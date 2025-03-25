Discord benzeri uygulamalar: En iyi 10 Discord alternatifi

Discord, sosyal oyun platformu olarak başladı ancak sonrasında yazı, ses, video ve medya paylaşımı için tercih edilen bir platform haline geldi. Ülkemizde de oyuncuların, toplulukların, iş kullanıcılarının en çok tercih ettiği sosyal ağ platformu oldu. Ancak, Ekim 2024 itibarıyla belirli nedenlerle Discord kapatıldı Discord erişim engeli ne zaman kalkacak bilinmezken, platformu iş için kullananlar Discord alternatifi arayışına girdi. En iyi Discord benzeri uygulamalar burada.

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En iyi Discord benzeri uygulamalar