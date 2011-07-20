Google+ iOS uygulamasının test versiyonu yanlışlıkla yayınlandı





Google’ın yeni sosyal ağı Google+ mobil platformlara Android ile adım atmıştı. Sonrasında ise iOS için bir uygulama hazırlandığı duyurulmuş ve yeni uygulama merakla beklenmeye başlamıştı. Nihayet bugün iOS için Google+ uygulaması yayınlandı. Ancak ilk yayınlanan sürümün hatalı versiyon olduğu sonradan ortaya çıktı.





iTunes veya App Store’dan uygulamayı indirerek kurmaya başlayan kullanıcılar bazı hatalarla karşılaştı. Oturumun dışına atma, donma, iPad ve iPod Touch ile uyumsuzluk, çökme, fotoğraf yükleyememe, akışları görememe gibi problemler baş gösterince yardım forumları bir anda hareketlendi.

Google+ Mobile Yönetim Şefi Punit Soni ortaya çıkan hata konusunda Google+ hesabından yaptığı duyuruda yanlışlıkla hatalı versiyonun yayınlandığını ve olması gereken sürümün hemen değiştirileceğini açıkladı.





Olayın özü ise iOS için geliştirilen Google+ uygulamasının yanlışlıkla test versiyonunun App Store’da yayınlanmış olması. Bundan tam 1 saat 40 dakika sonra durumun farkına varıldı ve uygulama yenilendi.





Tabi ki uygulamayı yüzbinlerce kişi indirmişti. Yapılan hatadan henüz haberi olmayan ancak uygulamayı indirmiş olanlar uygulamanın ana ekranından Yardım-Help butonuna tıklayarak sürüm numarasının 1.0.1.1809 olup olmadığını görebilirler. Eğer sürüm numarası bu değilse uygulamayı silerek yeniden indirmeleri gerekiyor.



