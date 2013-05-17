Google I/O 2013 Özeti "Google'da yeni ne varsa bu videoda"

Genel Yayın Yönetmeni
|Video yok
|Mesut abi saclar iyice seyrelmis :) guzel bir video olmus
DH Misafiri
İyi yapmışsın kapatmakla çünkü izlesen de sana birşey katmayacaktır video bildiğini devam edeceksin.
| Ezanı duyana kadar Manhattan sabıyordunuz değilmi, işte görün güzelim şehir ne hale getirildi
youtube.com/...
| oh my god. Bu Xiaomi Mi2S akıllı telefon çok çirkin ve çok pahalı görünüyor. ama dünyanın en popüler telefon. tüm arkadaşlarıma bir tane var.
neden bu kadar popüler? bunun hakkında ne düşünüyorsun? ben istiyorum bir deneyin bir satın: rmz.co/...
|sol bileğindeki bilekliği merak ettim ben :)
|Birazda televizyon lar hakında tanıtıcı video yayınlarmısınız samsung sharp toshiba sony bunların üretiyi tv le hakında bilgi görmek istiyoruz oyun telefon pc biraz tv de negibi yenilikler yapılıyor?
| Game center türevi zımbırtının demo sırasında çökmesi dışında iyiydi. Açıkçası hiç aklımda yokken nexus davası yüzümden sgs 2 telefonumu en kısa zamanda sgs 4 ile değiştireceğim...
Bence bu nexus hamlesi s4 modeline bayağı yol aldırır.
|Mesut abi Casper marka laptop kullanıyor. Açıklama bekliyoruz!!!
WoXeD
bu konunun apple ile ne alakası var ? tamam apple çekemiyorsun şişiyorsun çatlıyorsun patlıyorsun onu anladıkda bazzı teknolojilerin öncüsünün apple olduğunun farkında değilsin galiba birşeyleri apple bulduğunu iddia etmiyor zaten en iyisini biz yapıyoruz diyor sony bundan yıllar önce tablet bilgisayar çıkartmıştı ama sonuç olarak bir ipad olmadı çünkü tanıtamadı
Merhaba,
Türkiye'de bundan doğal ne olabilir ki?
Sevgiler,
Mesut Çevik
İyi yapmışsın kapatmakla çünkü izlesen de sana birşey katmayacaktır video bildiğini devam edeceksin.