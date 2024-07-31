Google Haritalar'ın orman yangını takip özelliği Türkiye'ye geldi

Google bu özellik sayesinde yangına yakın bölgede oturan kullanıcıların yangından korunmasını amaçlıyor. Gerçek zamanlı veriler sayesinde yangının nerelere yayıldığını canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Yangının yaklaştığı bölgedeki kullanıcılara uygulamadan bildirim gönderilerek yangın tehlikesi hakkında uyarı yapılıyor. Oluşturduğunuz rota üzerinde yangın tehlikesi varsa alternatif rotalar oluşturuluyor.
Google'ın yapay zeka destekli orman yangını izleme modeli Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin dört GOES uydusu tarafından sağlanan veriler dahil olmak üzere çeşitli uydu görüntülerini yapay zeka ile analiz ediyor. Yapay zeka ile desteklendiği için, yalnızca uydu görüntülerini kullanmaktan daha doğru ve kesin sonuçlar elde ediliyor. Yangın sınırları, geçmiş orman yangını olaylarından elde edilen ölçümlere dayanarak gerçek verilere göre hazırlanıyor. Google, yangın takip özelliğinin “gerçek zamanlı” çalıştığını ifade etse de verilerin uydulardan alınan verilerin sıklığından kaynaklı olarak gecikebileceğini ifade edelim.
Dünya genelinde artan sıcaklıklar orman yangınlarını tetikliyor. Yazın ilk günlerinden itibaren Türkiye'de ve Türkiye'ye yakın bölgelerde çok sayıda orman yangını meydana geldi. Temmuz ayında Google ve Google Haritalar'daki yangın bilgilerini 1,4 milyon kullanıcı görüntüledi. Google geçen ay Güney Avrupa'da 40'tan yazla yangının canlı haritasını çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.