A101 marketler evcil hayvan ekipmanları satacak

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, bilgisayar çevre ekipmanlarından evcil hayvan ekipmanlarına ve yazıcılara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

25 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

25 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında evcil hayvan ekipmanları yer alıyor. Kiwi markasına ait 65 litre kum hacmi olan, akıllı sensörler ile kedinizi algılayarak otomatik olarak duran ve uygulama üzerinden kontrol edilebilen kedi tuvaleti 9999TL.

Priz ve D tipi pil ile çalışabilen, kamera ile evcil hayvanınızı takip edebilen, 10 saniye ses kaydı alabilen, uygulama ile kontrol edilebilen 3 litre mama hacimli akıllı hayvan besleyici 1899TL fiyat etiketine sahip. Diğer taraftan 3 litre kapasiteli otomatik su sebili 929TL iken şarj edilebilen hareketli balık 229TL ve ipli top da 179TL olarak satılacak.

