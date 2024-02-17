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    Anlık Bildirim

    Google CEO'su aynı anda 20 akıllı telefon kullandığını açıkladı

    Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai teknoloji alışkanlıkları hakkında konuştu. Bunlardan biri de aynı anda 20'den fazla akıllı telefon kullanmak.            
    Google CEO'su aynı anda 20 akıllı telefon kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Google CEO'su Sundar Pichai, şirketinin ürettiği Pixel de dahil olmak üzere 20'den fazla farklı akıllı telefon kullandığını açıkladı. Bu ilginç detay India Today'in Pichai ile yaptığı bir röportajda yayınlandı.

    Pichai'ye göre, Google'ın hizmetlerini farklı cihazlarda test ederek kalite ve uyumluluklarını sağlamak için bu kadar çok sayıda cihaz kullanıyor. Pichai, koleksiyonunda hangi akıllı telefonların bulunduğunu ve hangisini ana telefon olarak kullandığını ise belirtmedi.

    Yapay zeka konusuna da değindi

    Google CEO'su dijital refah ve güvenlik konusundaki vizyonunu da paylaştı. Çocuklarına ekran süresi konusunda katı sınırlar koymadığını, ancak onları kendi kendilerini düzenlemeleri için teşvik ettiğini söyledi. Pichai ayrıca şifrelerini sık sık değiştirmiyor, ancak hesaplarını korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyor.

    Google CEO'su aynı anda 20 akıllı telefon kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yapılan röportajda yapay zeka konusuna da değinildi. Google'ın başkanı, yapay zekanın insanoğlunun yarattığı en önemli teknoloji olacağından emin. Pichai yapay zekanın etkisini ateş ve elektrikle karşılaştırıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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