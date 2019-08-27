Karanlık enerjinin beşinci güç olduğu teorisi, yapılan deneyle geçersiz kılındı

Bazı bilim çevreleri, evrenin artan bir hızda genişlemesinin sorumlusu olarak karanlık enerji adı verilen fenomeni gösteriyor.

90’lı yıllarda ortaya çıkan Hubble görüntüleri sonrasında evrenin genç dönemlerine kıyasla daha hızlı genişlemesinin kaynağı olduğu düşünülen karanlık enerji; bazı araştırmacılara göre yerçekimi, elektromanyetik kuvvet, güçlü ve zayıf nükleer kuvvetlerin yanı sıra maddeye etki eden beşinci kuvvet olarak görülüyor. Aynı araştırmacılar, karanlık enerjinin gezegenler gibi büyük objelerle çevrelendiğinde zayıfladığını ancak boş uzay gibi vakumlu bir ortamda daha güçlü hale geldiğini savunuyor.

Londra Kraliyet Koleji ve Birleşik Krallık’ta bulunan Nottingham Üniversitesi’nde görevli bilim insanları ise yukarıda bahsi geçen tezin doğru olup olamayacağını bir deneyle görmek istemiş. Yerçekiminin tam aksi bir işleyişe sahip olduğuna inanılan beşinci kuvvetin etrafta daha çok madde varken zayıfladığı kuramını test etmek isteyen ekip, atom girişimölçeri (Girişimölçer ya da İnterferometre ışığın girişim özelliğinden faydalanılarak çok küçük mesafelerin ve maddelerinin kırılma indislerinin ölçümünde, saydam cisimlerin yüzeylerinin düzgünlüğünün kontrolünde, çok küçük hareketlerin ölçülmesinde ve yıldızların yarıçaplarının belirlenmesinde kullanılan bir ölçü aletidir. Kaynak) adlı bir cihaz kullanmış.

Londra’daki bir laboratuvarda bulunan vakum odası içine misket boyutunda metal bir küre koyan araştırmacılar, atomların bu odanın içine serbest şekilde düşmesini sağlamışlar. Deney ekibi, buradaki amaçlarının karanlık enerjinin yalnız haldeki atomlara etki edip etmediğini tespit etmek olduğunu ifade etmiş.

Mevcut modeller geçersiz kabul edilmeli

Teoriye göre eğer atom ile metal küre arasında hareket eden beşinci bir kuvvet varsa o durumda kürenin yakınından geçen atomun istikametinde bir sapma olması gerekiyor. Ancak yapılan deney sonucunda böyle bir güç tespit edilememiş.

Elde edilen bulgular neticesinde karanlık enerjinin beşinci güç olarak tanımlandığı modellerin devre dışı bırakılması gerektiğini belirten araştırmacılar, fizikçilerin karanlık enerjiyle ilgili farklı modeller geliştirmeleri gerektiğini söylüyor. Bu konuda açıklama yapan Üniversitenin Fizik Bölümü üyesi Profesör Ed Hinds, “Evrenin geçirdiği evrim kapsamında masa başında yapılan bir deneyde bulduklarımız çok heyecan verici.” diyor.

https://www.engadget.com/2019/08/26/dark-energy-single-atom/