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Google+,Sayfalar uygulamasına yeni özellikler katıyor

7 yıl
2b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+,Sayfalar uygulamasına yeni özellikler katıyor
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Oyun kısmına yaptığı yeniliklerden sonra Google, sosyal ağı Google+ için bu kez sayfa sahiplerini memnun edecek yeni özelliklerini duyurdu.

Sayfalar uygulamasının yaygın kullanıma açılmasından bu yana kullanıcılardan gelen geri dönüşleri inceleyen Google, marka ve işletme sayfası sahiplerine 50 kişiye kadar yönetici atayabilme imkanı tanıdı. Özellikle büyük pazarlama ve sosyal medya ekipleri olan sayfalar için bu yenilik büyük önem arzediyor.

Bunun yanında Google bir sayfadaki tüm hareketleri haber veren yeni kayar bildirim menüsünü de kullanıma sundu. Yöneticiler böylece konuşmaları, mesajları ve içeriklerin paylaşımını daha kolay takip edebilecek.

İstatistik anlamında da yenilik yapan Google, bundan böyle bir sayfayla etkileşime giren kullanıcıları +1 kullanmış olsun veya sayfayı bir Çevre'ye eklemiş olsun aynı şekilde saymaya başlıyor. 

Fotoğraf paylaşımını da güçlendiren Google, fotoğraf görüntüleme platformunun navigasyon ve yorum yapma özelliklerini geliştirdi.

Google bu yeniliklerle sayfa sahiplerinin artık Facebook'taki gibi sayfaları üzerinde daha fazla kontrol sağlamasına imkan verdi. Bu eksiklik bir süredir eleştiri konusu oluyordu.

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Rainbow6 7 yıl
ben google plusu su an icin pek sevmedim facebooka rakip olmasida zor cunku kullanimi facebooka gore biraz daha zor kullanici dostu degil... isi dahada karmasiklastiriyor
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Menow 7 yıl
Sosyal Ağ konusunda google dan farklı bir anlayış beklerim. Gitti tam anlamıyla facebook u baz aldı...
Gene sosyal ağ için düşünülerek milyonlarca fikir var. İlla işin en başında facebook ile rakip olmaya ne gerek var.
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icg 7 yıl
güzel olmuş..
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