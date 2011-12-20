Google+,Sayfalar uygulamasına yeni özellikler katıyor

Oyun kısmına yaptığı yeniliklerden sonra Google, sosyal ağı Google+ için bu kez sayfa sahiplerini memnun edecek yeni özelliklerini duyurdu.





Sayfalar uygulamasının yaygın kullanıma açılmasından bu yana kullanıcılardan gelen geri dönüşleri inceleyen Google, marka ve işletme sayfası sahiplerine 50 kişiye kadar yönetici atayabilme imkanı tanıdı. Özellikle büyük pazarlama ve sosyal medya ekipleri olan sayfalar için bu yenilik büyük önem arzediyor.





Bunun yanında Google bir sayfadaki tüm hareketleri haber veren yeni kayar bildirim menüsünü de kullanıma sundu. Yöneticiler böylece konuşmaları, mesajları ve içeriklerin paylaşımını daha kolay takip edebilecek.





İstatistik anlamında da yenilik yapan Google, bundan böyle bir sayfayla etkileşime giren kullanıcıları +1 kullanmış olsun veya sayfayı bir Çevre'ye eklemiş olsun aynı şekilde saymaya başlıyor.





Fotoğraf paylaşımını da güçlendiren Google, fotoğraf görüntüleme platformunun navigasyon ve yorum yapma özelliklerini geliştirdi.





Google bu yeniliklerle sayfa sahiplerinin artık Facebook'taki gibi sayfaları üzerinde daha fazla kontrol sağlamasına imkan verdi. Bu eksiklik bir süredir eleştiri konusu oluyordu.