Menzil kaygısını sonlandıran 5 dakikalık elektrikli araç şarj teknolojisi

Solidion’un geliştirdiği sistem, bataryaların hızlı ısınmasını sağlayan grafen tabanlı bir ısı yayıcı kullanıyor. Bu ısı yayıcı, bataryaları şarj öncesinde veya şarj sırasında hızla ısıtırken, batarya kullanımdayken devreye giren soğutma sistemiyle aşırı ısınmayı engelliyor. Şirket yetkililerine göre, yeni teknoloji özellikle soğuk hava koşullarında yaşanan şarj zorluklarını aşıyor ve mevcut batarya sınırlamalarını gideriyor.
Tüm hava koşullarında hızlı şarj mümkün olacak
Solidion ise tüm iklim koşullarında hızlı şarjı mümkün kılan ve bunu batarya hücrelerinin güvenliğini tehlikeye atmadan yapabilen bir yöntem geliştirdi. Bu teknolojide kullanılan grafen bazlı ısı yayıcı, bataryadan ısıyı etkili bir şekilde uzaklaştırarak şarj işlemi sırasında bataryayı ideal sıcaklıkta tutuyor.
Firmanın sistemi otomatik olarak bataryayı ısıtıp soğutabiliyor. Örneğin, batarya kullanımdayken sistem, aşırı ışımayı engellemek için soğutma moduna geçerek stabil bir sıcaklık sağlıyor. Bu arada grafen, 5.300 W/m-K gibi çok yüksek bir termal iletkenlik değerine sahip ve bu yönüyle bakırdan (410 W/m-K) çok daha üstün. Solidion'un bu teknolojiyi 2-3 yıl içinde tam anlamıyla ticarileştirmesi hedefleniyor.
Solidion, 2028 yılına kadar beklenen yıllık 1,4 milyon ton grafit açığını kapatmak için biyokütle ve geri dönüştürülmüş malzemeler de dahil olmak üzere sürdürülebilir kaynaklardan anot sınıfı grafit üretmeye yönelik uygun maliyetli bir süreç de geliştirdi.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/us-firms-5-minute-ev-battery-charge-tackles-range-anxiety-in-all-weather https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/30/2971489/0/en/Solidion-Develops-a-Lithium-Battery-that-can-be-Charged-in-5-minutes-With-Key-Newly-Granted-US-Patent.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über