Discord benzeri uygulamalar: En iyi 10 Discord alternatifi

- En iyi Discord benzeri (alternatif) uygulamalar 💬
- 1️⃣ Guilded
- 2️⃣ Slack
- 3️⃣ Mumble
- 4️⃣ TeamSpeak
- 5️⃣ Zoom
- 6️⃣ WhatsApp
- 7️⃣ Microsoft Teams
- 8️⃣ Signal
- 9️⃣ Steam Chat
- 🔟 Viber
- Yorumlar
Discord, sosyal oyun platformu olarak başladı ancak sonrasında yazı, ses, video ve medya paylaşımı için tercih edilen bir platform haline geldi. Ülkemizde de oyuncuların, toplulukların, iş kullanıcılarının en çok tercih ettiği sosyal ağ platformu oldu. Ancak, Ekim 2024 itibarıyla belirli nedenlerle Discord kapatıldı Discord erişim engeli ne zaman kalkacak bilinmezken, platformu iş için kullananlar Discord alternatifi arayışına girdi. En iyi Discord benzeri uygulamalar burada.
En iyi Discord benzeri (alternatif) uygulamalar 💬
- Guilded - Oyun toplulukları için en iyisi
- Slack - Ekip çalışması ve iş iletişimi için en iyisi
- Mumble - Düşük gecikmeli sesli sohbet (oyun toplulukları için)
- TeamSpeak - Özelleştirilebilir sunucular ve güvenli sesli sohbet
- Zoom - Video konferans ve büyük toplantılar için en iyisi
- WhatsApp - Kolay mesajlaşma ve herkese hızlı erişim
- Microsoft Teams - İş birliği için en iyisi, Office 365 entegrasyonu
- Signal - Özel mesajlaşma ve uçtan uca şifreleme
- Steam Chat - Oyun arkadaşları ve oyun içi iletişim için en iyisi
- Viber - Uluslararası aramalar için ideal
1️⃣ Guilded
- Discord'dan daha yüksek kalitede ses, video ve ekran paylaşımı
- Topluluk yönetimi için daha fazla rol, izin ve otomasyon aracı
- Discord'un aksine, HD yayın, dosya yükleme veya sunucu güçlendirmeleri için ödeme yok
- Düzenli etkinlikler için Twitch, Steam ve oyun takvimleriyle entegrasyon
- Forum tarzı konular, anketler ve planlama araçları
- Windows, macOS, iOS, Android ve web tarayıcılarda kullanılabilir
2️⃣ Slack
Slack, ekip iletişimi için ideal olan kanalları, direkt mesajlaşma ve dosya paylaşımı özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca ekran paylaşımı, görüntülü aramalar, Google Drive, Zoom ve Trello gibi araçlarla entegrasyon sunarak okul veya iş ortamları için harika bir Discord alternatifi olduğunu gösteriyor.
- Yapılandırılmış iletişim için ekibe özel kanallar oluşturma
- Gerçek zamanlı iş birliği için yerleşik sesli ve görüntülü aramalar
- Aramalar sırasında canlı ekran paylaşımı
- Google Drive, Trello ve Zoom ile entegrasyon
- Windows, Mac, Linux, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir
3️⃣ Mumble
- Oyun için optimize edilmiş, minimum gecikme ve kristal netliğinde ses kalitesi
- Açık kaynak ve ücretsiz
- Güvenli iletişim için uçtan uca şifreleme
- Ufak boyutlu ve düşük kaynak kullanımı
- Windows, macOS, Linux, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir
- Özel sunucu oluşturma
- 3D konumsal ses
4️⃣ TeamSpeak
- Kristal netliğinde, gecikmesiz iletişim
- Güvenli sesli sohbet ve özel sunucular için AES şifrelemesi kullanır
- Özel sunucular, veriler ve güvenlik üzerinde tam kontrol
- Platformlar arası destek: Windows, macOS, Linux, iOS ve Android
- Discord'un aksine, kullanıcı verilerini takip etmez veya satmaz
5️⃣ Zoom
- 1.000'e kadar katılımcıyla HD video konferansı
- Gerçek zamanlı ekran paylaşımı
- Toplantılar içinde tartışma grupları oluşturma
- Windows, Mac, Linux, iOS, Android ve web tarayıcılarda kullanılabilir
- Slack, Google Workspace ve Microsoft Teams ile entegrasyon
- Uçtan uca şifreleme
6️⃣ WhatsApp
- Uçtan uca şifreli sohbetler ve aramalar
- Sesli aramalarda 32 kişi, görüntülü sohbetlerde 8 kişiye kadar katılımcı
- Belgeleri, fotoğrafları, videoları ve sesli notları kolayca gönderme
- WhatsApp Toplulukları
7️⃣ Microsoft Teams
- Yüksek kaliteli görüntülü konferans, sesli arama ve ekran paylaşımı
- Microsoft 365 ile entegrasyon (Word, Excel, Outlook ve OneDrive ile bağlantı)
- Kurumsal düzeyde şifreleme ve gelişmiş yönetici kontrolleri
- Toplantıya 1.000'e kadar katılımcı ekleme
- Çoklu platform desteği
8️⃣ Signal
- Veri takibi olmadan güvenli metin, ses ve video iletişimi sağlar
- Şifreli grup aramaları için 40 katılımcıya kadar destek
- Daha fazla gizlilik için kaybolan mesajlar
- Kullanıcı verilerini toplamayan ve reklamsız ücretsiz Discord alternatifi
- Telefon, tablet ve bilgisayarda kullanılabilir
9️⃣ Steam Chat
- Oyun oynarken arkadaşlarınız ve oyun gruplarıyla kolayca sohbet edin
- Oyun arkadaşlarınızla yüksek kaliteli sesli sohbetler gerçekleştirin
- Yalnızca davetlilerin katılabileceği gruplar oluşturun, roller belirleyin ve sohbet ayarlarını yönetin
- Sohbetlerde GIF, video ve resim gönderin
🔟 Viber
- Bireyler ve gruplar için özel ve güvenli iletişim sağlar
- Yüksek kaliteli birebir ve grup görüntülü görüşmelerini destekler
- Büyük genel veya özel grup sohbetleri oluşturun
- Boyut sınırlaması olmadan resim, belge, sesli not ve video gönderme
- Reklamsız kullanım
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!