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Gorilla Glass 6 geliyor l Mobilite

10 ay
10,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Gorilla Glass 6, Xiaomi Mi A2 ve Mi Max 3 başta olmak üzere geçtiğimiz hafta mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri sizler için yorumladık.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, duyurusu yapılan Corning Gorilla Glass 6 başta olmak üzere Galaxy Note ve Galaxy S serisinin birleştirileceği yönündeki iddialara kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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by_todd 10 ay
keşke her videonun başındaki şu askerimizi aşağılayan reklam olmasa çok daha iyi olacak. her türlü reklamı koyun ama askerimizi aşağılayan bir reklamı koymayın lütfen..
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S.Soylu 10 ay
LG o telefonu 4899 liraya satamaz. Ülkemizde Sony, HTC ve LG'nin amiral gemi satması zor artık hele ki bu fiyatlara. Artık Xiaomi mi o ne ya ? Huawei mi ilk defa duydum tarzı muhabbetler pek kalmadı. Fiyatlar o kadar yükseldi ve Çinliler f/p oranı o kadar iyi telefonlar çıkarmaya başladılar ki artık her yerde bu telefonların incelemelerini reklamlarını veya birinin elinde göre göre marka aşinalığı oluşturmaya başladılar.
G7 için konuşuyorum ses codeci iyi olabilir de kaç kişi ya bunun ses codeci çok iyi yada kutudan çıkan kulaklığı çok iyi diyip bu telefonu tercih edecek ? 100 kişide belki 2 belki 3 kişi. Aynı şekilde ekran parlaklığı da öyle. Standart kullanıcı için güneş ışığı altında yeterli kulllanım sağlayabiliyorsa iş görüyor demektir.
Bunları bu kadar geliştirmek yerine daha standart bişeyler yapıp fiyatı aşağı çekselermiş veyahut ekrandan parmak izi okuma gibi daha dikkat çekici insanların duyunca şaşırabileceği şeylere yatırım yapmaları daha iyi olurdu bence.
Bu telefon 4900 lira Mi8 Explore Edition için 4250 lira fiyat konuşuluyor. Yan yana koysak telefonları birinde ekrandan parmak izi okuyucusu, Apple'ye en yakın yüz tanıma sistemi, iPhone X P9 ile karşılaştırılan kimine göre daha iyi arka kamera, farklı arka kapak tasarımı, ramin 6 GB olması vs vs gibi G7'ye göre çok daha dikkat çekici özellikleri var. Ek olarak birde yaklaşık 600 lira daha ucuz olunca Mi8 Explore Edition bile G7'den daha fazla satacaktır bence.
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DH Misafiri 10 ay
Birakin gelsin, gel hele gel gel.
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ali.semiz 10 ay
Okadar özen göstererek taşıdığım mate 9 ekranım cizik
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kesbi 10 ay
LG 2899 dese yine çoğu kişi almayacak. Çünkü cihazlar kesinlikle bozuluyor. Servisleri de leş. 2 yıllığına bu parayı vermek çok. Bozulma riski çok olduğundan kimse ikinci el de almıyor. Mi6 bile alırken insanlar lg üretimi ekranlı ise almak istemiyor. Çünkü lg ekranlarda da sorun çıkıyor.
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m.can123 10 ay
Fiyatı aşağı çekmek için 4gb ram ile sunmuşlar g7 ama insanlar fiyatın yanında donanıma da bakıyorlar. hiç teknolojiden anlamasa bile g7 de 4gb diğer telefonda 6 gb var diye diğerine yönelmeye çalışacaktır :) Kaldı ki 5000 lira civarı bir bütçe ayıran insan 500-1000 Tl daha üstüne ekleyebilir.
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profecco 10 ay
Çizilme ve kırılma tam ters olaylar. Çizilmeye karşı dayanıklı olmak için sert olması lazım. Elması düşünün, elması kesmek veya çizmek için elmas kadar sert bir şey gerekir. Ama kırılganlıkta sert bir madde kolay kırılır, yumuşak bir şey zor kırılır. Yine aynı örnek elmas. Dünyanın en sert maddesidir ama kırılgandır.
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kemomando 10 ay
Çizilmiyor mu.? Dalga mı geçiyorlar bizimle.? Hayatımda gördüğümün en saçma şekilde çizilen bir malzeme.
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Range.. 10 ay
Ya bu ekranlar sözde habire gelişiyor. s8+ var anahtarla bile taşımam cebimde o halde kılcal çizikler oluyor. anlayamıyorum.
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olağan_şüpheli 10 ay Range..
anahtarla bile !
binlerce tl verip aldığınız cihazları sert ve keskin materyallerle aynı cebe koyan insanda da sıkıntı vardır.
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