Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Discord benzeri uygulamalar: En iyi 10 Discord alternatifi

    Discord erişim engeli sürerken, oyuncular ve iş kullanıcıları Discord benzeri uygulama arayışında. İşte Discord alternatifi olarak kullanılabilecek en iyi 10 uygulama: 

    Discord, sosyal oyun platformu olarak başladı ancak sonrasında yazı, ses, video ve medya paylaşımı için tercih edilen bir platform haline geldi. Ülkemizde de oyuncuların, toplulukların, iş kullanıcılarının en çok tercih ettiği sosyal ağ platformu oldu. Ancak, Ekim 2024 itibarıyla belirli nedenlerle Discord kapatıldı Discord erişim engeli ne zaman kalkacak bilinmezken, platformu iş için kullananlar Discord alternatifi arayışına girdi. En iyi Discord benzeri uygulamalar burada.

    En iyi Discord benzeri (alternatif) uygulamalar 💬

    en iyi discord alternatifi Tam Boyutta Gör
    Discord alternatifleri, daha iyi sesli sohbet kalitesi arayan veya topluluğu için yen bir platform isteyenlere hitap eden uygulamalardır. Kusursuz iletişim, etkili moderasyon, yenilikçi özellikler sunarlar. İşte oyunculara, takım üyelerine ve online gruplara sesli sohbet, mesajlaşma ve topluluk özellikleri sunan 2025’te en iyi Discord alternatifi uygulamalar 👇🏻
    • Guilded -  Oyun toplulukları için en iyisi
    • Slack - Ekip çalışması ve iş iletişimi için en iyisi
    • Mumble - Düşük gecikmeli sesli sohbet (oyun toplulukları için)
    • TeamSpeak - Özelleştirilebilir sunucular ve güvenli sesli sohbet
    • Zoom - Video konferans ve büyük toplantılar için en iyisi
    • WhatsApp - Kolay mesajlaşma ve herkese hızlı erişim
    • Microsoft Teams - İş birliği için en iyisi, Office 365 entegrasyonu
    • Signal - Özel mesajlaşma ve uçtan uca şifreleme
    • Steam Chat - Oyun arkadaşları ve oyun içi iletişim için en iyisi
    • Viber - Uluslararası aramalar için ideal

    1️⃣ Guilded

    oyun toplulukları için discord alternatifi Guilded Tam Boyutta Gör
    Guilded, özellik açısından zengin, oyun odaklı iletişim platformu arayan takımlar, topluluklar ve oyuncular için Discord alternatifi. Guilded, oyun toplulukları ve profesyonel ekipler için özel olarak tasarlanmış. Bu da uygulamayı oyun ve iş birliği projeleri için en iyi Discord alternatiflerinden biri yapıyor. Guilded, grup koordinasyonunu geliştirmek için tasarlanmış planlama, turnuvalar, ekip kadroları ve yayın yetenekleri gibi entegre araçlarıyla öne çıkıyor.
    • Discord'dan daha yüksek kalitede ses, video ve ekran paylaşımı
    • Topluluk yönetimi için daha fazla rol, izin ve otomasyon aracı
    • Discord'un aksine, HD yayın, dosya yükleme veya sunucu güçlendirmeleri için ödeme yok
    • Düzenli etkinlikler için Twitch, Steam ve oyun takvimleriyle entegrasyon
    • Forum tarzı konular, anketler ve planlama araçları
    • Windows, macOS, iOS, Android ve web tarayıcılarda kullanılabilir

    2️⃣ Slack

    iş için discord alternatifi Slack Tam Boyutta Gör
    Slack, profesyonel ve ekip odaklı iletişim platformu arayan kullanıcılar için Discord alternatifi. Discord oyun ve topluluk sohbetleri için popüler olsa da Slack, birlikte çalışma için tasarlanmış. Bu da uygulamayı işletmeler, uzaktan çalışan ekipler ve proje yönetimi için en iyi Discord alternatiflerinden biri yapıyor.

    Slack, ekip iletişimi için ideal olan kanalları, direkt mesajlaşma ve dosya paylaşımı özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca ekran paylaşımı, görüntülü aramalar, Google Drive, Zoom ve Trello gibi araçlarla entegrasyon sunarak okul veya iş ortamları için harika bir Discord alternatifi olduğunu gösteriyor.

    • Yapılandırılmış iletişim için ekibe özel kanallar oluşturma
    • Gerçek zamanlı iş birliği için yerleşik sesli ve görüntülü aramalar
    • Aramalar sırasında canlı ekran paylaşımı
    • Google Drive, Trello ve Zoom ile entegrasyon
    • Windows, Mac, Linux, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir

    3️⃣ Mumble

    oyuncular için discord benzeri uygulama Mumble Tam Boyutta Gör
    Mumble, özellikle oyun için gizlilik odaklı, düşük gecikmeli sesli sohbet platformu arayan kullanıcılar için Discord alternatifi. Mumble, yüksek kaliteli sesli iletişimde uzmanlaşarak oyun ve ekip koordinasyonu için en iyi Discord alternatiflerinden biri haline geldi. Açık kaynaklı tasarımı, uçtan uca şifreleme ve minimum gecikmeyle öne çıkarak net ve güvenli sesli sohbet sağlıyor.
    • Oyun için optimize edilmiş, minimum gecikme ve kristal netliğinde ses kalitesi
    • Açık kaynak ve ücretsiz
    • Güvenli iletişim için uçtan uca şifreleme
    • Ufak boyutlu ve düşük kaynak kullanımı
    • Windows, macOS, Linux, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir
    • Özel sunucu oluşturma
    • 3D konumsal ses

    4️⃣ TeamSpeak

    discord yerine kullanılacak uygulama TeamSpeak Tam Boyutta Gör
    TeamSpeak, özellikle oyuncular, e-spor takımları ve profesyonel sesli iletişim için en iyi Discord alternatiflerinden biri. Uçtan uca şifreleme, kendi kendine barındırılan sunucu seçenekleri ve veri takibi olmamasıyla, Discord'a gizlilik odaklı alternatif arayanlar için harika bir uygulama. Discord'un yerine kullanılabilecek bir uygulama olarak, özel sunucu kurulumu, minimum CPU kullanımı ve askeri düzeyde güvenliği destekliyor ve rekabetçi oyuncular için kusursuz bir deneyim sağlıyor.
    • Kristal netliğinde, gecikmesiz iletişim
    • Güvenli sesli sohbet ve özel sunucular için AES şifrelemesi kullanır
    • Özel sunucular, veriler ve güvenlik üzerinde tam kontrol
    • Platformlar arası destek: Windows, macOS, Linux, iOS ve Android
    • Discord'un aksine, kullanıcı verilerini takip etmez veya satmaz

    5️⃣ Zoom

    iş için discord yerine kullanılacak uygulama Zoom Tam Boyutta Gör
    Discord yerine ne kullanacağım? diyenler için önereceğimiz bir başka uygulama da Zoom. Zoom, işletmeler, okullar ve remote çalışan ekipler için profesyonel, yüksek kaliteli video konferans ve iletişim platformu sunuyor. Yüksek kalitede video konferans, ayrı odalar, ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı iş birliği özellikleri sunmasıyla eğitimciler, işletmeler ve uzaktan çalışan ekipler için güçlü bir Discord alternatifi.
    • 1.000'e kadar katılımcıyla HD video konferansı
    • Gerçek zamanlı ekran paylaşımı
    • Toplantılar içinde tartışma grupları oluşturma
    • Windows, Mac, Linux, iOS, Android ve web tarayıcılarda kullanılabilir
    • Slack, Google Workspace ve Microsoft Teams ile entegrasyon
    • Uçtan uca şifreleme

    6️⃣ WhatsApp

    discord alternatifi mesajlaşma uygulaması WhatsApp Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Discord alternatifleri arasında en yaygın kullanılanı. WhatsApp, uçtan uca şifreleme, 1024 üyeye kadar grup sohbeti, sesli ve görüntülü arama, dosya paylaşımı sağlıyor. Ayrıca, kullanıcıların büyük grupları etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan Toplulukları destekliyor.
    • Uçtan uca şifreli sohbetler ve aramalar
    • Sesli aramalarda 32 kişi, görüntülü sohbetlerde 8 kişiye kadar katılımcı
    • Belgeleri, fotoğrafları, videoları ve sesli notları kolayca gönderme
    • WhatsApp Toplulukları

    7️⃣ Microsoft Teams

    iş için discord benzeri uygulama Microsoft Teams Tam Boyutta Gör
    Microsoft Teams, daha iyi iletişim ve ortak çalışma araçlarına ihtiyaç duyan işletmeler, okullar ve ekipler için yapılmış, Discord'a harika bir alternatif. Discord benzeri uygulama arayanlar için Microsoft Teams, görüntülü görüşmeler, grup sohbetleri, dosya paylaşımı ve görev yönetimi sunuyor. Ayrıca Outlook, OneDrive ve SharePoint’e bağlanarak işleri organize etmeyi kolaylaştırıyor.
    • Yüksek kaliteli görüntülü konferans, sesli arama ve ekran paylaşımı
    • Microsoft 365 ile entegrasyon (Word, Excel, Outlook ve OneDrive ile bağlantı)
    • Kurumsal düzeyde şifreleme ve gelişmiş yönetici kontrolleri
    • Toplantıya 1.000'e kadar katılımcı ekleme
    • Çoklu platform desteği

    8️⃣ Signal

    ücretsiz discord alternatifi Signal Tam Boyutta Gör
    Signal, gizliliğe, güvenliğe ve şifreli mesajlaşmaya öncelik veren kullanıcılar için Discord alternatifi mobil uygulamalardan. Signal, açık kaynak, reklamsız ve kesintisiz güvenli ve gizli mesajlaşmayı garanti ediyor. Grup sohbetleri, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar ve dosya paylaşımı sağlıyor.
    • Veri takibi olmadan güvenli metin, ses ve video iletişimi sağlar
    • Şifreli grup aramaları için 40 katılımcıya kadar destek
    • Daha fazla gizlilik için kaybolan mesajlar
    • Kullanıcı verilerini toplamayan ve reklamsız ücretsiz Discord alternatifi
    • Telefon, tablet ve bilgisayarda kullanılabilir

    9️⃣ Steam Chat

    pc oyuncuları için discord alternatifi Steam Chat Tam Boyutta Gör
    Steam Chat, ekstra yazılıma ihtiyaç duymadan yerleşik ses ve metin sohbet sistemi isteyen oyuncular için Discord’a en iyi alternatif. Steam Chat doğrudan Steam'e entegre. Ayrıca, kolay grup katılımı için davet bağlantıları ve gelişmiş gizlilik kontrolleri içeriyor. Kullanıcıların oyun arkadaşlarıyla bağlantı kurmasını, çok oyunculu oturumları koordine etmesini ve Steam ekosisteminden ayrılmadan oyunla ilgili içerikleri paylaşmasını sağlıyor.
    • Oyun oynarken arkadaşlarınız ve oyun gruplarıyla kolayca sohbet edin
    • Oyun arkadaşlarınızla yüksek kaliteli sesli sohbetler gerçekleştirin
    • Yalnızca davetlilerin katılabileceği gruplar oluşturun, roller belirleyin ve sohbet ayarlarını yönetin
    • Sohbetlerde GIF, video ve resim gönderin

    🔟 Viber

    discord alternatifi mesajlaşma Viber Tam Boyutta Gör
    Viber, kişisel, iş ve grup iletişimi için güvenli ve kullanıcı dostu mesajlaşma platformu olarak Discord yerine kullanılabilecek uygulamalardan. Viber, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşmeler, sınırsız üyeli grup sohbetleri, dosya paylaşımı ve hatta Viber Out aracılığıyla sabit hat görüşmeleri sağlıyor. Ayrıca, genel toplulukları destekleyerek kullanıcıların benzer düşünen insanlarla bağlantı kurmasını sağlıyor.
    • Bireyler ve gruplar için özel ve güvenli iletişim sağlar
    • Yüksek kaliteli birebir ve grup görüntülü görüşmelerini destekler
    • Büyük genel veya özel grup sohbetleri oluşturun
    • Boyut sınırlaması olmadan resim, belge, sesli not ve video gönderme
    • Reklamsız kullanım
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    valorant pre isimleri mpg nedir l-carnitine kullananlar yorumları kamera lens koruyucu yorumları kelimelik oyunu hile

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO F5
    Xiaomi POCO F5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum