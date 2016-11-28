Grafen, giyilebilir teknolojilerin geleceği olacak

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Bilim adamları grafen maddesini pamuk ipliğine entegre ederek, tekstil ve elektronikte eşi görülmemiş bir uyum bulduklarını açıkladı. Sağlık aletlerinden LED ekranların kumaşa aktarıldığı bir uzmanlık alanı olan akıllı dokuma bölümü, yeni araştırmalar sonucu az verimli bileşenlerden kurtularak daha az masraflı akıllı dokuma teknolojisi ile gündemde.

Karbon atomunun iki boyutlu bal peteği şekli olan grafen maddesinin; elektriği en iyi ileten maddelerden biri olmakla birlikte mükemmel esnekliği, biyolojik uyumluluğu gibi özellikleriyle gelecekte bilgisayar işlemcileri, elektrikli araba ve pil teknolojisi alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Deney sonuçları göz kamaştırıyor

The Journal Carbon’un haberine göre geliştirilen kumaş, deneyde oluşturulan giyilebilir hareket sensöründe 500’e yakın farklı hareket devrini algılayabiliyor. Ayrıca çamaşır makinesinden 10 kez geçerek deformasyona uğrama oranının düşük olduğu ve başarılı bir şekilde çalışmaya devam ettiği ortaya konuluyor.

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Gelişen kalp atışı ve solunum hızını ölçen teknolojiler ile birlikte ayrıca elektrik üreterek telefonunuzu sarj edebilen, uyarıcıya bağlı olarak renk değiştirebilen, kendini temizleyebilme özelliği olan kumaşların geliştirilme safhasında olduğu bilim adamları tarafından dile getiriliyor.

https://futurism.com/graphenes-infusion-in-textiles-is-the-future-of-wearable-electronics/