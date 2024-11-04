Menzil kaygısını sonlandıran 5 dakikalık elektrikli araç şarj teknolojisi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amerikan teknoloji firması Solidion, elektrikli araç bataryalarını sadece 5 dakikada tam şarj edebilen yenilikçi bir sistem geliştirdi. Bu patentli teknoloji, tüm iklim koşullarında hızlı şarj olanağı sunarak elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan menzil kaygısını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Solidion’un geliştirdiği sistem, bataryaların hızlı ısınmasını sağlayan grafen tabanlı bir ısı yayıcı kullanıyor. Bu ısı yayıcı, bataryaları şarj öncesinde veya şarj sırasında hızla ısıtırken, batarya kullanımdayken devreye giren soğutma sistemiyle aşırı ısınmayı engelliyor. Şirket yetkililerine göre, yeni teknoloji özellikle soğuk hava koşullarında yaşanan şarj zorluklarını aşıyor ve mevcut batarya sınırlamalarını gideriyor.

Tüm hava koşullarında hızlı şarj mümkün olacak

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların içten yanmalı motorlara sahip araçlarla daha sert rekabete girebilmesi için şarj süresinin benzin dolum süresi kadar kısa olması gerektiği vurgulanıyor. Ancak, özellikle soğuk iklim koşulları elektrikli araç bataryalarının hızlı şarj olmasını zorlaştırıyor. Kışın sıfır derecenin altına düşen sıcaklıklar mevcut bataryalarda hızlı şarjı sınırlıyor.

2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu 5 sa. önce eklendi

Solidion ise tüm iklim koşullarında hızlı şarjı mümkün kılan ve bunu batarya hücrelerinin güvenliğini tehlikeye atmadan yapabilen bir yöntem geliştirdi. Bu teknolojide kullanılan grafen bazlı ısı yayıcı, bataryadan ısıyı etkili bir şekilde uzaklaştırarak şarj işlemi sırasında bataryayı ideal sıcaklıkta tutuyor.

Firmanın sistemi otomatik olarak bataryayı ısıtıp soğutabiliyor. Örneğin, batarya kullanımdayken sistem, aşırı ışımayı engellemek için soğutma moduna geçerek stabil bir sıcaklık sağlıyor. Bu arada grafen, 5.300 W/m-K gibi çok yüksek bir termal iletkenlik değerine sahip ve bu yönüyle bakırdan (410 W/m-K) çok daha üstün. Solidion'un bu teknolojiyi 2-3 yıl içinde tam anlamıyla ticarileştirmesi hedefleniyor.

Solidion, 2028 yılına kadar beklenen yıllık 1,4 milyon ton grafit açığını kapatmak için biyokütle ve geri dönüştürülmüş malzemeler de dahil olmak üzere sürdürülebilir kaynaklardan anot sınıfı grafit üretmeye yönelik uygun maliyetli bir süreç de geliştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Menzil kaygısını sonlandıran 5 dakikalık şarj teknolojisi