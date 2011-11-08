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Google+ işletmeler ve markalar için sayfalar hizmetini başlattı

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un en büyük rakibi olarak sosyal ağ dünyasına giren ve kısa sürede 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Google+ son dönemlerde bir yavaşlama içerisine girdi. Google yeni sosyal ağına olan ilgiyi yukarıda tutmak için yeni bir hamle daha yaptı.

Bilindiği gibi Google+ sadece gerçek isimli kullanıcılara izin veriyor ve Facebook'taki gibi hayran sayfaları oluşturmak sadece işletme, marka ve organizasyonlara yönelik olarak uygulanıyor. Google+, Sayfalar hizmetini uzun süredir pilot işletmelerle birlikte deniyordu. Dün itibariyle de hizmet resmi olarak erişime açıldı.

Hizmetin son adı Google+ Sayfalar olarak belirlendi. Kullanıcılar beğendikleri sayfaları çevrelerine ekleyebiliyor ve sayfa sahipleri normal şekilde gönderilerini paylaşabiliyor ayrıca Hangouts üzerinden videolu görüşme de yapabiliyor. 

Google+ içerisindeki aramalarda da artık sayfalara yer verilmeye başlandı. Direct Connect adı verilen yeni uygulamayla "+Google" veya "+Angry Birds" ibareleri ile sayfaları aramak mümkün oluyor. Google+ Sayfalar uygulaması herkese açılmışken bu yenilikler henüz tam olarak yaygın kullanıma geçmedi. Kısa süre sonra tüm kullanıcılara açılmış olacak.

Bu son hamle Google+ üzerinde nasıl bir etki yapacak bunu hep birlikte zamanla göreceğiz.

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cagataykoroglu 7 yıl
google el atmadığın sektör kalmadı. Enerji sektörüne bile el attılar. gmail ve arama motoru dışında google görmek istemiyorum.
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Diabelica 7 yıl
Bana kalırsa google her yeni projesinde google ismini kullandığı için kaybediyor. İnsanların kafasında "Google" bir arama motoru olarak kaldı. Hep öyle olacağı için google video garip geliyor. Farklı isimlerle proje oluştursa daha çok tutunabilir Bence.
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miraclees 7 yıl
donanımhaberin sayfasında hiçbir paylaşım yok donanımhaber olarak buradaki haberleri biraz google+ ki sayfanızda paylaşsanız çok daha güzel olur
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synan54 7 yıl
zannımca google bu işi tutturamayıp facebooku satın alır .
bakınız google video - youtube
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mehmetgirgin 7 yıl
biraz reklamı tanıtıcı şeyisi olsa iyi olur ben açtım hiç bi arkadaşım yok diye bakmıyorum.
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