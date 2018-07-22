Gorilla Glass 6 geliyor l Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Gorilla Glass 6, Xiaomi Mi A2 ve Mi Max 3 başta olmak üzere geçtiğimiz hafta mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri sizler için yorumladık.

Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, duyurusu yapılan Corning Gorilla Glass 6 başta olmak üzere Galaxy Note ve Galaxy S serisinin birleştirileceği yönündeki iddialara kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyorlar.