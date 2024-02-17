Google CEO'su aynı anda 20 akıllı telefon kullandığını açıkladı

Pichai'ye göre, Google'ın hizmetlerini farklı cihazlarda test ederek kalite ve uyumluluklarını sağlamak için bu kadar çok sayıda cihaz kullanıyor. Pichai, koleksiyonunda hangi akıllı telefonların bulunduğunu ve hangisini ana telefon olarak kullandığını ise belirtmedi.
Yapay zeka konusuna da değindi
Google CEO'su dijital refah ve güvenlik konusundaki vizyonunu da paylaştı. Çocuklarına ekran süresi konusunda katı sınırlar koymadığını, ancak onları kendi kendilerini düzenlemeleri için teşvik ettiğini söyledi. Pichai ayrıca şifrelerini sık sık değiştirmiyor, ancak hesaplarını korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.