YouTube reklamları artık videonun en iyi yerinde ortaya çıkacak

Gemini dokunuşu
Yeni formatın arkasındaki teknoloji ise Google’ın Gemini adlı yapay zeka modeli. Bu sistem, YouTube videolarını analiz ederek izleyici etkileşiminin en yüksek olduğu veya duygusal etkisinin zirveye çıktığı anları tespit ediyor. Ardından, reklamların bu noktaların hemen sonrasında gösterilmesini öneriyor.
Bu strateji, izleyicinin dikkatinin en yoğun olduğu anda reklam göstererek reklam hatırlanırlığını artırmayı hedefliyor. Reklamcılıkta “duygu temelli hedefleme” olarak bilinen bu yaklaşım, izleyici duygusal olarak yoğun bir deneyim yaşarken reklamların daha etkili olduğunu savunuyor. Bu tür reklamları -özellikle Türkiye’de- banka reklamlarında sıklıkla görüyoruz.
Her ne kadar reklamverenler için etkili bir çözüm gibi görünse de izleyiciler açısından bu deneyim rahatsız edici olabilir. Beklenen bir anın hemen ardından gelen reklamlar, duygusal bağ kurulan bir içeriğin akışını kesebilir, hatta deneyimi kötü hale getirebilir. Ancak YouTube, reklam stratejisini sadece dikkat çekmek üzerine kurmakla kalmadı. Platform aynı zamanda kullanıcıların daha etkileşimli bir deneyim yaşamasını sağlayacak yeni bir reklam biçimini de duyurdu. YouTube’un tanıttığı bir diğer yenilik ise alışveriş yapılabilir ürün akışı. Bu yeni format sayesinde kullanıcılar, izledikleri reklam sırasında ürünleri inceleyip doğrudan satın alabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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