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Google I/O 2013 Özeti "Google'da yeni ne varsa bu videoda"

6 yıl
8,6b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Google I/O 2013'ün 3 saatten fazla süren açılış konuşmasında bir çok yeni teknoloji ve geliştirilen özellik katılımcılara aktarıldı. Bu videomuzda Google'da olan bütün gelişmeleri özetliyor ve yorumluyoruz.
 

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Speed-Step 6 yıl en beğenilen ParacelciuS
ParacelciuS

Arka plandan ezan sesi mi geliyor?


Merhaba,

Türkiye'de bundan doğal ne olabilir ki?

Sevgiler,
Mesut Çevik
ParacelciuSArka plandan ezan sesi mi geliyor?Merhaba,Türkiye'de bundan doğal ne olabilir ki?
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
DH Misafiri
Androidi övmüşlerde övmüşler. Google Play ile App Store ile arasında fark kapanıyor der demez hemen güldüm ve kapattım.

İyi yapmışsın kapatmakla çünkü izlesen de sana birşey katmayacaktır video bildiğini devam edeceksin.
DH MisafiriAndroidi övmüşlerde övmüşler. Google Play ile App Store ile arasında fark kapanıyor der demez hemen güldüm ve kapattım.İyi...
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Disenchantment 6 yıl
Video yok
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crazywinner3 6 yıl
Mesut abi saclar iyice seyrelmis :) guzel bir video olmus
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
DH Misafiri
Androidi övmüşlerde övmüşler. Google Play ile App Store ile arasında fark kapanıyor der demez hemen güldüm ve kapattım.

İyi yapmışsın kapatmakla çünkü izlesen de sana birşey katmayacaktır video bildiğini devam edeceksin.
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ensatech 6 yıl
Ezanı duyana kadar Manhattan sabıyordunuz değilmi, işte görün güzelim şehir ne hale getirildi
youtube.com/...
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zenme 6 yıl
oh my god. Bu Xiaomi Mi2S akıllı telefon çok çirkin ve çok pahalı görünüyor. ama dünyanın en popüler telefon. tüm arkadaşlarıma bir tane var.
neden bu kadar popüler? bunun hakkında ne düşünüyorsun? ben istiyorum bir deneyin bir satın: rmz.co/...
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diplomalıamele 6 yıl
sol bileğindeki bilekliği merak ettim ben :)
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DH Misafiri 6 yıl
Birazda televizyon lar hakında tanıtıcı video yayınlarmısınız samsung sharp toshiba sony bunların üretiyi tv le hakında bilgi görmek istiyoruz oyun telefon pc biraz tv de negibi yenilikler yapılıyor?
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MrThunComb 6 yıl
Game center türevi zımbırtının demo sırasında çökmesi dışında iyiydi. Açıkçası hiç aklımda yokken nexus davası yüzümden sgs 2 telefonumu en kısa zamanda sgs 4 ile değiştireceğim...

Bence bu nexus hamlesi s4 modeline bayağı yol aldırır.
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DDRll 6 yıl
Mesut abi Casper marka laptop kullanıyor. Açıklama bekliyoruz!!!
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DH Misafiri 6 yıl
WoXeD
apple yeni cihazımız panorama çekim yapıyor diyedursun google neler neler yapmış...

bu konunun apple ile ne alakası var ? tamam apple çekemiyorsun şişiyorsun çatlıyorsun patlıyorsun onu anladıkda bazzı teknolojilerin öncüsünün apple olduğunun farkında değilsin galiba birşeyleri apple bulduğunu iddia etmiyor zaten en iyisini biz yapıyoruz diyor sony bundan yıllar önce tablet bilgisayar çıkartmıştı ama sonuç olarak bir ipad olmadı çünkü tanıtamadı
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