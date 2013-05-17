Google I/O 2013 Özeti "Google'da yeni ne varsa bu videoda"

Google I/O 2013'ün 3 saatten fazla süren açılış konuşmasında bir çok yeni teknoloji ve geliştirilen özellik katılımcılara aktarıldı. Bu videomuzda Google'da olan bütün gelişmeleri özetliyor ve yorumluyoruz.

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