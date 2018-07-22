Gorilla Glass 6 geliyor l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Gorilla Glass 6, Xiaomi Mi A2 ve Mi Max 3 başta olmak üzere geçtiğimiz hafta mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri sizler için yorumladık.
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, duyurusu yapılan Corning Gorilla Glass 6 başta olmak üzere Galaxy Note ve Galaxy S serisinin birleştirileceği yönündeki iddialara kadar gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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G7 için konuşuyorum ses codeci iyi olabilir de kaç kişi ya bunun ses codeci çok iyi yada kutudan çıkan kulaklığı çok iyi diyip bu telefonu tercih edecek ? 100 kişide belki 2 belki 3 kişi. Aynı şekilde ekran parlaklığı da öyle. Standart kullanıcı için güneş ışığı altında yeterli kulllanım sağlayabiliyorsa iş görüyor demektir.
Bunları bu kadar geliştirmek yerine daha standart bişeyler yapıp fiyatı aşağı çekselermiş veyahut ekrandan parmak izi okuma gibi daha dikkat çekici insanların duyunca şaşırabileceği şeylere yatırım yapmaları daha iyi olurdu bence.
Bu telefon 4900 lira Mi8 Explore Edition için 4250 lira fiyat konuşuluyor. Yan yana koysak telefonları birinde ekrandan parmak izi okuyucusu, Apple'ye en yakın yüz tanıma sistemi, iPhone X P9 ile karşılaştırılan kimine göre daha iyi arka kamera, farklı arka kapak tasarımı, ramin 6 GB olması vs vs gibi G7'ye göre çok daha dikkat çekici özellikleri var. Ek olarak birde yaklaşık 600 lira daha ucuz olunca Mi8 Explore Edition bile G7'den daha fazla satacaktır bence.
binlerce tl verip aldığınız cihazları sert ve keskin materyallerle aynı cebe koyan insanda da sıkıntı vardır.