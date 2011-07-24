Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google+'ın oyun platformu Games akışları onaylandı

7 yıl
2,1b
1
5
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Google’ın büyük ümitler bağladığı yeni sosyal ağı Google+ için sosyal bir oyun platformunu hizmete sokacağı kaynak kodlarını kurcalayanlar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Şimdi bu iddiayı doğrular nitelikte yardım sayfalarında göze çarpan bir yenilik bulundu.

Google+’ın Google için hazırladığı yardım sayfalarındaki bir makale oyunlardaki paylaşılan güncellemeler için Games akışlarını ziyaret edilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak işaret edilen link şu an için bir 404 hata sayfasına yönleniyor.

Google+ oyun platformunun neye benzeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Ancak Google üçüncü parti geliştiricilere dağıtacağı API’lerin yakında hazır olacağını belirtiyor. Ayrıca Google’ın kurduğu sosyal oyun ekibinin popüler yapımlar için bazı oyun firmalarıyla dirsek teması halinde olduğu iddiaları var. Google+’ın Android oyun sonuçlarını yayınlayacağı bir skor tahtası olarak kullanılması ihtimali de var.

Henüz yaygın kullanıma geçmeyen Google+’ın oyun platformunu da aynı sınırlar içerisinde mi yoksa yaygın kullanımdan sonra mı hayata geçireceği belirsiz. Google’ın oyun platformunda özellikle geliştiricilerden elde ettiği kar marjını %5’e düşürerek Facebook ile mücadele edeceği biliniyor. Google 2010 yılının ortasında Farmville oyun geliştiricisi Zynga’ya 100 ila 200 milyon dolar arasında bir yatırım yapmıştı.

Google+'ın giderek artan popülaritesini oyun platformuna da aynı başarı ile yansıtabilmesi Facebook’u oldukça zorlayacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Olasılıksız... 7 yıl
google+ çok sağlam geliyor ama ilerleyen zamanlarda facebook u geçebilir mi çok merak ediyorum doğrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
This Time 7 yıl
bence facebook türkiyede ya yasaklansın yada paralı olsun böyle olmaz ki kardeşim.

recep ivedik filmindeki replik tamamen doğru.bütün it kopuklar toplanmış.herkes istediği gibi giremesin face'e

aynı şekilde twitter içinde geçerli bunlar.

paralı yapsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Google+ Facebook'u olmasa da Twitter'ı geçecektir diye düşünüyorum. Umarım Facebook'u da geçebilir. Ayrıca davetiye isteyenler bana özel mesaj atabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
Davetiye nasil alabiliriz acaba davetiye vermek isteyen var mi arkadaslar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FrioVentus 7 yıl
Rekabet her zaman iyidir. Onlar aralarında savaşsınlar, bizlerde keyfini çıkaralım. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia E6 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim