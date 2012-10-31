Google, tablete özgü uygulamaların sayısını arttırmayı hedefliyor

Nexus tabletler ile birlikte tablet pazarındaki etkisini arttırmayı planlayan Google, tablete özgü uygulama sayısını da arttırmayı hedefliyor.





http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/oct/30/google-android-great-tablet-apps

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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan mobil ekip ürün müdürü Robert Hamilton, geliştiricilerin tablet deneyimini daha iyi bir hale getirmeleri için daha fazla düşünmelerini istediklerini belirtti. Şu an piyasada iyi Android tabletlerin olduğuna değinen Hamilton, geçtiğimiz günlerde duyurulan Nexus 10'un tablet pazarında başarı elde edebilmesi için geliştiricilerin tablete özgü uygulamalar geliştirmelerinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Hamilton, uygulamasını geliştirirken daha büyük ekran çözünürlüklerinin desteklenmesi için adımlar atan geliştiricilerin varlığından da memnun olduklarını dile getirdi.Android tablet kullanıcılarının en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan tablete özgü uygulamaların kısıtlı olmasının Google'ın hedefleri doğrultusunda nasıl bir hal alacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.