Google+ işletmeler ve markalar için sayfalar hizmetini başlattı

Facebook'un en büyük rakibi olarak sosyal ağ dünyasına giren ve kısa sürede 50 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Google+ son dönemlerde bir yavaşlama içerisine girdi. Google yeni sosyal ağına olan ilgiyi yukarıda tutmak için yeni bir hamle daha yaptı.





Bilindiği gibi Google+ sadece gerçek isimli kullanıcılara izin veriyor ve Facebook'taki gibi hayran sayfaları oluşturmak sadece işletme, marka ve organizasyonlara yönelik olarak uygulanıyor. Google+, Sayfalar hizmetini uzun süredir pilot işletmelerle birlikte deniyordu. Dün itibariyle de hizmet resmi olarak erişime açıldı.





Hizmetin son adı Google+ Sayfalar olarak belirlendi. Kullanıcılar beğendikleri sayfaları çevrelerine ekleyebiliyor ve sayfa sahipleri normal şekilde gönderilerini paylaşabiliyor ayrıca Hangouts üzerinden videolu görüşme de yapabiliyor.





Google+ içerisindeki aramalarda da artık sayfalara yer verilmeye başlandı. Direct Connect adı verilen yeni uygulamayla "+Google" veya "+Angry Birds" ibareleri ile sayfaları aramak mümkün oluyor. Google+ Sayfalar uygulaması herkese açılmışken bu yenilikler henüz tam olarak yaygın kullanıma geçmedi. Kısa süre sonra tüm kullanıcılara açılmış olacak.





Bu son hamle Google+ üzerinde nasıl bir etki yapacak bunu hep birlikte zamanla göreceğiz.