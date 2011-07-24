Google+'ın oyun platformu Games akışları onaylandı

Google’ın büyük ümitler bağladığı yeni sosyal ağı Google+ için sosyal bir oyun platformunu hizmete sokacağı kaynak kodlarını kurcalayanlar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Şimdi bu iddiayı doğrular nitelikte yardım sayfalarında göze çarpan bir yenilik bulundu.





Google+’ın Google için hazırladığı yardım sayfalarındaki bir makale oyunlardaki paylaşılan güncellemeler için Games akışlarını ziyaret edilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak işaret edilen link şu an için bir 404 hata sayfasına yönleniyor.





Google+ oyun platformunun neye benzeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Ancak Google üçüncü parti geliştiricilere dağıtacağı API’lerin yakında hazır olacağını belirtiyor. Ayrıca Google’ın kurduğu sosyal oyun ekibinin popüler yapımlar için bazı oyun firmalarıyla dirsek teması halinde olduğu iddiaları var. Google+’ın Android oyun sonuçlarını yayınlayacağı bir skor tahtası olarak kullanılması ihtimali de var.





Henüz yaygın kullanıma geçmeyen Google+’ın oyun platformunu da aynı sınırlar içerisinde mi yoksa yaygın kullanımdan sonra mı hayata geçireceği belirsiz. Google’ın oyun platformunda özellikle geliştiricilerden elde ettiği kar marjını %5’e düşürerek Facebook ile mücadele edeceği biliniyor. Google 2010 yılının ortasında Farmville oyun geliştiricisi Zynga’ya 100 ila 200 milyon dolar arasında bir yatırım yapmıştı.





Google+'ın giderek artan popülaritesini oyun platformuna da aynı başarı ile yansıtabilmesi Facebook’u oldukça zorlayacak.