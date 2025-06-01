Squid Game'in 3. sezonundan yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Her yıl Tudum adını verdiği özel bir etkinlik düzenleyip yeni dizi ve filmlerini tanıtan Netflix, bu yılın Tudum etkinliğini de bu hafta sonu düzenliyor. Nitekim Netflix'in sevilen yapımlarıyla ilgili önemli duyurular üst üste gelmeye başladı. Tudum etkinliği sırasında yeni fragmanı yayınlanan yapımlardan biri de Squid Game oldu. Netflix, Squid Game'in heyecanla beklenen 3.sezonu için yeni bir fragman paylaştı.

Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde bulacak.

Haziran ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Squid Game 3. Sezon, 27 Haziran'da Yayınlanacak

Squid Game 3. sezonda, başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi Hun)'nin yanı sıra Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da 2. sezondaki rolleriyle geri dönecek.

27 Haziran'da yayınlanacak olan 3. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Bu yüzden yeni sezonun öncekilerden bile daha kanlı olması bekleniyor. Nitekim dizinin oyuncularından Jo Yu-ri de geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayranları yeni sezon hakkında uyarmış ve 3. sezonun "hayal edemeyecekleri kadar vahşi ve acımasız" olacağını söylemişti

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