    Apple gelecek yıl TSMC’nin bir tesisini kendi yongaları için kapatacak

    Lansman gecikmelerine tahammülü olmayan Apple, kritik bileşen olan mobil yongaların zamanında üretilmesi için TSMC döküm tesislerine adeta ambargo koydu.        

    Apple Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı döküm devi TSMC’nin yıllık gelirlerinin yüzde 22’sini oluşturan Apple artık talep ettiği oranda üretim bandı ayırabiliyor. Gelecek yıl TSMC bir üretim tesisinin tamamını Apple’a tahsis etmiş durumda. 

    Apple büyük geliyor

    2026 yılının mobil yonga dünyasında 2nm savaşlarına sahne olması bekleniyor. Apple, Qualcomm ve MediaTek aynı dönemde ilk 2nm çiplerini piyasaya sürmüş olacak. Elbette bu savaşta en önemli avantaj döküm tarafında olacak. 

    TSMC verimlilik konusunda zirve yaptığı için haliyle devasa siparişler alıyor ve bunların teslimi oldukça uzun sürüyor. Ne var ki mobil yonga dünyasında gecikmeye tahammül yok. Bu bakımdan ya paraya kıyıp tahsisat almak gerekiyor ya da üretim planını bu gecikmelere göre yapmak gerekiyor. 

    Apple ürün lansman dönügüsünü kesinlikle bozmamak için birinci seçeneği tercih ediyor. Gelen bilgilere göre 2026 yılında TSMC’nin 2nm üretim kapasitesinin yarısından fazlası Apple için ayrılmış durumda. Hatta bir üretim tesisinin tamamı kapatılmış.

    Qualcomm ve MediaTek kendi 2nm çözümlerini geliştirmiş olsa da, üretim tarafında Apple’ın gölgesinde kalacak gibi görünüyor. Özellikle yeni üretim süreçlerinin nispeten daha pahalı olması firmaları gecikmelere zorluyor. TSMC ise Arizona tesislerinin de devreye girmesiyle 2028 yılına kadar aylık 200 bin plaka üretime çıkmayı hedefliyor. 
     

