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Google, tablete özgü uygulamaların sayısını arttırmayı hedefliyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nexus tabletler ile birlikte tablet pazarındaki etkisini arttırmayı planlayan Google, tablete özgü uygulama sayısını da arttırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan mobil ekip ürün müdürü Robert Hamilton, geliştiricilerin tablet deneyimini daha iyi bir hale getirmeleri için daha fazla düşünmelerini istediklerini belirtti. Şu an piyasada iyi Android tabletlerin olduğuna değinen Hamilton, geçtiğimiz günlerde duyurulan Nexus 10'un tablet pazarında başarı elde edebilmesi için geliştiricilerin tablete özgü uygulamalar geliştirmelerinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Hamilton, uygulamasını geliştirirken daha büyük ekran çözünürlüklerinin desteklenmesi için adımlar atan geliştiricilerin varlığından da memnun olduklarını dile getirdi.

Android tablet kullanıcılarının en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan tablete özgü uygulamaların kısıtlı olmasının Google'ın hedefleri doğrultusunda nasıl bir hal alacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/oct/30/google-android-great-tablet-apps Yorum Yaz
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serter33 6 yıl en beğenilen e-mcani
e-mcani
o zaman size bombayı patlatim! nexus 7 turk telekomla türkiyeye bugun giriş yaptı. ancak bence hayal kırıklığı 35TL/24ay (840TL) , 25TL/36ay (900TL) bu kampanyalı fiyat. eğer taahütü iptal ederseniz ürün bedeli 1000TL hesaplanıyor... nerde 600TL civarı fiyat?

buyrun kaynak : turktelekom.com.tr/...

edit: detaylara bakrsanız sadece çüş demekle kalmayacağınıza eminim... bu fiyat birde üretimden kalkan 8gb'lık model içinmiş...

Yani ttnet de olayın resmen b.kunu çıkarmış.
ulan zaten kimse tarafından sevilmeyen bir kurumsun. kendini şirin göstermeye çalışan o kadar reklam yapıyorsun. Sonrada milleti eşek yerine koyup soguslemeye çalışıyorsun. TTNET değil KazikNet koysunlar adını bari. Tamam kimse zorla satın almayabilir ama ürünü bu koşullarda sunmalari küfür gibi geliyor.
e-mcanio zaman size bombayı patlatim! nexus 7 turk telekomla türkiyeye bugun giriş yaptı. ancak bence hayal kırıklığı 35TL/24ay (840TL) , 25T...
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bozok_53_45 6 yıl
bunuda yaparlarsa android her yönden üsütün olacak
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YasinKsmG 6 yıl
Artık chrome'un tablette daha iyi olması için çalışmalarda yaparlar google pc leri yok etmek istiyor sanırım ya da ben çok abarttım
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kpln04 6 yıl
Neyıh
Android arayüzünü bence değiştirmeli. Ve kullanılabilirlik uygulama sayısını arttırılmalı.Windows tablet pcde tutmaz.

tonla launcer var rom var daha ne kadar değişsinki wp gibi sadece yazı mı olsun
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Amedra 6 yıl
Yarış var sanki. Yapın kardeşim tutan yok.
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homeedition88 6 yıl
Lafla peynir gemisi yürümez geliştiricilere tablet uygulaalarında daha düşük kar alırsın patır patır app dolar her yer :)
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
DH Misafiri
cinsellik ve zinayı özendiren uygulamalar kaldırılmalı, yerine islami uygulamalar gelmeli. bu şekilde gelişemez tabi, yaptığın işte hayır olacak önce.

Hacı git belanı başka yerde ara ya :)))
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Neyıh 6 yıl
Android arayüzünü bence değiştirmeli. Ve "kullanılabilirlik" uygulama sayısını arttırılmalı.
Windows tablet pc'de tutmaz.
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Lepanto 6 yıl
Android ve iOS'un birçok yönü hala tartışma konusu ve kişiden kişiye değişiyor ancak tablet konusunda iOS'un üstünlüğü bariz ve bunun da en büyük sebebi uygulamalar. Google geç bile kaldı bu tarz adımlar için. Bu kulvarda da Android yeteri kadar gelişebilirse iOS'un pazar payının tüm cihazlardaki azalışını izleyebiliriz.
Düzenleme: Yazım.
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FERFEROS 6 yıl
Benim tahminim de bu yöndeydi. Nexus 10 duyrulduğunda yazmıştım.
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smart1978 6 yıl
Android sadece telefonlarda popüler olur... Tablet arayüzü telefon arayüzü ile bir ki kabul edilemez...
Tablet için Windows 8 ürünler popüler olacakc..
Retina ekranın hakkını verecek uygulama yoksa ben ne yapayım retinalı android tableti ..
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Linkmaster 6 yıl smart1978
smart1978

Android sadece telefonlarda popüler olur... Tablet arayüzü telefon arayüzü ile bir ki kabul edilemez...

Tablet için Windows 8 ürünler popüler olacakc..

Retina ekranın hakkını verecek uygulama yoksa ben ne yapayım retinalı android tableti ..

İos un tablet arayüzü çok değişik zaten
W8 de tabletlerde tutmaz.

hem Android arayüzü tabletler için çok kullanışlı.

edit: Sadece İos a özel Retina ekran kullana uygulama mı var

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e-mcani 6 yıl
o zaman size bombayı patlatim! nexus 7 turk telekomla türkiyeye bugun giriş yaptı. ancak bence hayal kırıklığı 35TL/24ay (840TL) , 25TL/36ay (900TL) bu kampanyalı fiyat. eğer taahütü iptal ederseniz ürün bedeli 1000TL hesaplanıyor... nerde 600TL civarı fiyat?

buyrun kaynak : turktelekom.com.tr/...

edit: detaylara bakrsanız sadece çüş demekle kalmayacağınıza eminim... bu fiyat birde üretimden kalkan 8gb'lık model içinmiş...
1 Yanıt Yanıtla +2
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serter33 6 yıl e-mcani
e-mcani
o zaman size bombayı patlatim! nexus 7 turk telekomla türkiyeye bugun giriş yaptı. ancak bence hayal kırıklığı 35TL/24ay (840TL) , 25TL/36ay (900TL) bu kampanyalı fiyat. eğer taahütü iptal ederseniz ürün bedeli 1000TL hesaplanıyor... nerde 600TL civarı fiyat?

buyrun kaynak : turktelekom.com.tr/...

edit: detaylara bakrsanız sadece çüş demekle kalmayacağınıza eminim... bu fiyat birde üretimden kalkan 8gb'lık model içinmiş...

Yani ttnet de olayın resmen b.kunu çıkarmış.
ulan zaten kimse tarafından sevilmeyen bir kurumsun. kendini şirin göstermeye çalışan o kadar reklam yapıyorsun. Sonrada milleti eşek yerine koyup soguslemeye çalışıyorsun. TTNET değil KazikNet koysunlar adını bari. Tamam kimse zorla satın almayabilir ama ürünü bu koşullarda sunmalari küfür gibi geliyor.
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BERAGORN 6 yıl
DH Misafiri
cinsellik ve zinayı özendiren uygulamalar kaldırılmalı, yerine islami uygulamalar gelmeli. bu şekilde gelişemez tabi, yaptığın işte hayır olacak önce.

NİYE BEĞENMİYONUZ LEN ZINDIKLAR !
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