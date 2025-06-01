Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Squid Game'in 3. sezonundan yeni fragman geldi

    Squid Game 3. sezonuyla geri dönüyor. Bu gece gerçekleşen Netflix Tudum etkinliği sırasında, Squid Game'in merakla beklenen 3. sezonundan da yeni bir fragman yayınlandı. 

    Squid Game 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Her yıl Tudum adını verdiği özel bir etkinlik düzenleyip yeni dizi ve filmlerini tanıtan Netflix, bu yılın Tudum etkinliğini de bu hafta sonu düzenliyor. Nitekim Netflix'in sevilen yapımlarıyla ilgili önemli duyurular üst üste gelmeye başladı. Tudum etkinliği sırasında yeni fragmanı yayınlanan yapımlardan biri de Squid Game oldu. Netflix, Squid Game'in heyecanla beklenen 3.sezonu için yeni bir fragman paylaştı.

    Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde bulacak.

    Squid Game 3. Sezon, 27 Haziran'da Yayınlanacak

    Squid Game 3. sezonda, başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi Hun)'nin yanı sıra Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da 2. sezondaki rolleriyle geri dönecek.

    27 Haziran'da yayınlanacak olan 3. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Bu yüzden yeni sezonun öncekilerden bile daha kanlı olması bekleniyor. Nitekim dizinin oyuncularından Jo Yu-ri de geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayranları yeni sezon hakkında uyarmış ve 3. sezonun "hayal edemeyecekleri kadar vahşi ve acımasız" olacağını söylemişti

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seramik kaplama nedir askerde telefon serbest mi burun ameliyatı sonrası dikiş ipi kalması baskı balata ömrü saçma komik sorular ve cevapları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5
    Acer Nitro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum