Google'ın 2013 yılında tablet reklamlarından 5 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor

2012 yılında mobil cihazlardan 8 milyar dolarlık bir gelir elde eden Google, yıl içerisinde bu rakamın fazlasıyla üzerine çıkacak gibi görünüyor.





Marin Sofware'in araştırma sonuçlarına göre Google, tablet kullanıcılarına gösterdiği reklamlardan 5 milyar dolarlık bir gelir elde edebilir. Araştırma şirketinin bu tahmini biraz abartılı görünse de, Google'ın çevrimiçi reklamlar için getirdiği yeni düzenleme göz önüne alındığın da bu rakamın elde edilmesi oldukça muhtemel görünüyor. Hatırlayacağınız üzere Google, yeni düzenlemeyle birlikte PC için reklam veren kişilerin tablet reklamları içinde ücret ödemesini zorunlu hale getirmiş ve bunun nedeni olarak ise, platformlar arasındaki sınırların kalkması gösterilmişti.





Şu an için tablet reklamlarına PC reklamlarına kıyasla %17 daha az ücret ödeniyor olsa da, yıl sonu itibariyle bu rakamların eşitlenmesi bekleniyor. Bu artışla birlikte Google'ın reklam gelirlerini bir hayli arttırması; reklam veren kişilerin ise, daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Yine araştırmaya göre, reklam veren kişilerin mobil reklamları değerlendirirken akıllı telefonlardan çok tabletler için reklam bütçesi ayırdığı görülüyor. Şimdilik Google'ın reklamlarındaki tıklanmasında %10.7'lik bir paya sahip olduğu bilinen tabletlerin yıl sonunda %20'lik dilimine sahip olacağı da tahminler arasında yer alıyor.





Çevrimiçi reklamcılık anlamında oldukça önemli bir platform haline gelmeye başlayan tabletlerin beklenen performansı verip veremeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.wsj.com/digits/2013/02/12/report-google-search-will-generate-5-billion-from-tablets/?mod=