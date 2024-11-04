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    Menzil kaygısını sonlandıran 5 dakikalık elektrikli araç şarj teknolojisi

    ABD'li bir girişim, lityum bataryaları sadece 5 dakika içinde şarj edebilen uygun maliyetli bir teknoloji geliştirdi. Yeni teknoloji her türlü hava koşulunda menzil kaygısının üstesinden geliyor.
    Menzil kaygısını sonlandıran 5 dakikalık şarj teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Amerikan teknoloji firması Solidion, elektrikli araç bataryalarını sadece 5 dakikada tam şarj edebilen yenilikçi bir sistem geliştirdi. Bu patentli teknoloji, tüm iklim koşullarında hızlı şarj olanağı sunarak elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan menzil kaygısını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Solidion’un geliştirdiği sistem, bataryaların hızlı ısınmasını sağlayan grafen tabanlı bir ısı yayıcı kullanıyor. Bu ısı yayıcı, bataryaları şarj öncesinde veya şarj sırasında hızla ısıtırken, batarya kullanımdayken devreye giren soğutma sistemiyle aşırı ısınmayı engelliyor. Şirket yetkililerine göre, yeni teknoloji özellikle soğuk hava koşullarında yaşanan şarj zorluklarını aşıyor ve mevcut batarya sınırlamalarını gideriyor.

    Tüm hava koşullarında hızlı şarj mümkün olacak

    Menzil kaygısını sonlandıran 5 dakikalık şarj teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların içten yanmalı motorlara sahip araçlarla daha sert rekabete girebilmesi için şarj süresinin benzin dolum süresi kadar kısa olması gerektiği vurgulanıyor. Ancak, özellikle soğuk iklim koşulları elektrikli araç bataryalarının hızlı şarj olmasını zorlaştırıyor. Kışın sıfır derecenin altına düşen sıcaklıklar mevcut bataryalarda hızlı şarjı sınırlıyor.

    Solidion ise tüm iklim koşullarında hızlı şarjı mümkün kılan ve bunu batarya hücrelerinin güvenliğini tehlikeye atmadan yapabilen bir yöntem geliştirdi. Bu teknolojide kullanılan grafen bazlı ısı yayıcı, bataryadan ısıyı etkili bir şekilde uzaklaştırarak şarj işlemi sırasında bataryayı ideal sıcaklıkta tutuyor.

    Firmanın sistemi otomatik olarak bataryayı ısıtıp soğutabiliyor. Örneğin, batarya kullanımdayken sistem, aşırı ışımayı engellemek için soğutma moduna geçerek stabil bir sıcaklık sağlıyor. Bu arada grafen, 5.300 W/m-K gibi çok yüksek bir termal iletkenlik değerine sahip ve bu yönüyle bakırdan (410 W/m-K) çok daha üstün. Solidion'un bu teknolojiyi 2-3 yıl içinde tam anlamıyla ticarileştirmesi hedefleniyor.

    Solidion, 2028 yılına kadar beklenen yıllık 1,4 milyon ton grafit açığını kapatmak için biyokütle ve geri dönüştürülmüş malzemeler de dahil olmak üzere sürdürülebilir kaynaklardan anot sınıfı grafit üretmeye yönelik uygun maliyetli bir süreç de geliştirdi.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/us-firms-5-minute-ev-battery-charge-tackles-range-anxiety-in-all-weather https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/30/2971489/0/en/Solidion-Develops-a-Lithium-Battery-that-can-be-Charged-in-5-minutes-With-Key-Newly-Granted-US-Patent.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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