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Grafen kaplı kıyafetler ile sivrisinek ısırıklarını engellemek mümkün

Grafen kullanılarak üretilen kıyafetlerin sivrisineklere karşı hem fiziksel hem de kimyasal bariyer oluşturduğu ve böylece hayvanları insanlardan uzak tuttuğu keşfedildi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Grafen kaplı kıyafetler ile sivrisinek ısırıklarını engellemek mümkün
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Son derece esnek bir süper materyal olarak bilinen grafen, geniş bir kullanım alanına sahip. Elektrik ve elektronik alanlarında daha çok tercih edilen malzeme, Brown Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılara göre sivrisineklere karşı bir kalkan görevi görebiliyor.

Araştırmacılar, grafen kaplı kıyafetlerin sivrisinek ısırıklarına karşı fiziksel bir bariyer oluşturmakla kalmadığını, malzemenin aynı zamanda sivrisinekleri diğer canlılara yönelten kimyasal sinyalleri de engellediğini bulmuşlar.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan sonuçlar hakkında konuşan ekip lideri Cintia Castillho yaptığı açıklamada, “Grafen kullanıldığında, sivrisinekler vücuda konmaya bile yanaşmıyorlar. Çalışmalara başladığımızda grafenin delinme direnci sebebiyle ısırıkları engellediğini düşünürken malzemenin oluşturduğu kimyasal bariyerin, canlıları sivrisineklere karşı görünmez kıldığını da fark ettik” ifadelerini kullanmış. Grafen oksit ile kaplanmış tülbent bezinin kullanıldığı deneylerde sivrisinekler tek bir kez bile denekleri ısırmamış.

Malzemenin eksik yönleri de bulunuyor 

Kullanılan malzeme tabi ki kusursuz değil. Suyla ıslanan grafen oksitin faydalı özelliklerinin azaldığını gözlemleyen araştırmacılar bu duruma ise indirgenmiş grafen oksit ile çözüm bulmuşlar. İndirgenmiş grafen oksit ile karşılaşılan sorun ise malzemenin nefes alma özelliğinin olmayışı. Dolayısıyla söz konusu malzemenin outdoor kıyafetlerde kullanımının uygun olmayacağı düşünülüyor.

Bilim insanlarının bir sonraki hedefi ise grafeni daha istikrarlı kılarak ıslanması halinde bile malzemenin görevini tam olarak yerine getirmesini sağlamak olacak.  



https://www.engadget.com/2019/08/27/graphene-mosquito-repellent-boston-university-study/ Yorum Yaz
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