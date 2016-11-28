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Grafen, giyilebilir teknolojilerin geleceği olacak

Cambridge Grafen Merkezi ve Jiangnan Üniversitesi'ndeki bilim adamları ürettikleri grafen mataryelli pamuklu kumaşın gelecekteki giyilebilir teknoloji olacağını iddia ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Grafen, giyilebilir teknolojilerin geleceği olacak
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Bilim adamları grafen maddesini pamuk ipliğine entegre ederek, tekstil ve elektronikte eşi görülmemiş bir uyum bulduklarını açıkladı. Sağlık aletlerinden LED ekranların kumaşa aktarıldığı bir uzmanlık alanı olan akıllı dokuma bölümü, yeni araştırmalar sonucu az verimli bileşenlerden kurtularak daha az masraflı akıllı dokuma teknolojisi ile gündemde.

Karbon atomunun iki boyutlu bal peteği şekli olan grafen maddesinin; elektriği en iyi ileten maddelerden biri olmakla birlikte mükemmel esnekliği, biyolojik uyumluluğu gibi özellikleriyle gelecekte bilgisayar işlemcileri, elektrikli araba ve pil teknolojisi alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Deney sonuçları göz kamaştırıyor 

The Journal Carbon’un haberine göre geliştirilen kumaş, deneyde oluşturulan giyilebilir hareket sensöründe 500’e yakın farklı hareket devrini algılayabiliyor. Ayrıca çamaşır makinesinden 10 kez geçerek deformasyona uğrama oranının düşük olduğu ve başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiği ortaya konuluyor.

 

Grafen, giyilebilir teknolojilerin geleceği olacak
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Gelişen kalp atışı ve solunum hızını ölçen teknolojiler ile birlikte ayrıca elektrik üreterek telefonunuzu sarj edebilen,  uyarıcıya bağlı olarak renk değiştirebilen, kendini temizleyebilme özelliği olan kumaşların geliştirilme safhasında olduğu bilim adamları tarafından dile getiriliyor.


https://futurism.com/graphenes-infusion-in-textiles-is-the-future-of-wearable-electronics/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceyx2127 2 yıl
Grafen üretimi zor ve yüksek maliyeti olan bir malzemedir belli bir miktarlarda çok az sayıda üretimi olur.Bu malzemeler nano düzeyde olduklarından beli boyuta geçtikten sonra özelliklerini kaybederler bu da grafen üzerinde araştırmayı zorlar bilip bilmeden yıllardır süren çalışmalar boşuna degildir.
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star scream 3 yıl
bu carbon elementi herşey de karşımıza çıkıyor.elmas karbon, kömür karbon, bir ton şey carbon ve karbon içerikli
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RaptorFX 3 yıl
Bu konu yıllar önce de gündeme gelmişti diye hatırlıyorum.
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alemburda34 3 yıl
Buda bor muhabbetine donmesin gelecegin patlat balonu
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crossmatch 3 yıl
Önce slikon yerine kullansınlarda görelim.
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SONEKTRA 3 yıl
Yıllardır grafen geleceğin maddesi olacak deniyor şuana kadar grafen ile yapılan ne gördük ki?
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