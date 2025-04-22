En iyi ücretsiz navigasyon uygulamaları (2025)

Konumu belirlemek için arabanın torpido gözünden kağıt harita çıkarma günleri çoktan geride kaldı. Bugünlerde, hemen hemen herkesin sürüş, yürüyüş veya bisiklet yol tarifi sunan harita uygulamasına sahip bir akıllı telefonu var. Aslında, navigasyon uygulamaları günlük yaşam için harika rehberler çünkü; hiç bilmediğiniz yerlere en kısa yoldan ulaşmanıza yardımcı oluyorlar. Bazıları yalnızca yol tarifi verirken veya trafiğe göre en iyi rotayı oluştururken, bazıları sosyal medyada konum paylaşımı, ormanlık alanda yürüyüş yerlerini gösterme gibi entegre özelliklere sahip. Peki, en iyi navigasyon programı hangisi? En iyi ücretsiz navigasyon uygulaması tavsiye listemizde.
En iyi navigasyon uygulamaları 🧭
1️⃣ Google Maps
Google Maps sadece bir navigasyon uygulaması değil; Gerçek zamanlı trafik bilgisi, müzik akışı ve Google Asistan/Gemini entegrasyonu, seyahat ilerleme paylaşımı ve yapay zeka destekli keşfet bölümü de sunuyor. Sürükleyici görünüm, bir sonraki yolculuğunuz için bisiklet yollarını, kaldırımları, kavşakları ve park yerlerini önceden görebileceğiniz, konumun üç boyutlu görünümünü elde etmenizi sağlıyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yerini de (hız ve diğer bilgilerle birlikte) gösteriyor.
2️⃣ Apple Maps
Çoğu GPS uygulamasının gerçekçi görünümüyle karşılaştırıldığında, Apple Maps kullanımını daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getiren fotoğrafik, kavramsal bir görünüm sunuyor. Look Around özelliği, görsel olarak çekici 3D flyover moduyla tamamlanan 360 derecelik panoramik sokak görünümleri sağlıyor. iPhone, Apple Watch veya Apple CarPlay özellikli bir aracınız varsa Siri ile entegrasyonu sayesinde Apple Maps sizin için en iyi navigasyon uygulaması olabilir.
3️⃣ Waze
Waze ayrıca sürüş talimatları sekmesi altında kullanışlı bir özellik sunuyor. Gelecekteki bir tarihe sürüş planlayabiliyorsunuz. Waze, günü geldiğinde size hatırlatıyor. Waze, çok fazla özelleştirme seçeneğiyle şık ve minimal bir arayüz sunuyor. Hatta dünyaca ünlü kişilerden sesli yol tarifi alma seçeneği bile sunuyor.
4️⃣ Maps.me
5️⃣ Sygic GPS Navigation & Maps
6️⃣ Yandex Navigasyon
En İyi Navigasyon & Harita Uygulamaları - 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 44636
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