklendikçe Facebook benzeri bir şekilde etiketleme gibi size bazı öneriler sunuyor. Bu öneriler siz evet demedikçe devreye girmiyor.





Yüz tanıma özelliği başlangıç olarak bazı eksikliklere sahip ve kişileri tanımlarken karıştırabiliyor. Bu bakımdan daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında yüz tanıma ve fotoğraf etiketleme özelliği etiketlenen kişilerin iznine bağlı olmadığı için büyük eleştiri konularının başında geliyor.