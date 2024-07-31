Google Haritalar'ın orman yangını takip özelliği Türkiye'ye geldi

Tam Boyutta Gör Dört yıl önce Google Haritalar için kullanıma sunulan canlı orman yangını takip özelliği Türkiye’ye geldi. Google tarafından yapılan duyuruya göre bugün itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılar orman yangınlarının durumunu Google Haritalar’da takip edebilecek.

Google Haritalar kullanıcı arayüzünü değiştiriyor 2 hf. önce eklendi

Google bu özellik sayesinde yangına yakın bölgede oturan kullanıcıların yangından korunmasını amaçlıyor. Gerçek zamanlı veriler sayesinde yangının nerelere yayıldığını canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Yangının yaklaştığı bölgedeki kullanıcılara uygulamadan bildirim gönderilerek yangın tehlikesi hakkında uyarı yapılıyor. Oluşturduğunuz rota üzerinde yangın tehlikesi varsa alternatif rotalar oluşturuluyor.

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Google'ın yapay zeka destekli orman yangını izleme modeli Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan veriler dahil olmak üzere çeşitli uydu görüntülerini yapay zeka ile analiz ediyor. Yapay zeka ile desteklendiği için, yalnızca uydu görüntülerini kullanmaktan daha doğru ve kesin sonuçlar elde ediliyor. Yangın sınırları, geçmiş orman yangını olaylarından elde edilen ölçümlere dayanarak gerçek verilere göre hazırlanıyor. Google, yangın takip özelliğinin “gerçek zamanlı” çalıştığını ifade etse de verilerin uydulardan alınan verilerin sıklığından kaynaklı olarak gecikebileceğini ifade edelim.

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Dünya genelinde artan sıcaklıklar orman yangınlarını tetikliyor. Yazın ilk günlerinden itibaren Türkiye'de ve Türkiye'ye yakın bölgelerde çok sayıda orman yangını meydana geldi. Temmuz ayında Google ve Google Haritalar'daki yangın bilgilerini 1,4 milyon kullanıcı görüntüledi. Google geçen ay Güney Avrupa'da 40'tan yazla yangının canlı haritasını çıkardı.

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