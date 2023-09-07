Google, yapay zeka tarafından yapılan siyası reklamlar için adım atıyor

Tam Boyutta Gör Google, çok yakında siyası reklamverenler özelinde yapay zeka tarafından oluşturulan reklamlar için önemli bir adım atacak. Google, artık siyasi reklamverenlerin reklamlarını yapay zeka ile yaptıklarında bunu "belirgin bir şekilde açıklamalarını" zorunlu kılmaya başlayacak. Google’ın ilgili zorunluluğu Kasım ayından itibaren geçerli olacak.

Reklamlarda yapay zeka kullanımına düzenleme

Kasım ayı itibariyle Google, reklamverenlerin bir seçim reklamlarında "gerçekçi görünen insanları veya olayları" tasvir eden sentetik içerikler bulunduğunda bir açıklama eklemesi gerektiğini söylüyor. Bu, bir kişiyi hiç yapmadığı bir şeyi söylüyormuş ya da yapıyormuş gibi göstermek için yapay zeka kullanan siyasi reklamların yanı sıra gerçek bir olayın görüntülerini değiştirerek (ya da gerçekçi görünen bir görüntü uydurarak) hiç yaşanmamış bir sahne yaratan reklamları da kapsıyor.

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Google, bu tür reklamların açık ve göze çarpan bir yerinde sorumluluk reddi içermesi gerektiğini söylüyor. Düzenleme resimler, videolar ve ses içerikleri için de geçerli olacak. Etiketlerde "Bu ses bilgisayarda üretilmiştir" ya da "Bu görüntü gerçek olayları yansıtmamaktadır" gibi ifadelerin yer alması gerekecek. Bir görüntünün parlaklaştırılması, arka planının düzenlenmesi veya yapay zeka ile kırmızı gözün giderilmesi gibi "önemsiz" değişiklikler için etiket gerekmeyecek.

Google sözcüsü Allie Bodack, yaptığı açıklamada, "Sentetik içerik üreten araçların giderek yaygınlaştığı göz önüne alındığında, politikalarımızı bir adım daha ileri götürerek, reklamverenlerin seçim reklamlarında dijital olarak değiştirilmiş veya oluşturulmuş materyallere yer verdiklerinde bunu açıklamalarını zorunlu kılıyoruz" dedi.

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Google, yapay zeka siyası reklamları için önemli bir adım atıyor