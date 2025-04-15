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    ASUS dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçebilen akıllı bilekliğini tanıttı

    Giyilebilir teknoloji sektöründe sessiz ve derinden ilerleyen ASUS bir ilke imza attı. Tayvanlı şirket dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçebilen akıllı bilekliğini resmi olarak tanıttı.
    ASUS'tan dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçebilen akıllı bilekliği Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir teknoloji sektöründe uzun yıllardır varlığını sürdüren ASUS, sessiz sedasız önemli yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Şirket dünyanın ilk tansiyon (kan basıncı) ölçebilen ve EKG (elektrokardiyogram) çekebilen akıllı bilekliğini resmi olarak tanıttı. Bildiğiniz üzere şimdiye dek bu tarz özellikler yalnızca üst segment akıllı saatlerde karşımıza çıkıyordu.
    ASUS'tan dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçebilen akıllı bilekliği Tam Boyutta Gör
    Sadece 27 gram ağırlığındaki ASUS VivoWatch 6 AERO, 1.1 inçlik AMOLED ekran ve 135 mAh bataryaya sahip. Cihazdaki pilin normal kullanımda 5 gün, güç tasarrufu modunda ise 7 güne kadar dayanabildiğini belirtelim. Akıllı bileklik tansiyon ve EKG'nin yanı sıra kandaki oksijen seviyesini (SpO2), kalp atış hızını, adım sayısını, yakılan kalori miktarını ve uyku kalitesini takip edebiliyor.

    ASUS'tan dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçebilen akıllı bilekliği Tam Boyutta Gör

    GPS sensörü ve yeni nesil sağlık algoritması

    VivoWatch 6 AERO'da dahili GPS sensörü mevcut. Bu sayede açık hava aktivitelerinde konum ve hareket takibini daha hassas biçimde yapılabiliyor. Akıllı bileklik ASUS'un yeni nesil algoritması Health AI 5.0 ile güçlendirilmiş. Bu sistem, sağlık verilerinizi gerçek zamanlı olarak analiz ederek size vücudunuz hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor. Dayanıklılık konusunda da iddialı olan cihaz 5 ATM su geçirmezlik sertifikasına sahip.

    ASUS'tan dünyanın ilk tansiyon ve EKG ölçebilen akıllı bilekliği Tam Boyutta Gör
    VivoWatch 6 AERO, Android 10 (veya üstü) ve iOS 13 (veya üstü) işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu. Veri aktarımı Bluetooth 5.0 üzerinden gerçekleşiyor. ASUS yeni akıllı bilekliğinin fiyatını henüz açıklamadı. Ancak bu yenilikçi cihazın sağlık ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çekeceği kesin. Sunduğu özellikler göz önüne alındığında, VivoWatch 6 AERO giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir yer edinecek gibi duruyor.
    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/asus-vivowatch-6-aero-official_id169468 https://www.asus.com/news/ht1zg3es5s3mu2is/
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