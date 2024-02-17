Tam Boyutta Gör Google CEO'su Sundar Pichai, şirketinin ürettiği Pixel de dahil olmak üzere 20'den fazla farklı akıllı telefon kullandığını açıkladı. Bu ilginç detay India Today'in Pichai ile yaptığı bir röportajda yayınlandı.

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Pichai'ye göre, Google'ın hizmetlerini farklı cihazlarda test ederek kalite ve uyumluluklarını sağlamak için bu kadar çok sayıda cihaz kullanıyor. Pichai, koleksiyonunda hangi akıllı telefonların bulunduğunu ve hangisini ana telefon olarak kullandığını ise belirtmedi.

Yapay zeka konusuna da değindi

Google CEO'su dijital refah ve güvenlik konusundaki vizyonunu da paylaştı. Çocuklarına ekran süresi konusunda katı sınırlar koymadığını, ancak onları kendi kendilerini düzenlemeleri için teşvik ettiğini söyledi. Pichai ayrıca şifrelerini sık sık değiştirmiyor, ancak hesaplarını korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan röportajda yapay zeka konusuna da değinildi. Google'ın başkanı, yapay zekanın insanoğlunun yarattığı en önemli teknoloji olacağından emin. Pichai yapay zekanın etkisini ateş ve elektrikle karşılaştırıyor.

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Google CEO'su aynı anda 20 akıllı telefon kullandığını açıkladı